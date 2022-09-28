الأمن السيبراني حجر زاوية لحماية بيانات المجتمع الجديد

المصدر: دبي — أحمد يحيى

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قال بشار كيلاني المدير التنفيذي في إكسنتشر، إن حماية تقنية الميتافيرس هي من أهم الأمور التي يجب الانتباه إليها وتعزيزها من جهة المتخصصين في الأمن السيبراني، خصوصاً أن الشركات التي تسعى للانضمام إلى عالم الـ «ميتافيرس» ترغب في تأمين نفسها ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة في هذا العالم الافتراضي.

جرائم المستقبل

وأضاف إن 80% من الجرائم المستقبلية ستكون إلكترونية وهو ما يعكس التحدي الكبير الذي يواجهه الاقتصاد الرقمي بشكل عالمي، مشيراً إلى أن خبراء تقنية المعلومات والأمن السيبراني عليهم مسؤولية كبيرة خلال الفترة المقبلة لوضع كل الأطر التي من شأنها حماية الثروة المعلوماتية.

وأكد أن التشريعات وقوانين الحماية لهذا القطاع التقني الواسع تشكل مهمة ضخمة تقع على عاتق الدول والمتخصصين العاملين في هذا الشأن لضمان مواجهة التهديدات المتصاعدة فيما يخص الهجمات الإلكترونية، مبيناً أن عالم الميتافيرس هو مجتمع افتراضي يجب حمايته بالشكل المطلوب.

معايير صارمة

وطالب كيلاني بوضع معايير صارمة تحمي هذا القطاع وتشريع قوانين تواكب مستحدثاته خصوصاً مع التطور السريع جداً الذي يحدث الآن. وأكد أهمية تطوير المهارات اللازمة للعاملين في القطاع التقني وتطوير البنية التحتية اللازمة التي من شأنها أن تحمي هذه الثروة المعلوماتية، معتبراً أن أهم التحديات حالياً هي السرعة الكبيرة التي يتحرك بها عالم الميتافيرس رغم أنه لا يزال في بداياته.

وأفاد أن الميتافيرس سيطلق ثورة في جميع جوانب الحياة والأعمال تقريباً خلال العقد المقبل، وستكون هناك أنماط جديدة من الأعمال، يمكن أن توفر انطلاقة اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة.