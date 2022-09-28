«بيدو» تستهدف بناء مستوطنة على المريخ عبر الميتافيرس

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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قال أمين الزرعوني الرئيس التنفيذي لشركة «بيدو»، أول شركة إماراتية تعمل بتقنية الميتافيرس: إن المشروع الأول الذي تعمل عليه الشركة حالياً هو إطلاق مشروع الميتافيرس 2117 الهادف إلى بناء مستوطنة افتراضية على كوكب المريخ، وذلك بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء.

والهدف هو محاكاة المهمة التي يتطلع إليها مركز محمد بن راشد للفضاء مستقبلاً، حيث سيتم الحصول على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمهمة من المركز، ومن ثم اعتمادها لتكون أساساً للرحلة الافتراضية للكوكب الأحمر، ومن المنتظر أن تبدأ المهمة بنهاية أكتوبر وتستمر 7 أشهر، حيث سيعيش فيها كافة المشتركين كل التفاصيل الخاصة بالمهمة بدءاً من الانطلاق والرحلة وصولاً لبداية تكوين المستعمرة على المريخ وكافة مكوناتها.

وأشار أمين الزرعوني إلى أن «بيدو» تعد أول شركة مملوكة لشباب إماراتي. ويعمل بالشركة 35 شخصاً حول العالم و11 شخصاً من داخل الدولة، لافتاً إلى أن تقنية «الميتافيرس» بدأت لتوّها، مشدداً على أن هذا الملتقى يشكل نقلة نوعية لاستشراف مستقبل هذه التقنية ووضع تصور لما هو قادم في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الأفكار المبتكرة مهمة جداً لمساعدة العالم في وضع تصوراته المستقبلية والنظر في كافة الاحتمالات الممكنة بما يعود نفعاً على البشرية، لافتاً إلى أن هناك لجنة بين الشركة والمركز لرصد كافة النتائج المحرزة خلال المهمة التي ستضيف إلى خطط ورؤية المركز في بناء مستعمرة على المريخ بحلول 2117.