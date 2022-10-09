هيئة كهرباء ومياه دبي تطلق منصة "ديوافيرس" عبر عالم الميتافيرس

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي منصة "ديوافيرس" في عالم الميتافيرس لتوفير خدماتها لمتعامليها وموظفيها وأفراد المجتمع، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية محلية تطلق منصتها الافتراضية في عالم الميتافيرس، وتستثمر الهيئة تقنية الميتافيرس في تنفيذ وتطوير مشاريعها الحالية والمستقبلية بما يسهم في تحقيق سعادة المعنيين بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الأعمال، ورفع مستوى الكفاءة والإنتاج، وتقليل التكاليف.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للتحول الرقمي في الهيئة، والتي تم خلالها استعراض تقرير النضج الرقمي حسب "تقييم الحاصل الرقمي" (Digital Quotient Assessment) للعام 2022 الذي أجرته شركة "ماكنزي" الاستشارية العالمية، حيث حافظت الهيئة على مركزها الأول ضمن المؤسسات الخدماتية العالمية بهذا التقييم.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "ترجمةً لرؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في الاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء وتحسين جودة حياة الناس، وتجسيداً لاستراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال "الميتافيرس"، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي وتعزيز نجاحاتها المحققة بهذا الميدان، نعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي على تعزيز الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بما في ذلك تقنية الميتافيرس باعتبارها ركيزة أساسية وأسلوب عمل جديد في كافة القطاعات الحيوية وتسخير هذه التقنية لإيجاد فرص جديدة وتقديم حلول مبتكرة تسهم في دفع عجلة النمو المتسارعة لتعزيز مكانة دبي إقليمياً وعالمياً."

وتم خلال الاجتماع استعراض 7 مشاريع بالاستفادة من تقنية الميتافيرس تشمل: مركز خدمات المتعاملين، الأول من نوعه محلياً، والذي يمكن المتعاملين من التواصل مع ممثلي الخدمة للإجابة على استفسارهم وإنجاز معاملاتهم عبر منصة ديوافيرس. وبيئة العمل الافتراضية، والتي تمكن المستخدمين من الموظفين والإدارة العليا من التنقل في مباني الهيئة وعقد الاجتماعات. ومختبر المستقبل، والذي سيمكن المستخدمين من عقد جلسات العصف الذهني ومناقشة التحديات ووضع أفضل الحلول باستخدام أدوات الابتكار عبر منصة الهيئة الافتراضية. وجلسات الابتكار الحيّة، والتي تمكن المستخدمين من الاطلاع على أحدث الابتكارات في الهيئة عبر منصة ديوافيرس. والإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، والذي يمكن المستخدمين من اتباع خطوات الأمن والسلامة. والطائرات بدون طيار، والتي ستمكن المستخدمين من مسح الألواح الشمسية واكتشاف الأعطال وحلها، إضافة إلى إعداد التقارير في العالم الافتراضي، وإعداد الموظفين الجدد، الذي يتيح للموظفين الجدد من التعرف على رؤية ورسالة الهيئة من خلال منصة ديوافيرس.

كانت هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل الجهات الحكومية في دبي التي استكملت تحويل جميع خدماتها إلى خدمات ذكية بنسبة 100% وذلك في عام 2014 ومن أبرز المحطات في مسيرتها: اعتماد الهيئة تطبيقها الذكي في نظارات غوغل عام 2014، مما شكّل نقلة جديدة في نوعية الخدمات المقدمة. وتم تصميم التطبيق خصيصاً ليتناسب مع احتياجات الهيئة من خلال تمكين المهندسين من رصد أي أعطال في محطات الهيئة. وفي عام 2016 اعتمدت الهيئة تقنية عدسات الواقع المدمج ثلاثي الأبعاد "هولولينس" من مايكروسوفت، بهدف تعزيز عملياتها وتحسين مستوى الإنتاجية، وتعد الهيئة أول مؤسسة حكومية تتبني هذه التقنية في مجال خدمات الكهرباء والمياه. كما تبنت الهيئة تقنية الخوذة والنظارات الذكية (DAQRI) عام 2017، والتي تعمل بتقنية الواقع الافتراضي لدعم المهندسين في محطات الطاقة.

يشار إلى أن الهيئة نظمت الدورة الثانية والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية في 2020 عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وذلك للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما أتاح للزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم فرصة المشاركة دون الحاجة إلى السفر. علاوة على ذلك، وفرت الهيئة استوديو الواقع الافتراضي وأجهزة الخدمة الذاتية الخاصة بموظفيها، حيث يقدم الاستوديو لموظفي الهيئة التدريب بطريقة المحاكاة على الإسعافات الأولية وإجراءات السلامة والوقاية من الحرائق، إلى جانب نبذة عن الهيئة ومشاريعها واستراتيجيتها والخدمات التي توفرها للموظفين والمتعاملين.

وأطلقت الهيئة كذلك في عام 2021 مشروع توليد وإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه بتقنية الواقع الافتراضي، الذي يوفر تجربة ثلاثية الأبعاد للتجول في محطات الطاقة جهد 132/11 كيلوفولت، واختبار تدريب تفاعلي ونموذج محاكاة وتصور لعدد من الأجهزة والمعدات في شبكة التوزيع. علاوة على ذلك، أطلقت الهيئة في عام 2022 تجربة مبتكرة في مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، حيث تم تطوير مرشد رقمي للمركز، مما يتيح إجراء جولة في أرجاء المركز بالاعتماد على تقنية الواقع المعزز.