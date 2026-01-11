انقطاع التيار الكهربائي عن بعض مناطق الشارقة نتيجة خلل فني طارئ

شهدت بعض مناطق إمارة الشارقة، صباح اليوم، انقطاعاً مؤقتاً للتيار الكهربائي، ما أدى إلى تأثر عدد من الأحياء السكنية والمنشآت الخدمية لفترة محدودة.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أن الجهات المختصة تتابع عن كثب انقطاع التيار الكهربائي الذي وقع نتيجة خلل فني طارئ، مؤكداً أن فرق الطوارئ والصيانة باشرت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل والعمل على إعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

وأكد المكتب أن أعمال الإصلاح تُنفذ وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة، حرصاً على سلامة العاملين والمجتمع، مشيراً إلى أن فرق العمل تعمل على مدار الساعة لضمان استعادة التيار الكهربائي بشكل كامل ومستقر في جميع المناطق المتأثرة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: تتابع الجهات المختصة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدته بعض مناطق الشارقة نتيجة خلل فني طارئ، ويجري العمل حالياً على معالجة الوضع وإعادة الخدمة في أقرب وقت ممكن، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة، ونقدّر تفهّمكم، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات في حينها.

وقالت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة: الانقطاع المؤقت للتيار الكهربائي نجم عن انقطاع طارئ موضعي أدى إلى تفعيل أنظمة الحماية الآلية حفاظًا على استقرار الشبكة.

وأضافت الهيئة، تم التعامل مع الحالة إلى جانب استعادة التيار الكهربائي إلى عدة مناطق لحين ارجاع الخدمة في المناطق المتاثرة تباعاً بعد التأكد من سلامة التشغيل، ونؤكد التزامنا بأعلى معايير الاعتمادية واستمرارية الخدمة.