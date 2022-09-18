أجندة الإمارات تزدحم بالفعاليات الدولية

المصدر: دبي - بشار باغ وسيد صالح

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تشهد الإمارات موسماً يزخر بالفعاليات، إذ تحتضن الفترة المُقبلة باقة من الفعاليات والمؤتمرات والمعارض والملتقيات والاجتماعات الدولية تُغطي القطاعات كافة في أكثر من إمارة، حيث تتضمن أجندة الفعاليات 12 حدثاً خلال 11 يوماً من 19 سبتمبر الجاري.

وتحتضن دبي باقة من الفعاليات في الشهر الجاري تبدأ بالمؤتمر السنوي للطيران العالمي وتنظمه «كيه بي إم جي» 19 و 20 من الشهر الجاري فيما يعقد مؤتمر المشاريع الكبرى وقمة البنية التحتية المستدامة وينظمه «معهد إدارة المشاريع» 19 و20 من الشهر بالتزامن مع مؤتمر المشاريع الكبرى وقمة البنية التحتية المستدامة وسيشهد جلسات رئيسة متعددة وحلقات نقاش من قبل قادة الفكر في مختلف المجالات مثل التكنولوجيا، والبناء والاستدامة.

وتنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية 2022» من 27 وحتى 29 سبتمبر المقبل في «مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض».

ويحتضن مركز دبي التجاري العالمي فعاليات الدورة 8 من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» 28 و29 من الشهر الجاري بحضور ومشاركة عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية إضافة إلى حشد كبير من المتحدثين العالميين والمسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والأكاديميين وتركز من القمة على تنمية الشراكات الاستثمارية في المشاريع الخضراء والتمويل الأخضر، وتحفيز فرص الاستثمار والعمل التي يوفرها الاقتصاد الأخضر.

ومن المقرر أن يشهد «ملتقى دبي للميتافيرس» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل 28 و29 من الشهر، مشاركة بارزة لشركائه من المؤسسات والمنظمات الدولية والشركات التكنولوجية العالمية، بما في ذلك «المنتدى الاقتصادي العالمي» و«ميتا» و«ماستر كارد» و«إكسنتشر» و«طيران الإمارات» وغيرها. ويستضيف الملتقى أكثر من 300 مشارك من الخبراء العالميين وصنّاع القرار والسياسات، وأكثر من 40 مؤسسة عالمية متخصصة في دبي فيما تستضيف أوبرا دبي 22 و23 سبتمبر حفلاً للاحتفاء بأعمال الفنان العالمي مايكل جاكسون.

ويقام معرض الشرق الأوسط للوحات والتصميمات الاعلانية في مركز دبي التجاري العالمي بين 19 لغاية 21 سبتمبر ومعرض الإمارات للوظائف من 20 لغاية 22 من الشهر الجاري.

وتستضيف أبوظبي، أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لعام 2022، وتنظمه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من 19 وحتى 23، بحضور أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة، ومشاركة أكثر من 2000 على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الدولية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 163 دولة فيما تنطلق فعاليات الدورة 19 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، وتتضمن 90 فعالية.

وتقام الدورة 11 من «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» في الشارقة 28 و29 سبتمبر، بشعار «تحديات وحلول»، إذ يمثل المنتدى منصة عالمية لنخبة من قادة الرأي والفكر والخبراء في قطاع الاتصال الحكومي، الذين يشاركون رؤاهم وتحليلاتهم للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة.