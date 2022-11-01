شراكات جديدة لـ «ميتابوليس» لجلب التمويل الجماعي إلى عالم الميتافيرس

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت شركة «ميتابوليس»، أول منصة ميتافيرس كخدمة في العالم، شراكة مع رمز Rare Antiquities ومؤسسة Rare FND لبناء وإطلاق المتاحف وصالات العرض الفنية وعروض التمويل الجماعي ضمن عالم «Rare City» على منصة «ميتابوليس».

وسيجمع عالم Rare City بين المتاحف، وصالات العرض الفنية، والتعليم، والتمويل الجماعي، لتسهيل الوصول إلى الفنون والتعلم وجمع الأموال، مع تعزيز ما يقدمه العالم الحقيقي والرقمي على حد سواء.

ويقول راين هاولز، مؤسس رمز Rare Antiquities ومؤسسة Rare FND: تفتخر Rare بشراكتها مع ميتابوليس، وأن تكون أحد المشاريع القليلة التي قبلتها على منصة الميتافيرس الخاصة بها. إن ما قاموا ببنائه هو حقاً متفوق على أي شيء موجود حالياً في عوالم الميتافيرس، ولا يسعنا الانتظار لرؤية ثمار شراكتنا التي تجمع بين تألقهم المميز ومنتجاتنا المبتكرة، في سبيل بناء مدينة ميتافيرس من شأنها أن ترسم ملامح الاتجاهات العامة للكثيرين من بعدنا.

ويعمل رمز Rare Antiquities (TRAT) على سد الفجوة بين الفن في العالمين الحقيقي والرقمي، من خلال إتاحة الوصول إلى الفنون الجميلة والتحف ذات القيمة العالية أينما كنت في العالم من خلال الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs). ويتم بعد ذلك إتاحة الفن الرقمي للمستخدمين بشكل أكبر من خلال تقسيم ملكية الرمز غير القابل للاستبدال إلى أجزاء صغيرة، مما يسمح لأي شخص بامتلاك قطعة من هذا العمل الفني أو التحفة ذات القيمة العالية دون دفع الملايين للقيام بذلك.

ويمكن لحاملي أجزاء الرمز غير القابل للاستبدال فيما بعد الحصول على دخل تلقائي من تنفيذ استراتيجيات تفعيل وتحفيز المشاركة في المتاحف وصالات العرض ضمن عالم الميتافيرس ببساطة عن طريق الاحتفاظ بالرموز غير القابلة للاستبدال.