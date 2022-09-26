«دبي للميتافيرس» يستعرض التحولات التكنولوجية المستقبلية

المصدر: دبي - البيان

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تنظم مؤسسة دبي للمستقبل ملتقى دبي للميتافيرس الأسبوع المقبل.

وأكد معالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الملتقى يشكل منصة عالمية للمتخصصين في تكنولوجيا المستقبل من مختلف أنحاء العالم لرسم خارطة الفرص والآفاق الواعدة للميتافيرس وتطبيقاته في قطاعات الاقتصاد والحكومات الرقمية والتعاملات الافتراضية والمعرفة الإنسانية لخدمة مجتمعات المستقبل.

وقال معاليه: إن الملتقى سيشكل بداية لتعاون دولي فاعل لتوظيف وتطوير تطبيقات الميتافيرس، والعمل على دراسة تحدياته وفرصه، وتحديد أبرز القطاعات الرئيسية التي يمكنها الاستفادة من تطوراته لتعزيز الجاهزية للتغيرات والتحديات المقبلة.

وأضاف معالي عمر بن سلطان العلماء: يهدف هذا الملتقى الأول من نوعه في المنطقة إلى تبادل الآراء والأفكار حول أهم الحلول الإبداعية والمشاريع الواعدة والقطاعات الرئيسية التي يمكنها توظيف مختلف تطبيقات الميتافيرس لإحداث نقلة نوعية وإيجابية في مسيرة التنمية الاقتصادية والإنسانية في دولة الإمارات والعالم.

ويشارك في جلسات الملتقى الأول من نوعه في المنطقة، والذي أعلن إطلاقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أكثر من 30 متحدثاً من رواد الفكر والباحثين والمتخصصين والخبراء من «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«ميتا» و«باينانس» و«ماستر كارد» و«ذا ساند بوكس» و«بيدو» و«بي دبليو سي» و«إكسنتشر» و«بي سي جي ديجيتال فنتشرز» و«مركز دبي للبلوكتشين» و«ديسنترالاند» وغيرها.

تصميم

ويسلط المتحدثون الضوء على أبرز توجهات قطاعات تصميم وبناء عوالم الميتافيرس، والتدريب والتعليم الافتراضي، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا الطبية الافتراضية، والفنون، والألعاب الإلكترونية، وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات في عالم الميتافيرس، والأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال.

وتشمل فعاليات «ملتقى دبي للميتافيرس»، الذي سيتم تنظيمه في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» أبراج الإمارات بدبي، بمشاركة أكثر من 300 خبير عالمي و40 مؤسسة متخصصة في قطاع الميتافيرس وتقنيات الواقع الافتراضي، أكثر من 25 جلسة وعدد من الحوارات والاجتماعات وورش العمل، تركز على مجالات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية للميتافيرس، ودور الحكومات في تنظيم القطاع وحوكمته، وآفاق تقديم الخدمات مستقبلاً بالاستفادة من الميتافيرس، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا الكبرى في تطوير تقنيات ومنتجات الميتافيرس وتلبية الطلب المتزايد عالمياً على تطبيقاته التي قد تتجاوز قيمتها خلال 15 عاماً 30 تريليون دولار.

مناقشة

وقال زياد طرابلسي مدير هندسة الأعمال في (Reality Labs) بشركة «ميتا» العالمية الرائدة في مجال التواصل الرقمي والعالم الافتراضي: نتطلع من خلال مشاركتنا في ملتقى دبي للميتافيرس إلى مناقشة آخر التوجهات التكنولوجية في عالم المبتافيرس مع المشاركين والخبراء، ومن البديهي أن التواجد الشخصي أفضل بشكل عام، لكن عندما لا يكون ذلك ممكناً فإن الميتافيرس سيقربنا كثيراً، لأن التفاعلات في الميتافيرس ستشبه تلك التفاعلات التي نمر بها في حياتنا اليومية. وسنعمل مع الجميع ليكون الميتافيرس شيئاً يمكن للمليارات حول العالم الاستفادة منه.

وأبدى أليكس شحادة المدير التنفيذي والمدير العام لشركة «باينانس» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلعه للمشاركة في ملتقى دبي للميتافيرس والذي سيجمع نخبة من الخبراء من المنطقة والعالم لاستعراض مستقبل النظم البيئية الافتراضية، ومشاركة الرؤى حول توجهات مستقبل الاقتصاد الرقمي، ودور الحكومات في العوالم الافتراضية، حيث ستؤثر التشريعات واللوائح التنظيمية بشكل كبير على إمكانيات العوالم الافتراضية وتطبيقاتها في المستقبل، وبالتالي فإن تشكيل أطر تنظيمية تقدمية ومستقرة أمر ضروري لبناء المزيد من الثقة ودفع النمو على المدى الطويل.

وقال كيث جوردان نائب رئيس الابتكار في مختبرات «ماستر كارد»، التي تركز على تقديم تجارب نوعية تتمحور حول العملاء: نتطلع إلى التعاون مع الخبراء والمتخصصين والمستقبليين المشاركين في هذا الحدث من جميع أنحاء العالم لاستكشاف الفرص التي لا حصر لها في عالم الميتافيرس، وتحرص «ماستر كارد» على تسريع تبني وتوظيف هذه التقنيات ودعم ريادة دبي لتكون من أهم مراكز تطبيقات الميتافيرس في العالم، وستستضيف مختبرات ماسستر كارد جلسة خاصة خلال ملتقى دبي للميتافيرس حول مستقبل التسوق والخدمات المصرفية والألعاب في الميتافيرس.

وقال سيباستيان بورجيه الرئيس التنفيذي العمليات والشريك المؤسس في شركة «ذا ساند بوكس» الرائدة في عالم الألعاب الافتراضية وتمكين اللاعبين من تطوير تجربتهم وتحقيق إيرادات مالية: تتمثل رؤيتنا في تمكين المبدعين المحليين والسماح لهم بالاستفادة من إبداعاتهم واستثمار أوقاتهم ومهاراتهم بالطريقة التي يريدونها، وتتحول شركتنا بشكل تدريجي إلى أمة رقمية بلا حدود وتقدم تجارب غنية وثقافية وغامرة، ونحن فخورون بريادة دبي في هذا الاتجاه.

تطبيقات

وأكد سانديب نايلوال الشريك المؤسس في «بوليغون» المنصة العالمية الرائدة في تطوير تطبيقات بلوكتشين قابلة للتطوير وسهلة الاستخدام للويب 3.0، العمل على تطوير الإمكانات الحقيقية لتكنولوجيا الويب 3.0 لملايين المستخدمين حول العالم، وستعمل الأدوات التي يتم بناؤها اليوم على تحسين نوعية الحياة للناس في جميع أنحاء العالم والدخول في عصر رقمي تكنولوجي وصناعي جديد، وقال: نحن حريصون على الالتزام بمعايير المساواة بين المستخدمين وتعزيز السيادة الذاتية وحرية التعبير من أجل تطوير التجربة البشرية بشكل هادف باستخدام تقنية البلوكتشين.

وقال عبدالرحمن محمد الشريك المؤسس لشركة «ميتاكون غلوبال» أول منصة متخصصة انطلقت من دبي لاستضافة الأحداث والفعاليات الإلكترونية: لا يزال الميتافيرس في مراحله الأولى ولا نعرف إمكاناته بالكامل أو التأثير النهائي الذي سيكون له، لكننا نعرف أنه سيقدم فرصاً كبيرة لم يشهدها العالم منذ انطلاق عصر الإنترنت، وسيسهم الميتافيرس في إعادة تصميم طبيعة عمل البشر وكيف يتعلمون ويتواصلون ويعيشون، وأضاف: نحن سعداء بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل في هذه الرحلة للاكتشاف والتعلم، وسيكون ملتقى دبي للميتافيرس منصة مثالية لتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز التعاون وابتكار مستقبل أفضل للجميع.

وأكد ديفيد كلارك جوزيف نائب الرئيس لقطاع الاستثمارات في «بيكسيلاينكس» المنصة المبتكرة للألعاب والموسيقى في الميتافيرس، أن ملتقى دبي للميتافيرس الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل سيقدم منصة لجمع الخبراء من حول العالم لتصميم رؤيتنا المشتركة لمستقبل الميتافيرس. ونسهم من جهتنا في تحقيق هذه الرؤية من خلال التركيز على الموسيقى وتطوير الخبرات، ويمكن لدبي أن تكون في طليعة تبني هذه التحولات والتغيرات، فالموسيقى مهمة جداً في تطور مستقبل الميتافيرس.

تقنيات

وقالت كاثرين زو الرئيس العالمي للمشاريع والشراكات الرقمية والابتكار في مصرف «إتش إس بي سي»: إن تقنيات الميتافيرس والويب 3.0 مثل البلوكتشين ورقمنة الأصول والعقود الذكية قادرة على تغيير كيفية تفاعل مؤسسات الخدمات المالية مع العملاء، بالإضافة إلى قيادة تطوير منتجات وخدمات جديدة، وسيكون ملتقى دبي للميتافيرس منصة مهمة لمناقشة كيفية تصميم عصر جديد من الابتكار، والعمل مع الحكومات والهيئات التنظيمية لجعله آمناً للمستخدمين.

وقال مارك زالسكي العضو المنتدب والشريك في «بي سي جي ديجيتال فنتشرز» الرائدة عالمياً في مجال دعم إطلاق وتطوير الأعمال والمشاريع النوعية والمبتكرة: تشتهر دبي عالمياً بأنها مدينة المستقبل، وهناك الكثير من الإمكانات والفرص لتوظيف الابتكار ومساعدة قطاع الأعمال في المدينة على تبني التكنولوجيا الرقمية، ويسعدني أن أشارك في ملتقى دبي للميتافيرس لتسليط الضوء على هذه الفرص، وأضاف: يعتبر الميتافيرس من أهم ركائز التحول الرقمي، ونحن حريصون على مساعدة الشركات في دبي على الاستفادة من ميزات وفرص العالم الافتراضي.

وقال سامويل هاميلتون المدير الإبداعي في «ديسنترالاند»، وهي منصة مبتكرة لا مركزية تعتبر الأولى من نوعها في عالم الميتافيرس: نحن متحمسون للمشاركة في «ملتقى دبي للميتافيرس» لتبادل الخبرات في مجال بناء العوالم الافتراضية، والتعاون مع مختلف مطوري تطبيقات الميتافيرس والحكومات والشركات والمنظمات الدولية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

فعالية متخصصة

يشكل «ملتقى دبي للميتافيرس» أول فعالية متخصصة بهذا القطاع المستقبلي يتم تنظيمها بعد اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «استراتيجية دبي للميتافيرس» في يوليو الماضي، والتي ستضيف 4 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وتدعم توفير 40 ألف وظيفة افتراضية بحلول عام 2030، وتستقطب 1000 شركة تتخصص بتقنيات التعاملات الرقمية والميتافيرس، وتعزز موقع دبي ضمن أكبر 10 اقتصادات ميتافيرس في العالم.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات حول «ملتقى دبي للميتافيرس» عبر الرابط الإلكتروني: https://www.dubaifuture.ae/ar/dubai-metaverse-assembly/