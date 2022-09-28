«دبي الخيرية» تطلق هويتها البصرية الجديدة في ملتقى دبي للميتافيرس

المصدر: دبي - رامي عايش

ت + ت - الحجم الطبيعي

تطلق جمعية دبي الخيرية غداً الخميس هويتها البصرية الجديدة خلال المشاركة بـ«ملتقى دبي للميتافيرس».

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، إن الجمعية حرصت على اختيار هوية تعكس مكانتها واسمها، وتواكب طموحاتها، وتتماشى مع خطة دبي الرامية إلى الارتقاء بالحياة، معتبراً هذه الخطوة إنجازاً مهماً في مسيرتها، وانعكاساً لرؤيتها وتوجهاتها لتحقيق المزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السويدي أن الهوية الجديدة تشكل نقطة انطلاق لبدء مرحلة أخرى من التغيير والتطوير في أداء جمعية دبي الخيرية، مبيناً أن كل لون في الهوية يمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية الجمعية بعد تولي مجلس الإدارة الجديد المسؤولية.

وقال: منذ تولي مجلس الإدارة العمل، عكفت الجمعية على تصميم هوية بصرية جديدة لها عبر تصميم الشعار، الخطوط، الصور، الألوان، الموقع الإلكتروني لإيصال رسائلها، ولأن ملتقى دبي للميتافيرس المقام حالياً في متحف المستقبل، هو الحدث الأول من نوعه، فقد ارتأت دبي الخيرية أن يكون الكشف عن هذه الهوية خلاله، للاستفادة من الزخم الذي يوفره هذا الملتقى.

وأكد حرص الجمعية على مواكبة التوجهات الحكومية لتبني التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية، ومواصلة عمليات التطوير والتنمية بالاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء وتحسين حياة الناس.

منصة للتبرعات

وأطلقت الجمعية في يوليو منصتها الرقمية عبر هذه التقنية الافتراضية، لاستقبال التبرعات، والرد على استفسارات المتعاملين، وتوفير المعلومات التي يحتاجونها، كمرحلة أولى تلحق بها مراحل أخرى أكثر شمولية للاستفادة من الميزات والحلول التي توفرها التكنولوجيا الواعدة، وكانت أول جمعية على مستوى الدولة والمنطقة تستخدم هذه التقنية بقطاع العمل الخيري.