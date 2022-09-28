«حمدان الذكية» تطور أول ميتافيرس.. بالعربي

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

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طورت جامعة حمدان الذكية اول تجربة «ميتافيرس» تتيح دخول الجامعة بطريقة افتراضية وزيارة كافة اقسامها والتحدث الى موظفيها عبر شخصية الافاتار والاجتماع معهم في غرف الاجتماعات، كذلك التسجيل وزيارة المكتبة؛ وذلك كله مدعوما باللغة العربية.

وعرضت الجامعة انجازها الجديد في «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي انطلق صباح اليوم في دبي.

وبوسع الزائر عبر نظارة الواقع المعزز ان يتجول في ارجاء الجامعة التي نفذ مبنى افتراضي طبق الاصل لها.

وينظر قطاع التعليم اليوم في العالم الى الفوائد المذهلة للميتافيرس في عالم التعليم. ومن أهم فوائده تقليل تكاليف قاعات التدريب. ان اعداد البيئات التعليمية وصيانتها في العالم الحقيقي يسبب تكاليف باهظة للغاية على المؤسسة التعليمية، في حين يمكن انشاء جامعات افتراضية مثل مشروع Bloktopia الموجود في الميتافيرس وبناء جميع الوحدات التعليمية بمعايير أعلى وتكلفة أقل بكثير من بناءها في العالم الحقيقي.