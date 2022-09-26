62 مؤسسة وشركة محلية وعالمية ترعى «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي- البيان

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بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي، الدورة 24 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، الأكبر من نوعه في المنطقة، في الفترة من 27 - 29 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي. وتستقطب الدورة الحالية من المعرض 62 جهة راعية، و32 مؤسسة شريكة وداعمة، وتشهد مشاركة 1750 شركة من 55 دولة. ويضم 20 جناحاً دولياً، ويمتد على مساحة 62,513 متراً مربعاً.

الاقتصاد الأخضر

وأعرب معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، عن تقديره لرعاة وشركاء المعرض، وجهودهم المثمرة التي تسهم في تعزيز مكانة المعرض عالمياً، بوصفه الأضخم من نوعه في المنطقة، ومن أبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجالات المياه والكهرباء والطاقة والبيئة، والنفط والغاز والطاقة المتجددة والاستدامة البيئية.

وقال: «يسهم المعرض في تعزيز مكانة دبي، كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويشكل المعرض فرصة مهمة للشركات والمستثمرين والزوار من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء العلاقات التجارية، وعقد الصفقات، وتعزيز فرص الأعمال، والاجتماع مع أبرز الشركات وصناع القرار والمستثمرين من مختلف بلدان العالم. كما يعتبر المعرض منصة مثالية للتعرف إلى احتياجات السوق والمشاريع المستقبلية، وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة المتجددة والنظيفة في الإمارات والمنطقة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص».

رعاة اليوبيل الماسي

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: «إن الشراكة الاستراتيجية القائمة مع هيئة كهرباء ومياه دبـي، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، إذ أثمرت الجهود المشتركة، من خلال مجموعة من المشاريع والمبادرات، عن خفض الانبعاثات الكربونية، وزيادة نسبة الممارسات الخضراء، التي تدعم تحسين البيئة المعيشية فـي الإمارة. ومن هذا المنطلق، تأتي مشاركتنا في المعرض، بهدف استعراض جهود ومبادرات الهيئة في الارتقاء بمستويات النضج في مجال الاستدامة، والاطلاع على أحدث التقنيات الذكية والحلول المبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والبيئة، إلى جانب الالتقاء بالخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم، في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر، والمدن الذكية، والابتكار، والتنمية المستدامة.

إينوك

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك): «انطلاقاً من دورنا الرائد في قطاع النفط والغاز العالمي، وأعمالنا الممتدة على كامل نطاق سلسلة القيمة لقطاع الطاقة، نواصل مشاركتنا في المعارض الطموحة، على غرار معرض «ويتيكس»، نظراً لأهميته الكبيرة بالنسبة لنا، ولما يوفّره لنا من منصة متكاملة للتعريف بحلولنا المبتكرة، والتفاعل مع الأطراف المعنية في القطاع لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة. وسنحرص على إثراء الحوارات البنّاءة حول أحدث التوجهات والتطورات التقنية في قطاع الطاقة، دعماً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، ولتأسيس مستقبل مستدام للأجيال القادمة».

أكوا باور

وقال محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور»: تأتي رعايتنا ومشاركتنا في معرض «ويتيكس»، كونه الحدث الأبرز من نوعه إقليمياً، الذي يوفر لنا فرصة ثرية لاستعراض تجاربنا ومشروعاتنا الريادية، وأحدث التقنيات والحلول التحويلية المبتكرة، التي نستخدمها في تنفيذ مشروعات سبّاقة عالمياً في قطاعات تحلية المياه والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهي حلول قادرة من خلال الشراكات الاستراتيجية الفعالة بين القطاعين العام والخاص، على تلبية الطلب المتنامي على أهم موردين للتنمية المستدامة، وهما المياه والطاقة.

وتحمل مشاركة أكوا باور في «ويتكس» هذا العام معها رؤى استراتيجية، تجاه عدد من القضايا المحورية التي تشغل اهتمام الدول والحكومات، وعلى رأسها جهود مكافحة تغير المناخ، وأمن المياه والطاقة، وأفضل الممارسات لمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة في قطاعي المياه والطاقة.

سيمنس

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنس» في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط: نتشرف بأن نكون راعي اليوبيل الماسي لهذه الدورة من المعرض. ونتطلع إلى مناقشة أحدث الابتكارات في هذه القطاعات، والتعلم من شركائنا، كما سنُشارك الحضور أيضاً أفضل الحلول التي تساعد العملاء في مشاريع الرقمنة الخاصة بهم، والتي تجعل هذه الصناعات أكثر استدامة وكفاءة.

الرعاة التيتانيوم

وقال محمد صالح مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء»: إن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، بما يوفره من فرص للشراكة المثمرة، وتطور ونمو للقطاع، قد رسَّخ مكانته، باعتباره المعرض الأهم والأكثر حضوراً وتأثيراً في مجاله بالمنطقة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى الحرص على المشاركة فيه بصفة سنوية.

وأكد أن المعرض، ينسجم مع الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بشأن استدامة قطاعات الطاقة والمياه والبيئة.

إيه جي باور

وأوضح ك. جاكوب جون الرئيس التنفيذي لشركة (إيه جي باور) أن الشركة التي تندرج تحت قطاع البناء في شركة الغرير للاستثمارات، إحدى أكبر مجموعات الأعمال العائلية المتنوعة في الإمارات، والمعروفة على المستوى الإقليمي بخبرتها الواسعة، وكفاءتها في تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة، تتطلع للمشاركة في المعرض، وتفتخر بالعمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، الرائدة في تبني أفضل ممارسات تقديم الخدمات المتميزة، وتوفير معيشة مستدامة للملايين.

الرعاة الاستراتيجيون

وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر): نحن فخورون بأن نجدد مشاركتنا في معرض (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، كراعٍ استراتيجي، ومواصلة دعمنا لشركائنا في هيئة كهرباء ومياه دبي، لافتاً إلى أن فعاليات كهذه، من شأنها تمكين الشركات العاملة في المنطقة، من تطوير تقنيات جديدة في مجالات المياه والطاقة والبيئة، لا سيما في ضوء تحضيرات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (كوب 28)، العام المقبل. وإننا نتطلع إلى تسليط الضوء خلال المعرض على محفظة مشاريع «مصدر» في مجال الطاقة النظيفة، التي تدعم تحقيق أهداف الحياد المناخي لدولة الإمارات، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون المتاحة في المستقبل.

وقال المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة، لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية: تتيح المشاركة لنا فرصاً ثمينة لتعزيز الجهود الإقليمية والعالمية الساعية إلى مناقشة الفرص الاقتصادية الهائلة في مجالات الطاقة النظيفة، وتبني تقنياتها المبتكرة، معتبراً أن الطاقة الشمسية تُمثل أحد أكثر مصادر الطاقة المتجددة وفرة واستدامة، وأقلها كلفة، ما سيدعم الجهود للوصول إلى مستقبل مستدام.

إمباور

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور): إننا ملتزمون بالمساهمة النوعية والمشاركة الفاعلة في المعرض، لافتاً إلى أن رعاية المؤسسة الاستراتيجية للحدث، تنطلق من ثقتها بأهمية أهدافه، لا سيما في ما يتصل بشكل وثيق مع مخرجات الحفاظ على مواردنا الطبيعية، وهو ما تنهض به «إمباور»، في سعيها الدائم والمتواصل في صياغة حلول فاعلة، تخدم مساعي التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والمساهمة النوعية في ترسيخ التنمية المستدامة، وتوازن النمو الاقتصادي، وحماية البيئة والموارد الطبيعية.

دوكاب

وقال المهندس جمال سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة «مجموعة دوكاب»: تؤكد مشاركتنا في المعرض التزامنا المستمر تجاه النظام البيئي الإقليمي للمياه والطاقة والبيئة. ويتماشى التركيز على الطاقة المتجددة في المعرض هذا العام، مع دورنا الرئيس في المساهمة في قطاع الطاقة، وبالأخص في مجال توفير حلول رائدة لمشاريع الطاقة الشمسية في الإمارات، وحول العالم. ونتطلع خلال مشاركتنا في معرض «ويتيكس»، إلى تسليط الضوء على قدراتنا وإمكاناتنا الرائدة، التي تم استخدامها في مشاريع رئيسة في دولة الإمارات، وغيرها من الدول.

وقال محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوكاب: "نتطلع خلال مشاركتنا في معرض ويتيكس هذا العام إلى تسليط الضوء على قدراتنا وإمكاناتنا الرائدة التي تم استخدامها في مشاريع رئيسية في دولة الإمارات وغيرها من الدول. ونؤمن بأن معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022 يمثل منصة هامة تهدف إلى جمع رواد وخبراء القطاع للمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة".

السويدي إليكتريك الإمارات

وقال المهندس محمد نجيب، الرئيس التنفيذي لشركة «السويدي إليكتريك الإمارات»: يشكل معرض «ويتيكس» منصة مثالية لتعزيز حضور الشركة في الأسواق الإقليمية، وإتاحة المجال لعقد الصفقات، وترسيخ شبكة علاقاتنا مع اللاعبين الأساسيين والعملاء المحتملين. ويتيح «ويتيكس» لنا الوصول إلى شرائح متعددة من جمهورنا المستهدف تحت سقف واحد. ونود استثمار الفرصة هذا العام، لتسليط الضوء على أحدث مشاريعنا وأخبارنا، والاتفاقيات التي أبرمناها مع شركائنا الموثوقين، مثل «مورو» و«أدنوك» و«أرامكو»، إلى جانب تزويد المنطقة بأحدث حلولنا ومنتجاتنا الرقمية، مثل موصلات HTLS، ومحولات الطاقة.

إس إيه بي

وقال زكريا حلتوت، المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي الإمارات»: تنسجم رعايتنا ومشاركتنا في المعرض مع التزامنا العميق بممارسات الاستدامة، وسنسلط الضوء على سبل مساهمة التقنيات في تسريع وتمكين التغيير. وسنركز على الطرق التي توفر فيها «إس إيه بي» الحلول للشركات داخل الإمارات، بما يمكنها من تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض الانبعاثات.

كابلات الرياض

وقال بوريان سيهوفاك، الرئيس التنفيذي لمجموعة كابلات الرياض – المملكة العربية السعودية: ننظر إلى المعرض بوصفه منصة مثالية لعرض أحدث التطورات التكنولوجية لدينا، ومناقشة أحدث التوجهات العالمية المتعلقة بالطاقة، مع التركيز على نقل الطاقة، وبناء بيئة مستدامة، كما يوفر لنا المعرض فرصة مثالية لمشاركة وعرض منتجاتنا وخدماتنا. ونفخر بأن نكون راعياً استراتيجياً للمعرض، ونتوقع الحصول على مجموعة واسعة من المزايا، التي ستساعد الشركة في دفع أعمالها كشركة رائدة في مجال تصنيع الكابلات.

عمان الدولية لمقاولات الاتصالات

وقال راميش ساباباثي رئيس العمليات في دولة الإمارات لدى شركة عمان الدولية لمقاولات الاتصالات: أثبت «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، أنه منصة مثالية لتبادل الأفكار مع مختلف الوفود في جميع أنحاء العالم. وتحتفظ دبي بميزتها التنافسية، التي تستقطب الاستثمارات الأجنبية، فهي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتثبت أنها مركز أعمال للحلول المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة.

الواحة الخضراء

وقال جورج بو نصر رئيس مجلس إدارة شركة الواحة الخضراء للمقاولات العامة: يسعدنا المشاركة في المعرض، ونحن فخورون بالعمل مع الهيئة في قطاعي الطاقة والمياه، بصفتنا إحدى الشركات الهندسية والإنشائية الرائدة في المنطقة، منذ ما يقرب من 4 عقود. وننتهز هذه الفرصة للمشاركة والاستفادة من أحدث التقنيات في هذا الحدث المهم.

النصر للمقاولات

وقال جون حلو رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمقاولات: نخدم متعاملينا بأقصى قدر من الالتزام، ونفخر بجودة عملنا وقدرتنا على ترسيخ علاقات قوية مع كل من نعمل معهم، وكان لدينا امتياز العمل مع المتعاملين الأكثر مهارة، والأفضل سمعة في صناعتنا، من الجهات الوطنية والمقاولين المحليين، إلى أكبر شركات الهندسة والمشتريات والبناء الدولية. ونقوم بتنفيذ مشاريع استراتيجية بارزة في جميع أنحاء الإمارات لأكثر من 4 عقود.

تيسار إس آر إل

وقال ماتيو أنجيلوليني، العضو المنتدب لشركة تيسار إس آر إل: يجب تسريع عجلة إنشاء بنية تحتية جديدة لإنتاج واستخدام الطاقة المتجددة، لمواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز إمكانية العيش في عالم أفضل لنا وللأجيال القادمة. وتلعب شركة «تيسار إس آر إل»، دوراً مهماً لضمان إنتاج الطاقة، من خلال استخدام محولاتنا منخفضة الفاقد.

الرعاة البلاتينيون

وقال تي. مادهافا داز المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو: نفتخر بشراكتنا مع «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، على مدار السنوات السبع الماضية، حيث رأينا المعرض يتوسع وينمو عاماً بعد عام، ويوفر لنا منصة لعقد اللقاءات وتبادل الأفكار، مع الجهات المعنية البارزة من جميع أنحاء العالم، وفهم المزيد عن الصناعة. كما يعد فرصة لتسليط الضوء على سجلنا القوي في مجال مصادر الطاقة المتجددة، ونقل وتوزيع الطاقة وأعمال المياه.

دورنيير جروب

وقال أولريخ شوت مدير أعمال المياه في مجموعة «دورنيير جروب»: تدعم المجموعة جهود هيئة كهرباء ومياه دبي في مجال تخطيط وتنفيذ أكبر مشروع في العالم، لتخزين المياه المحلاة. وتوفر المجموعة حلولاً مستدامة للطاقة في التطبيقات الصناعية والتجارية واسعة النطاق. وتمتاز حلولنا بأنها معدلة خصيصاً وفقاً لمتطلبات عملائنا، حيث نعمل على تصميم أنظمة طاقة خالية من الكربون، يمكن استخدامها، على سبيل المثال، في قطاع إمدادات المياه، التعدين أو الطيران وقطاع النقل.

الرعاة الذهبيون

وقال أحمد الحداد، المدير التنفيذي للعمليات بمجمّعات الأعمال والمناطق الحرة في «دي بي ورلد» الإمارات: نحن متحمسون لدعم المعرض الذي يسلط الضوء على رؤية دبي، لإنشاء منصات للطاقة المتجددة، ومعالجة القضايا الملّحة المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة. وتساعد المنصة العالمية للمعرض، العارضين من الشركات الرائدة في القطاع، على الترويج لمنتجاتهم، كما تسهم في تعزيز التواصل والتنسيق بينها، وتأسيس الشراكات، وتبادل الخبرات مع أصحاب القرار الرئيسين. لذلك نتطلع إلى المشاركة في المناقشات الهامة حول الاستدامة، والخطوات العملية التي يجب علينا اتخاذها للمضي قدماً باتجاه تحقيق هذا الهدف. ونهدف في «دي بي ورلد الإمارات»، من خلال مجمّعات الأعمال والمناطق الحرة الخاصة بنا، إلى تسهيل حركة التجارة بكفاءة أعلى، بحيث تكون الاستدامة على رأس أولوياتنا.

الإمارات العالمية للألمنيوم

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يعتبر «ويتيكس» منصة سنوية مهمة لتقييم التقدم الذي أحرزناه في بناء مجتمع أكثر استدامة. الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر مُنتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، ويسهم المعدن المصنوع في الإمارات، بدور كبير في تعزيز الاستدامة على المستوى الاقتصادي العالمي، والمشاركة مع الشركات الإماراتية والعالمية الأخرى في المعرض، وخاصة شركات الطاقة، من أجل رسم ملامح المستقبل معاً.

فيزا

وقالت الدكتورة سعيدة جعفر نائب الرئيس الأول ومديرة مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي: تفخر المجموعة بنجاحها في تحقيق الحياد الكربوني لعام 2020، وتواصل مساعيها لتحقيق صافٍ صفري من الانبعاثات بحلول عام 2040. ونعمل مع العملاء والشركاء على مستوى العالم، للمساعدة في تعزيز الاستدامة في صناعة المدفوعات، بالإضافة إلى دعم خيارات حاملي البطاقات والشركات، خلال عملية التحول هذه. وفي دولة الإمارات، عقدنا شراكة مع بنك أبوظبي الأول، وبرنامج ضيف الاتحاد، لطرح واحدة من بين أولى بطاقات الائتمان المستدامة، التي تحمل علامة تجارية مشتركة، لتشجيع اختيارات العملاء المستدامة، ومع جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، لإشراك الشباب في هذه المسألة الحاسمة.

دايموند ديفيلوبرز

وقال فارس سعيد رئيس مجلس الإدارة في «دايموند ديفيلوبرز»: إن مشاركتنا في المعرض، ستشهد دخولنا مرحلة جديدة من النمو، ومرحلة مهمة في رحلة الشركة الناجحة على مدار 19 عاماً. ولا تقتصر تطلعاتنا وجهودنا على بناء المدن المستدامة فحسب، بل نهدف إلى تعزيز محفظتنا من المشروعات النوعية، التي تؤكد التزامنا بتصدُّر التوجه العالمي نحو مستقبل خالٍ من الكربون، وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2050. ويوفر «ويتيكس» فرصة مهمة لتبادل الأفكار، ومنصة لبناء الشراكات، ومراجعة أحدث التقنيات في قطاعات المياه، والطاقة، والتكنولوجيا، والبيئة.

هانيويل

وقال جورج بو متري نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لمواد وتقنيات الأداء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تُعدّ الشركة من الشركات السباقة والرائدة في تقديم الحلول الرقمية المتطورة، التي تدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، بما فيها أهداف الاستدامة قصيرة وطويلة الأمد. ونتطلع إلى استعراض تقنياتنا وحلولنا المتطورة في المعرض، والتي من شأنها أن تساعد في رسم ملامح قطاع الطاقة الآن، وخلال السنوات القادمة.

مجموعة أديب

وقال المهندس أنصاري وحيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة أديب: نتطلّع للمشاركة في معرض «ويتيكس»، الذي يعتبر منصة إقليمية ودولية قوية لتسليط الضوء على القضايا المحورية التي تؤثر في قطاع الطاقة. ويشرفنا العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتعاون معاً لدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة بوصفها مركزاً عالمياً للاستدامة. وسنركز خلال المعرض، على رفع مستوى وعي الزوار حول أبرز التوجهات في قطاع الطاقة.

إيترون

وقال أندرو جونز نائب رئيس مبيعات إيترون في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: تتمتع شركتنا بعقود من الخبرة في ابتكار طريقة إدارة المياه والطاقة للخدمات والمدن حول العالم، ونحن متحمسون لعرض حلولنا في «ويتيكس»، وستعرض المنصة الخاصة بنا في المعرض، الحلول الشاملة للطاقة والمياه، ونفتخر بأن نكون الراعي الذهبي للمعرض، الذي يجمع قادة الصناعة للترويج لعالم أكثر فعالية في إيجاد الحلول.

الوطنية لصناعة الكابلات

وقال بسام ناعس مدير تسويق المجموعة للشركة الوطنية لصناعة الكابلات – دولة الإمارات: يتماشى المعرض مع رؤية دبي لبناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات، وأن الهدف هو تحقيق التكامل بين جميع قطاعات صناعة الطاقة، والجمع بين القطاعات التجارية والتقنية، مع تسهيل إيجاد فرص تجارية جديدة. وتشكل شركة الوطنية لصناعة الكابلات، أهم مركز للمجموعة لتصدير الكابلات عالية الجودة إلى جميع أنحاء العالم.

ون بوينت فايف

وقال ستيف كيلي، الرئيس والمدير العام لشركة «ون بوينت فايف» العالمية: نحن متحمسون لدعم والمشاركة في «ويتيكس»، لتسليط الضوء على الحلول التي نوفرها لالتقاط الكربون، وهي تقنية مبتكرة، تزيل الكربون من الجو، وتساعد الصناعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها الكربونية، على الحد من هذه الانبعاثات. ونتطلع إلى الالتقاء بممثلي مجموعة واسعة من القطاعات، للتعرف إلى أهدافهم المتعلقة بالاستدامة والمناخ، وتقديم الحلول التي طورتها «ون بوينت فايف»، وإيجاد فرص للعمل معاً.

راي إنترناشيونال

وقال برافين كومار كوماراسوامي المدير العام لشركة «راي إنترناشيونال»: شاركنا في «ويتيكس» على مدار 6 دورات سابقة متواصلة. ويمثل المعرض بالنسبة لنا فرصة جديدة للتواصل مع رواد وقادة السوق، ومواكبة استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي، لدعم جهود التنمية المستدامة في الإمارات، وبناء علاقات وشراكات جديدة في مجال المنتجات والخدمات الكهربائية. وسنسلط الضوء على نهج (FLISR) للشبكات الذكية، مع التركيز على الطاقة المستدامة.