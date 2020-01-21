«إيت» شركة بحرينية تستخدم الرقمنة في المطاعم

المصدر: فريق حوار الشرق الأوسط*

تراهن شركة «إيت» البحرينية الناشئة على الابتكار لزيادة عملائها في قطاع المطاعم المزدحم بصورة كبيرة.

لا ينطوي الاقتصاد المرتبط بقطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أية علامات تشير إلى حدوث ثمة تباطؤ في عملية النمو، وذلك بسبب التركيبة السكانية التي يغلب عليها الشباب علاوة على أن ثقافة تناول المأكولات أصبحت سمة أساسية في معظم التجمعات واللقاءات الاجتماعية. ولعل هذا الأمر يتضح بصورة كبيرة في منطقة الخليج العربي، حيث يشير تقرير صادر عن شركة «مينا ريسيرتش بارتنرز» إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة بنسبة تزيد على 7% سنوياً لتسجل ما يقرب من 196 مليار دولار في عام 2021.

وسوف تشهد دول مجلس التعاون الخليجي في 2020 إضافة ما يزيد على 5500 مطعم جديد ومساحات لتقديم المأكولات في سوق تناول الأطعمة المزدحم بالفعل، الأمر الذي يجعل من التوجه إلى الابتكار أمراً أساسياً للاستمرار في تحقيق الأرباح. وفي هذا الصدد، يقول نزار كاظم مؤسس شركة «إيت» البحرينية الناشئة: «يعد قطاع الأغذية والمشروبات من القطاعات الجاذبة للغاية في كافة أنحاء المنطقة في الوقت الحالي. إننا نتطلع هنا إلى إقامة معرض إكسبو دبي 2020 باعتباره عامل محفّز للابتكار في قطاع المطاعم، وتعمل شركة «إيت» على تطوير نظام إلكتروني لإدارة حجز طاولات الطعام».

لقد حافظت المطاعم في المنطقة على الريادة لفترة طويلة من خلال تقديم وجبات رائعة، علاوة على ما تشتهر به من الضيافة العربية وخبرات الطهي المتنوعة، ولكن لم تتغير الطريقة التي يدار بها العمل في هذه المطاعم إلى حد كبير، حيث يتم الحجز إما من خلال الهاتف أو الحضور شخصياً إلى المكان. وفي مقابلة مع مجلة كيو. إس. آر. المهتمة بمجال الطعام، يقول سباستيان فان دى ريجيت: نحن الآن نعيش في عصر تلعب فيه الحلول التكنولوجية دوراً هاماً في مجال صناعة المطاعم، حيث يمكن للتكنولوجيا المساعدة في حل بعض التحديات الكبرى التي يواجهها أصحاب المطاعم. لقد أدار سباستيان، وهو رائد أعمال في قطاع الأغذية والمشروبات، 10 مطاعم يابانية في بلجيكا قبل أن ينتقل إلى كاليفورنيا، حيث أنشأ في إطار اتفاق امتياز تجاري مطعماً للمأكولات اليابانية يحمل اسم «بامبو آسيا».

لقد كان كل من كاظم وشريكه في تأسيس الشركة دايفيد فيلارد فى عمر 25، عندما قاما بإرساء شركة «إيت» في فبراير2015. وتقدم الشركة خدماتها للعملاء وكذلك لمالكي ومدراء المطاعم، وذلك عبر تطبيقين منفصلين، حيث يوجد تطبيق للهواتف الذكية خاص بالراغبين في تناول وجبات العشاء يمكنهم من تصفح المطاعم المحلية وقراءة التقييمات واستعراض قوائم الطعام والقيام بالحجز. وهناك تطبيق آخر متكامل للمطاعم نفسها خاص بعمليات الحجز عبر الإنترنت وإدارة الطاولات وإتمام العمليات التحليلية للمطعم، علاوة على إدارة مخصصة لعلاقات العملاء ونظام التسويق.

ويقول كاظم: إن التنفيذ أمر غاية في الأهمية والروعة. فكل المشروعات العظيمة بدأت بفكرة، ولكن المهم في النهاية هو الاستمرار في عملية التنفيذ الفعلية على الأرض على مر السنين، لأن ذلك هو أساس النجاح بالنسبة للشركات الناشئة.

وتقوم فكرة المشروع الذي تديره شركة كاظم على إدارة تطبيق محلي وهو تطبيق «إيت»، الذي يهدف إلى توفير معلومات عن السوق المحلى لعملائه ودعم على أرض الواقع وتواجد هندسي للتعامل مع حالات الطوارئ التقنية، بالإضافة إلى إرساء شراكات استراتيجية مع محرك جوجل، وموقع السفر والمطاعم الشهير «تريب أدفايزر»، ومنصة «زوماتو» الخاصة بالبحث عن المطاعم وتقييمها، وغيرهم من الشركاء الآخرين على المستوى المحلي؛ الأمر الذي يتيح للمطاعم الوصول إلى عملاء محتملين.

ومع ذلك يبقى سوق الأغذية والمشروبات على المستوى الإقليمي سوقاً تنافسياً للغاية، وتصادف فيه المشروعات حتى التي لا تعمل في مجال بيع المأكولات العديد من التحديات. ويشير كاظم إلى أهمية التزام الشركات الناشئة بالحفاظ على توازن دقيق في القيام بأنشطتها حتى تستطيع البقاء والتقدم في مسيرتها للأمام.

بدأت شركة «إيت» برأس مال قدره 100 ألف دولار حصلت عليه من شركة «تنمو» البحرينية في الجولة الأولى. وقد نجحت الشركة الآن في زيادة رأس مالها ليصل إلى 4.2 ملايين دولار، حصلت عليها من العديد من المستثمرين بالإضافة إلى عملائها الذين يزيد عددهم على 2000 مطعم في 20 دولة مختلفة، تقدم لزبائنها أكثر من 10 ملايين وجبة عشاء. ولكن يرى كاظم أن جمع الأموال لم يكن كافياً، حيث كان التحدي الدائم يتمثل في كيفية استخدام الموارد بحكمة للانتقال إلى المرحلة التالية من العمل.

اختارت شركة «إيت» أن تركز في البداية على السوق البحريني الصغير، وبعد ذلك تنطلق لدخول الأسواق الأكبر حجماً. وفسر كاظم ذلك بقوله: يتسم السوق في البحرين بالمنافسة مع زيادة التوجه نحو ريادة الأعمال، ويتميز العملاء بأنهم متسامحون، ولكنهم يحرصون في الوقت نفسه على تقديم تقييماتهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة، علاوة على ذلك، تتوافر في السوق أيد عاملة أرخص عن غيرها، الأمر الذي مكننا من تحقيق الهدف الأساسي من المرحلة الأولى من المشروع، وأن نُزيد حجم دفعات التمويل الثانية للانتقال إلى المرحلة التالية.

وتعد عمليات الدفع عبر الانترنت وتوفير نظام تسعير ديناميكي من ضمن الأولويات القصوى لشركة «إيت» في المستقبل القريب، ويوضح كاظم هذه النقطة بقوله: نريد أن نصبح الشركة الأولى في المنطقة، التي تحل مشكلات الخصومات المقدمة من جانب المطاعم، وأن نقدم تطبيقاً يعود بالفائدة على كل من المطاعم وعملائها.

وتسعى شركة «إيت» أيضاً إلى التوسع على المستوى الإقليمي، مع التركيز بصورة خاصة على سوق المملكة العربية السعودية.