البث الصوتي في مصر تحدٍ إعلامي

المصدر: فريق حوار الشرق الأوسط

ما الذي يحدث في صناعة الإعلام في مصر؟ قد يعتقد الكثيرون خطأً أن نجاح العمل الإعلامي يعتمد فقط على مُقدم البرنامج، أو مُبدع المحتوى الإعلامي، ولكن الحقيقة على خلاف ذلك، حيث إن الكثير من العمل يتم وراء الكواليس، مما يترك الكثيرين لا يحصلون على التقدير الذي يستحقونه نظير مجهوداتهم. منصة «كوادر» تتحدى ذلك الوضع بتقديم تجربة جديدة.

سجلت صناعة الإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية العالمية «آيه.تي. كيرني» -نمواً قدره 19٪ سنوياً، وتتضمن تلك النسبة دخول خدمات التسجيل الصوتي أو البودكاست كأحد المكونات الجديدة في هذه الصناعة في المنطقة.

أراد صحفيان مصريان حديثا التخرج استخدام البودكاست أو التسجيل الصوتي لإطلاق منصة خاصة تهتم بكل ما يحدث في صناعة الإعلام. وهكذا ولدت فكرة منصة «كوادر».

وعن هذه التجربة، يقول الشريك المؤسس ومقدم البرامج أحمد حسين شحاتة: «عندما كنا طلاباً، لاحظنا أن هناك دائماً فجوة بين ما هو قائم في سوق العمل وما تعلمناه أثناء التدريب. ومن ثم، أردنا أن نعرف كل شيء عن كل شيء في هذا المجال مثل: ماذا الذي يقوم به المخرج؟ وكيف يؤدي المصور عمله؟»

كان من الواضح لهما أن الكثير من الناس لديهم أسئلة وتساؤلات متشابهة، ولكن لا يجد الجميع إجابات عليها.

ويضيف شحاتة قائلاً: «كنا نعلم أن معظم الناس لن تتاح لهم الفرصة لمعرفة الإجابات على هذه الأسئلة، لأن مجال الإعلام في مصر منغلق قليلاً على نفسه. لذلك، أردنا مساعدة الأشخاص الراغبين في دخول هذا المجال من خلال إجراء مقابلات مع أشخاص يعملون في الإعلام.

لم تكن فكرة البودكاست هي الخيار الأول في بداية المشروع، حيث كان على الشريكين تجربة أشكال مختلفة قبل الاستقرار في النهاية على الاستعانة بهذه الطريقة.

وتقول الشريكة المؤسسة ومقدمة البرامج صابرين حسن: "كنا نعلم أن الأمر سيكون صعباً، لأن الكثير من الناس في مصر ليسوا على دراية بالبودكاست، ولكن هذا التحدي جعلنا في الواقع أكثر حماساً للمضي قُدماً في بث الأعمال من خلال التسجيل الصوتي".

ويشير شحاتة إلى هذا الخيار بقوله: "أردنا تقديم الإعلام في شكل البودكاست في مصر. ونظراً لأن ضيوفنا المستهدفين كانوا من المشتغلين بصناعة الإعلام، فقد شعرنا أنهم سيكونون متحمسين لهذه الفكرة الجديدة".

وعلى الرغم من أن فكرة الاستعانة بالبودكاست تبدو منطقية وعملية، فإنه لم يكن من السهل إقناع الجميع بالمشاركة معنا في تسجيل الحلقات.

وأوضحت صابرين: «بدأ الكثير من الأشخاص، الذين تواصلنا معهم في تجاهلنا عندما اكتشفوا أن وسيلة التسجيل والبث ليست الفيديو» وأضافت أن تلك الأمور أصابتهما بالإحباط في بعض الأحيان، ولكنهما يعلمان من خلال خبراتهما السابقة في مجال ريادة الأعمال في مصر أن البدايات دائما ما تكون صعبة، لذلك استمرا في العمل.

لم يكن الشريكان يشعران بأمل كبير مع بث أول حوار صوتي، ولكن الأمور سارت بشكل أفضل بكثير من المتوقع. بدأ العمل باستضافة مقدم تلفزيوني مصري شهير، وكانت تلك هي نقطة الانطلاق نحو مزيد من النجاحات.

ثم استضافا بعد ذلك مُنشئ محتوى برنامج «إس.إن.إل. بالعربي» لشرح كيفية كتابته للاسكتيشات الكوميدية، وتلى ذلك استضافة واحد من أبرز مُذيعي الراديو في مصر، والذي تحدث عن أسرار المهنة.

وتوالت الحوارات مع شخصيات أخرى مثل رئيس قسم الوسائط المتعددة في «مصراوي»، وهي واحدة من أكبر الصحف على الإنترنت في مصر، وبعدها مع عدد من النقاد في مجالي السينما والرياضة. وتم أيضا تسجيل حلقة مع كاتب المحتوى الرئيسي في القسم الخاص بكرة القدم في شبكة «بليتشر ريبورت» الأمريكية.

إن عملية تنسيق المواعيد لإتمام المقابلات ليست بالسهلة، وبالتالي يكشف فريق العمل أنه كان عليهم اتباع طرق غير تقليدية للتسجيل مع أكبر عدد ممكن من الناس في أقل وقت ممكن، وهو ما حدث بالفعل.

وهنا توضح صابرين كيف تم ذلك: أردنا الاستفادة من التكنولوجيا في كافة جوانب المشروع. لذلك، قررنا التسجيل عبر الرسائل الصوتية المسجلة من خلال تطبيق الواتس آب. وفي الوقت الذي أبدى فيه البعض إعجابهم بهذه الفكرة، اعترض آخرون على تسجيل بودكاست عبر تطبيق الواتس آب، لكن صابرين وأحمد صمما على اتباع هذه الطريقة.

ومع استمرار الشريكين في تنفيذ هذه الفكرة، استطاعا وبأقل تكلفة ممكنة التسجيل مع أشخاص من دول مختلفة وآخرين في مصر من أصحاب الجداول المشغولة جداً بالمواعيد. ثم تم بث هذه المواد الصوتية على قناة كوادر على تطبيق ساوند كلاود ليتمكن الجميع من الاستماع إليها.

وعلى الرغم من تركيزهما في البداية فقط على الإعلام، فإن الثنائي ليس لديهما أي نية لإبطاء سير العمل، حيث يرغبان في مساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص لمعرفة كل شيء ممكن عن المجالات التي يرغبون الدخول فيها.

وتشير صابرين إلى هذه النقطة قائلة: لقد بدأنا بمجال الإعلام لأننا على دراية به، لكننا نريد المغامرة بتناول مجالات مثل السينما والموسيقى وغيرها.

واختتم أحمد شحاتة الحديث بقوله: في الوقت الحالي، نعمل على تحويل منصة كوادر إلى برنامج متكامل يتخلله إعلانات وغير ذلك من عناصر البرنامج. وقد تواصل معنا البعض لتشجيعنا على الإقدام على هذه الخطوة. ولكننا ما زلنا نعمل على ذلك. ويؤكد شحاتة شعارنا هو «تابعونا للتعرف على كل ما هو جديد».