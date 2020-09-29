مؤسسة غير ربحية تضع الطبيعة الأم محل النظر والاهتمام

المصدر: مات سميث

تسبب التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي تحقق على مدار الـ150 عاماً الماضية في ابتعاد البشر عن العالم الطبيعي، حيث أعطوا الأولوية لجني الثروات والأرباح على حساب حماية البيئة.

انطلاقاً من هذا، أخذت رائدة الأعمال الاجتماعية البحرينية، لينا العليمي، على عاتقها مهمة تغيير مسار نمط التفكير، وأطلقت المؤسسة غير الربحية «PPP»؛ (Public Planet Partnerships) لتدريب الشركات على كيفية «التعاون مع الطبيعة» للعمل بمزيد من الكفاءة وزيادة صافي الأرباح.

وقالت لينا العليمي: «نحن ننظر إلى الطبيعة باعتبارها شيئاً يجب حمايته، أو استغلاله، لكننا للأسف لا ننظر إلى إمكانية التعاون مع الطبيعية كشريك اجتماعي اقتصادي».

التعرَّف على قيمة الطبيعة

يُقدر البنك الدولي قيمة الأصول الطبيعية للأرض بمبلغ 100 تريليون دولار، وعلى سبيل المثال تُقدم أشجار الشوارع في كاليفورنيا خدمات بقيمة مليار دولار سنوياً، من خلال تنظيم الغلاف الجوي ومنع الفيضانات، لكن عادةً ما يتم غض الطرف عن هذه المساهمات في نموذج الاقتصادات التقليدية.

لذلك، فإن نموذج شركة لينا العليمي لشراكة البشر مع الكوكب «PPP» هو منهجية أخلاقية وتدريجية، تمكّن من تحقيق المنفعة المتبادلة، وتجدّد روح التعاون بين البشر والعالم الطبيعي.

وتتابع لينا قائلةً: «نود أن نرى نموذج الشركة لشراكة العامّة مع الكوكب «PPP» يُستخدم على نطاقٍ واسعٍ، فإن أي شركة جديدة أو قائمة أو منظمة غير حكومية أو إدارة حكومية ستتطرق إلى هذا الإطار ستجد أنه سهل التنفيذ».

تعني لينا العليمي بـ«العامّة» الشركات والمنظمات متعددة الأطراف والعلماء والحكومات والمجتمع المدني، وتقصد بكلمة «الكوكب» كافة أشكال الحياة على الأرض بالإضافة إلى مواردها الضخمة.

تجمع الأدوات مفتوحة المصدر لشركة «PPP» بين التفكير التصميمي، والاستشارات الإدارية، والبيئة الروحية، والنهج القائم على العلوم، ومع وجود نحو 20 أداة قابلة للتنزيل، يمكن للمؤسسات الحصول على رؤى فريدة، من إعادة تشكيل المعرفة بالطبيعة ورؤية منظورها التكنولوجي إلى التواصل مع الطبيعة على مستوى حدسي ويسير، وهذه المجموعة من الأدوات متاحة بالإنجليزية والعربية والفرنسية.

تحقيق نتائج واعدة

طرح المؤسسون المشاركون في شركة «PPP»، تجربة برنامجهم في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عام 2016 «كوب 22» في مراكش، كما تلقت الشركة منحة بقيمة 100,000 دولار من برنامج «إكسبو لايف»؛ لتطوير منهجيتها ومجموعة أدواتها، وتوسيع نطاق مكتبة دراسات الحالة.

وتوضح لينا: «أردنا إنشاء مجموعة أدوات ترتكز على كوكب الأرض، حيث يسهل الوصول إليها ويمكن لأي شخص استخدامها، معظم الأطر البيئية هي أطر تقنية متخصصة، لذلك بدأنا في إنشاء إطار يسهل فهمه على الجميع، من صانع تغيير إلى رائد أعمال أو متبني الابتكار في الشركات أو مسؤول حكومي».

وتشمل نماذج الشراكة الـ12 استخدام الطبيعة كمستشعر، وشريك في البيانات، ومدير نفايات، وجهاز تنقية، وأداة حماية، فعلى سبيل المثال، فإن حاسة الشم المذهلة للفئران الأفريقية العملاقة تمكّنها من اكتشاف الألغام الأرضية والتعرّف على السل في عينات المخاط البشري.

وتُشير لينا العليمي قائلةً: «يُعد هذا مثالاً يدعو للنظر إلى الموارد المتاحة أمامكم ورؤية القوى الخارقة، التي يمكن أن تقدمها لكم أنواع معينة، وينبغي أن تحقق هذه الشراكات مكاسب متبادلة لجميع الأطراف، لذا سننظر كذلك في التهديدات التي تواجه تلك الأنواع من الفئران وننظر في كيفية التخفيف من حدتها لضمان نمو وازدهار تلك الأنواع».

يؤهل البرنامج التدريبي لشركة «PPP»، أي مؤسسة عبر عملية مكوّنة من ثلاث مراحل، تبدأ ذلك التدريب بالتركيز على الكوكب لإعادة الاتصال بالطبيعة على مستوى حسي وبديهي وملموس. والمرحلة الثانية هي «الاكتشاف»، حيث يفحص المشاركون الموارد البيولوجية المتاحة في بيئتهم وتحديد الشركاء المحتملين على مستوى البيئة والأنواع، فضلاً عن أصحاب المصلحة من غير البشر، وتحدد هذه المرحلة أفضل الاستراتيجيات البيولوجية التي يتعين اعتمادها وتبنيها، في حين تعد المرحلة النهائية هي إقامة الشراكة مع الكوكب.

وأضافت لينا العليمي: «نحن ننشئ سجلاً لجرد الأنواع المتاحة أمامكم وكذلك الأشياء التي تقوم بها هذه الأنواع بما قد يكون مفيداً لعملكم أو مؤسستكم، نقوم بمساعدتكم على خوض غمار التجربة، إذا كنت ستقيم شراكة مع هذا النوع باعتباره شريكاً في البيانات، فكيف سيتم ذلك؟ أو مع نوع آخر كداعم ومغذٍّ، فماذا سينطوي على تلك العملية؟».

«بمجرد أن تطرأ لديك فكرة، ستحتاج إلى إعداد دراسة جدوى، على سبيل المثال: يمكن لأي شخص أن يقوم بطرح الفكرة، لكن في الغالب ستكون بحاجة إلى خبير متخصص في الاقتصاد البيئي للمساعدة في تحديد التكاليف». استخدم مجموعة أدواتنا مهنيون متخصصون من أكثر من 40 دولة. «غالبية ما حصلنا عليه من زخم وجذب كان من روّاد التفكير التصميمي والمتخصصين في مجال الاستدامة والمنظمات البيئية غير الحكومية».

وفي الوقت ذاته، تتوفر دورة تدريبية على منصة يوديمي لنموذج شركة «PPP» لشراكة العامّة مع الكوكب باللغة الإنجليزية، وقد أكمل الدورة 154 طالباً حتى منتصف سبتمبر عام 2020.

«يغمرني شعور بالسرور والتشجيع والتحفيز نتيجةً للزخم والجذب الذي حصلنا عليه».

* باحث اجتماعي