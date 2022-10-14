غرفة تجارة دبي تستعد لعالم الميتافيرس بمبادرات جديدة

المصدر: دبي - البيان

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استعرضت غرفة تجارة دبي عدداً من مشاريعها المبتكرة الرقمية التي تعمل على تطويرها خلال الفترة الحالية، وذلك خلال مشاركتها ضمن المنصة الموحدة لحكومة دبي في جيتكس جلوبال 2022، وخصوصاً المتعلقة بعالم ميتافيرس وتطوير الخدمات الرقمية.

وشهد ركن الغرفة خلال المعرض إقبالاً واسعاً من قبل الزوار الذين اطلعوا على الخدمات الذكية التي توفرها الغرفة لعملائها والتي يتخطى عددها الـ 50 خدمة متنوعة أبرزها العضوية وشهادات المنشأ وغيرها من الخدمات النوعية التي تفيد تجار الإمارة وممثلي القطاع الخاص بدبي.

وعرضت الغرفة أمام زوارها مجموعة من البرامج والمبادرات النوعية التي تعمل على تنفيذها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، وتسهيل وصول المتعاملين إلى خدماتها، حيث ستعزز هذه المشاريع من قيمة وكفاءة وتطور خدمات الغرفة خلال الفترة المقبلة.

وقال سيف علي حتاوي، مدير تنفيذي الخدمات التجارية والرقمية في غرفة تجارة دبي إن البنية التحتية الرقمية للغرفة تعتبر من الأكثر تطوراً في مجالها، خصوصاً وأن الغرفة باتت غرفة ذكية 100 % على مستوى خدماتها الأساسية، لافتاً إلى أن المبادرات الجديدة التي ستطبقها الغرفة تواكب خطط دبي التنموية وسرعة تحولها إلى مركز عالمي للخدمات الذكية والتكنولوجيا المتقدمة، خصوصاً وأن هذه المبادرات مرتبطة بعالم الميتافيرس والتحول الرقمي للخدمات.

ولفت حتاوي إلى تحقيق غرفة تجارة دبي لنمو بنسبة 10.7 % في المعاملات الذكية التي تم إجراؤها خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث بلغ عددها خلال العام الحالي 573.880 معاملة إلكترونية، مقارنة بـ 518.592 معاملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن ذلك مؤشر على أن التحول الرقمي بات الرقم الصعب في معادلة تميز الخدمات التي توفرها الغرفة لعملائها ومتعامليها.