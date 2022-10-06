المعاشات تشارك بتجربة لخدمة المتعامل بتقنية الميتافيرس في «جيتكس 2022»

المصدر: دبي- البيان

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تستعرض الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أحدث مستجداتها في مجال الخدمات الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس 2022» الذي سيقام في دبي على مدى خمسة أيام ما بين 10 و14 أكتوبر2022، ويستضيف أكثر من 4500 شركة مع حضور أكثر من 100 ألف شخص من 170 دولة.

وتعرض الهيئة أبرز جهودها وخدماتها الإلكترونية التي تسلط الضوء فيها على سعي الهيئة إلى تبسيط الإجراءات للحصول على أفضل الخدمات، وتحقيق مستوى عال في رضا المتعاملين وإسعادهم، وبما يوفر أفضل الخدمات للمواطن انطلاقاً من رؤية الهيئة الاستراتيجية.

وخلال المشاركة ستقدم الهيئة نموذجاً تفاعلياً لتجربة خدمة المتعامل من خلال تقنية الميتافيرس، حيث سيتمكن الزائر من محادثة أحد موظفي الهيئة في مركز إسعاد المتعاملين الافتراضي وطلب إنجاز إحدى الخدمات، وبدوره سيقوم الموظف بالتجاوب مع طلب المتعامل لتقديم الخدمة، وخلال التجربة سيعيش المتعامل تجربة إنجاز الخدمة بشكل واقعي في عالم افتراضي، والهدف من المشاركة بهذه التقنية في المعرض تهيئة المتعامل وتشجيعه على استخدام الخدمات الإلكترونية الحالية التي تقدمها الهيئة وكيف أن إنجازها يكون بطريقة سهلة وبسيطة، وتهيئته لاستخدام الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تستعد الهيئة للإعلان عنها قريباً.

وقالت الدكتورة ميساء راشد غدير، مدير مكتب الاتصال الحكومي في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية: «حريصون على المشاركة في معرض جيتكس 2022 والذي يعد واحداً من أهم الأحداث التقنية على مستوى العالم نظراً لكونه يجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول، وفي العديد من المجالات التقنية والتكنولوجية المتقدمة ما يمكن معه الاستفادة من هذه الخبرات. ونحن في الهيئة نسعى إلى الارتقاء بجودة الخدمات وبالتالي المساهمة في دعم توجهات دولة الإمارات بمسيرة التحول الرقمي، وهو ما يتحقق من خلال استخدام أفضل التقنيات الحديثة وتسخيرها في تقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين والتي من شأنها توفير تجربة سلسة لهم لرفع مستوى رضاهم».

وتساهم مشاركة الهيئة في المعرض في إبراز دورها في تطوير حلول حكومية رقمية سريعة وفعالة، حيث يعد المعرض منصة تكنولوجية عالمية تتيح الفرصة للهيئة للتعريف بمبادراتها في مجال الخدمات الحكومية الرقمية والارتقاء بمنظومة التحول الرقمي وتقديم خدمات استباقية ومبتكرة تلائم مختلف فئات المتعاملين.

وسوف يجمع «جيتكس 2022» بين أشهر الشركات وأكثرها تأثيراً في العالم، بمشاركة أكثر من 250 جهة حكومية تقود مشاريع رقمية استراتيجية وشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما ستسعى أكثر من 800 شركة ناشئة للحصول على فرصتها الذهبية في هذا الحدث العالمي البارز.