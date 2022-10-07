المنطقة الحرة بمطار دبي تستعد للإعلان عن "ميتا دافز"

المصدر: البيان

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أعلنت المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" التابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" عن استعدادها لإطلاق مبادرة "ميتادافز"، التي توفر للمتعاملين من الشركات في جميع أنحاء العالم تجربة رقمية وسلسة في عالم الميتافيرس، وذلك خلال مشاركتها المرتقبة في فعاليات معرض "جيتكس 2022" في الفترة الممتدة من 10 حتى 14 أكتوبر لعام 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وتنسجم المبادرة الجديدة مع استراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث تهدف إلى جذب المتعاملين والاستثمار الأجنبي المباشر عبر تعريفهم بحزمها المتميزة من العروض والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة لتشجيعهم على اختيارها كوجهة متميزة لمزاولة الأعمال وإطلاق المشاريع، بما يعزز من موقعها الريادي على ساحة التكنولوجيا الواعدة والتنافسية البناءة.

وستسمح هذه المبادرة الجديدة للمنطقة الحرة بعقد لقاءات واجتماعات مع المتعاملين من جميع أنحاء العالم عبر المنصة الافتراضية، لتوفر تجربة فريدة وأشبه بالواقعية لاستعراض منتجات وخدمات "دافز" والسبل المتاحة لإطلاق الأعمال والشركات والمشاريع في إمارة دبي بغض النظر عن مكان تواجدهم الفعلي، حيث تُعقد الاجتماعات المباشرة بين ممثلي الشركات في عالم ميتافيرس لبحث آفاق العمل المستقبلية بما يحدُّ من النمط التقليدي.

ومن جانبها قالت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز": "تُعرَف "دافز" على مدى الـ 26 عاماً الماضية بكونها محطة رائدة تعتمد أحدث الحلول التقنية والمبتكرة بما يتجاوز الحدود التقليدية، ويضمن توفير تجربة متعاملين سلسة ومتطورة لشركات المنطقة الحرة. ستسهم هذه المبادرة التي تربط بين العالمين الواقعي والافتراضي في رقمنة رحلة المتعاملين ودعم الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الإمارة وفق تجربة سلسة تضع المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" في قلب الثورة التكنولوجية، وتعزز حضورنا كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر بكافة أنواعه وأشكاله وحاضنة أعمال متكاملة تقدم خدماتها وفق أعلى المعايير، إذ إنها تشكل الجيل الثاني من مستقبل دافز الذي يرسم ملامح الاقتصاد الحالي الجديد ويعزز دوره المتكامل والمتطور من خلال التجربة والعروض وإمكانية الوصول".

وبهذا الصدد، قال بدر بوهناد، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تأتي مبادرة "ميتادافز" الجديدة انطلاقاً من حرص "دييز" على توفير تجربة عملاء استثنائية ترتقي إلى أعلى مستويات الجيل القادم وتلبي جميع احتياجات العملاء على اختلافها. وقد وقع الاختيار على "دافز" لتقديم هذه

التجربة الأولية التي تحمل مفهوماً مبتكراً سيسهم في بناء المرحلة التالية من المشروع للارتقاء بمستوى الأداء والحلول والخدمات المتميزة وفق أعلى معايير التكنولوجيا الحديثة، حيث من شأن هذه التجربة توفير باقة واسعة من الفرص لتطوير الخدمات الحكومية وحلول المنطقة الحرة وإتاحة الوصول إليها وفق منهجية عمل جديد".

وتنسجم المبادرة مع توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤكد على أهمية دعم وتبني وتطوير العمليات والخدمات وفق أحدث الابتكارات المستقبلية، إذ تستشرف المنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" من خلال هذه الخطوة فرصاً استثمارية وإمكانيات جديدة أمام عملاء عابرين للحدود بالاعتماد على حلول تقنية مبتكرة وأدوات مستقبلية حديثة. ومن شأن مبادرة "ميتادافز" التي سيتم الترويج لها على نطاق واسع من خلال أنشطة التوعية مثل المعارض والندوات والمؤتمرات والاجتماعات المساهمة في الارتقاء بالمكانة المستقبلية للمنطقة الحرة بمطار دبي "دافز" وترسيخ حضورها كمحطة رائدة متكاملة لتأسيس الأعمال في إمارة دبي ودولة الإمارات وفق القدرات والمرافق والخدمات والحلول القابلة للتخصيص مدعومة عبر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز".

ويأتي اختيار "دافز" لمعرض جيتكس 2022 للإعلان عن مبادرتها "ميتادافز"، لما يجسده هذه الحدث الممتد على خمسة أيام من طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة الرامية إلى دفع عجلة التحول الرقمي في المنطقة وتعزيز حضور الدولة في مجال الاقتصاد الرقمي الدولي.