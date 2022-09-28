«حمدان بن محمد الذكية» تطلق منصة «ميتافيرس» جامعية

المصدر: دبي - البيان

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شهد «ملتقى دبي للميتافيرس» إطلاق منصة جامعية متكاملة قائمة على تكنولوجيا الميتافيرس ضمن مبادرات جامعة حمدان بن محمد الذكية، في نقلة نوعية وغير مسبوقة على مستوى جامعات المنطقة.

وأعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، إطلاق منصة الجامعة القائمة على تكنولوجيا الميتافيرس، تماشياً مع رؤية الجامعة لتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية في إعادة هندسة التعلُّم وتطوير تجربة الدارسين.

وقال معاليه: «استلهاماً من التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، الذي أكد أهمية قطاع التكنولوجيا باعتباره قاطرة الانتقال إلى المستقبل وركيزة أساسية في تحسين حياة الإنسان وتمكينه من تجاوز التحديات، يسرنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية أن نشارك في هذا الحدث العالمي للإسهام في ترسيخ مكانة دبي الريادية في قيادة مسار التحول الذكي عالمياً، ومواصلة توظيف تطبيقات «الميتافيرس» في رسم ملامح مستقبل قطاع التعليم العالي، وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة التعلُّم الذكي الأكثر كفاءة في تجاوز تحديات اليوم، وتلبية متطلبات مستقبل تتزايد فيه وتيرة اعتماد الإنسان على ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف نواحي الحياة. كما تعكس مشاركتنا في هذا الحدث حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على مواكبة أحدث التقنيات وتسخيرها لتعزيز بيئة التعليم في الجامعة والمضي قدماً في مسيرة تأهيل المواهب والكفاءات الوطنية إيماناً بدورها المحوري في إعلاء شأن الوطن وترسيخ تفوق الدولة في مختلف المجالات، وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة».

مزايا الحرم الجامعي

ويتيح الحرم الجامعي القائم على تكنولوجيا الميتافيرس وصول الدارسين إلى الفصول الدراسية، والتواصل مع إدارات القبول والتسجيل الجامعة والحصول على جميع المعلومات الخاصة بالبرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة. كما قامت الجامعة بإدماج روبوت التواصل المدعَّم بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الحرم الجامعي الجديد، لضمان استمرارية قنوات الخدمات والاستجابة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وخلال مشاركتها في «ملتقى دبي للميتافيرس»، طرحت الجامعة غرفة اجتماعات تعمل بطاقة كاملة، سيتم تزويدها بميزات إضافية خلال المرحلة الثانية من تطوير الحرم الجامعي القائم على الميتافيرس. كما سلطت الجامعة الضوء على أحدث ابتكاراتها للتعلُّم الذكي، كما استعرضت مجموعة من أدواتها ومنظوماتها الذكية للارتقاء بجودة وكفاءة التعليم العالي.

أهمية استثنائية

بدوره، أكد الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن المشاركة في فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس» تكتسب أهمية استثنائية في ظل الآفاق الكبيرة التي تتيحها تطبيقات الميتافيرس لتطوير مختلف القطاعات الأخرى، لا سيما في ظل التلاشي التدريجي للحدود بين العالم الفعلي والعالم الافتراضي.

وقال العور: «نفخر في جامعة حمدان بن محمد الذكية بكوننا الجامعة الإماراتية الوحيدة المشاركة في هذا الملتقى، والإعلان عن إطلاق منصة الميتافيرس بالاعتماد على خبراتنا ومواردنا الداخلية، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والرامية لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع الميتافيرس العالمي. ويشكل الحرم الجامعي القائم على الميتافيرس الإضافة الأحدث لمنظومة الابتكار في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الجامعة لإدماج الواقع الافتراضي في التعلم الذكي».

مواكبة الابتكارات

في السياق، قالت ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا: «يأتي إطلاق المنصة الجديدة القائم على الميتافيرس ترجمة لحرص الجامعة على مواكبة أحدث ابتكارات التكنولوجيا، وتسخيرها في إرساء دعائم منظومة تعليمية أكثر تميزاً، مدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي، لتسهيل رحلة المتعلمين وإتاحة التعلُّم الذكي لنطاق أوسع من الدارسين. وتتميز المنصة بإمكانية استخدام النظام الأساسي على مختلف الأجهزة وبرامج التصفُّح، وكفاءته في دعم الدارسين وتمكينهم من الوصول بسرعة وسلاسة للمعلومات، وإتمام إجراءات التسجيل والقبول لدى الجامعة عبر بوابة واحدة».