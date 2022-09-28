سلطان بن سليم لـ«البيان»: الميتافيرس يقدم فرصاً واعدة لمعالجة تحديات سلاسل التوريد

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أكد سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، أن تمكين الفرص التجارية في الميتافيرس سيقود نموًا اقتصاديًا كبيرًا للمنطقة، وسيعزز من مكانتنا كمركز تجاري عالمي.

وأوضح أن التكنولوجيا أسهمت في خلق فرص اقتصادية متكافئة خلال العقد الماضي، مشيرًا إلى أن تكنولوجيا الميتافيرس لديها القدرة على ربط الأعمال وأصحاب المصلحة، وتوفير فرص متساوية لجميع المجتمعات، ومن المتوقع أن يسهم الميتافيرس بنحو 3 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي خلال عقد، وفقًا لشركة الأبحاث «أناليزيس جروب».

تدريب

وأفاد بن سليم بأن الميتافيرس يقدم فرصًا واعدة لمعالجة تحديات سلاسل التوريد الحالية في العالم، مشيرًا إلى أن اعتماد تقنية الميتافيرس سيقلص الوقت الذي يستغرقه تدريب فرق العمليات بنسبة 50%، إضافة إلى توفير أكثر من 17 ألف يوم تدريب في الإمارات فقط، علاوة على إتاحته الفرصة لانضمام قوى عاملة جديدة لتنفيذ المهام الدقيقة في أي مكان في العالم، متطرقًا إلى الدور المأمول والمتوقع لتقنية الميتافيرس في تحقيق التطلعات وبناء منظومة عمل عالمية قادرة على مواجهة التحديات الطارئة.

وتابع قائلاً: «تنتقل سلاسل التوريد عبر القطاعات التي تعمل فيها «دي بي ورلد»، من التناظرية إلى تبني الحلول الرقمية الجديدة، وتهدف إلى تسريع وتيرة التحول في هذا المجال من خلال القدرات غير المستغلة للميتافيرس، ما يساعد على زيادة الكفاءة والشفافية في الأعمال، مؤكدًا ضرورة فهم الشكوك الحالية حول الميتافيرس، والأطر التنظيمية الراعية للقطاع الناشئ والأمان في استخدام التقنية وتطبيقاتها.

حلول جديدة

وقال بن سليم «نحن نقدّم بالفعل حلولًا رقمية جديدة والتي تتماشى مع بنيتنا التحتية الحالية، ونقوم حاليًا باستكشاف أهمية استخدام الميتافيرس في كل خدماتنا، بما في ذلك محاكاة عمليات التخزين وعمليات محطات الحاويات، وعمليات تفتيش أنشطة إصلاح الحاويات والسفن، فضلاً عن التدريب على السلامة والاستخدامات التجارية الأخرى».

وأوضح أن استخدام هذه التكنولوجيا ستمكن من تقليل تأثير الاضطرابات في سلاسل التوريد من خلال توفير المزيد من الوضوح، وبالتالي سينعكس ذلك بشكل إيجابي على متعاملينا الذين سيكون لهم قدرة أكبر على رؤية وفهم سلسلة التوريد بشكل شامل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية للتعامل مع الاختناقات اللوجستية.

وتابع «في يومنا هذا، لا تزال التجارة محكومة إلى حد كبير بواسطة تكنولوجيا القرن العشرين، التي ستساعد تبني الحلول الرقمية في الحفاظ على تدفق التجارة، وزيادة الوضوح وتقليل الاضطرابات من أجل بناء شبكات تجارية للمستقبل».

وذكر أنه يتعين علينا نشر الحلول والتكنولوجيا الرائدة في قطاعنا لتبني هذا التحول والحفاظ على موقعنا الاستراتيجي الرائد في الاقتصاد العالمي، حيث يعتبر الميتافيرس من أبرز التقنيات الناشئة لتحقيق ذلك.

كفاءة

وقال بن سليّم: نسعى لأن تصبح «دي بي ورلد» متخصصة برقمنة القطاع التناظري التقليدي من أجل تجارة ذكية أكثر شفافية، مضيفاً: افتتحت «دي بي ورلد» في وقت سابق مركزًا جديدًا للتكنولوجيا في بنغالور بالهند، ويعد المكتب الجديد ثاني مركز للتكنولوجيا يتم افتتاحه في هذه المنطقة، وسيتم إطلاق مكتب ثالث للتكنولوجيا قريبًا.

وأضاف «نريد أن نوسع آفاق التجارة في العالم، بحيث يمكن لأي شركة في أي مكان، وبأي حجم، الوصول إلى شبكة التجارة العالمية بكبسة زر واحدة. سيكون لدينا في المستقبل القريب العديد من مهندسي البرمجيات يعملون جنبًا إلى جنب مع مهندسي الموانئ».

وتابع: «يتركز هدفنا من خلال مراكز التكنولوجيا هذه على العمل لجعل الخدمات والحلول الحالية أكثر كفاءة، وبناء حلول جديدة لخدمة متعاملينا، فنحن نعمل لضمان تدفق سلس لحركة التجارة الشاملة».