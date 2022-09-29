"دبي للميتافيرس" يحلق بمشاركيه في رحلة إلى المريخ ويستعرض المستقبل

المصدر: وام

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شهد اليوم الثاني من ملتقى دبي للميتافيرس سلسلة من ورش العمل المتخصصة وجلسات العروض التقديمية في "منطقة 2071" لعدد من الشركات والمشاريع الناشئة، بمشاركة مجموعة من خبراء التكنولوجيا البارزين والمسؤولين التنفيذيين من المؤسسات الحكومية وقطاعات الأعمال وشركات القطاع الخاص.

واستعرضت شركة "إيفيردوم" أثناء ورشة العمل التي عقدتها في غرفة التدريب في مقر مسرعات دبي للمستقبل، والتي حملت عنوان "خلق تجارب جديدة لتحويل العالم الافتراضي إلى عالم واقعي"، آفاق الاستفادة من تطبيقات الميتافيرس في عالم الأعمال والمجتمعات البشرية ككل، كما تناولت الورشة أسس ومفاهيم بناء العوالم وتطبيقات الميتافيرس المتنوعة. وتضمنت الورشة أيضاً رحلة في الميتافيرس حلّق فيها المشاركون إلى كوكب المريخ حيث خاضوا تجربة غامرة في الفضاء وصولاً إلى مدينة في الميتافيرس على الكوكب الأحمر.

كما شهد اليوم الثاني سلسلة جلسات تخصصية سلطت الضوء على التعاملات المالية والتعليم والاستثمار والعملات الرقمية في عالم الميتافيرس.

وقدمت جلسة بعنوان "مستقبل المنتجات الافتراضية" نظمتها "فيرس استايت" في "مقر المبرمجين"، نظرة مستقبلية لآفاق تطور المنتجات الافتراضية في مختلف المجالات.

ونظمت "ماستر كارد" جلسة في الملتقى بعنوان "كيف تقود مجالات التسوق والألعاب والبنوك عالم الميتافيرس" في "غرفة التدريب في "مسرعات دبي للمستقبل"، واستعرضت من خلالها آليات الاستخدام الآمن للميتافيرس للتسوق واللعب وإنجاز التعاملات المصرفية والمالية بشكل سلس وسريع وشفاف.

كما نظمت "ميتا ديكريبت" جلسة "التجربة التعليمية الشاملة في عالم الميتافيرس" في "المسرعات الحكومية"، حيث عرضت للفرص النوعية والتجارب الغامرة التي توفرها الميتافيرس في تخصصات التعليم والتدريب، وطرحت المزيد من خيارات التعلم الذاتي والمستمر بالاستفادة من تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز والممتد والغامر.

بدورها، نظمت شركة "ميتاكون" جلسة بعنوان "التعمّق في الميتافيرس والويب 3.0" في "قاعة مسرعات دبي للمستقبل". وبحثت الجلسة آفاق الجيل الثالث من الويب والتطبيقات اللامحدودة للميتافيرس في مختلف مجالات الحياة اليومية.

كما شهد الملتقى تنظيم شركة "كريبتو أويسس" جلستين الأولى بعنوان "رأس المال الاستثماري لعالم الميتافيرس" وانعقدت في مقر المبرمجين لتقدم الفرص الراهنة والمستقبلية وخيارات التمويل المتاحة للمشاريع والأفكار المبتكرة في عالم الميتافيرس، وأخرى بعنوان "ويب 2.0: وادي السيليكون – ويب 3.0: واحة العملات الرقمية"، عرضت للتحولات الهائلة التي شهدها العالم بين مرحلتي الجيل الثاني من الويب والجيل الثالث الواعد منه.