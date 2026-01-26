مبعوث الرئيس الروسي: العالم يُعجب بنجاحات الإمارات وجهودها في صنع السلام

عبر معالي كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة تجاه القضايا الدولية وحرصها على صناعة السلام، جاء ذلك من خلال تدوينة على حسابه في منصة "إكس" حيث عبر عن تقديره الكبير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى دولة الإمارات، مؤكداً على اعجاب العالم أجمع بالنجاحات التي تحققها الإمارات وجهودها في صناعة السلام.

وذكر معاليه في التدوينة: "أُقدّر كثيراً لقائي مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، يُعجب العالم أجمع بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بالنجاحات وجهودها في صنع السلام".

جاءت تدوينة معالي كيريل دميترييف مبعوث الرئيس الروسي، بعد استضافة دولة الإمارات للمحادثات الثلاثية التي ضمت الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية.