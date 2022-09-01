رسالة خير رقمية.. «الجليلة» تتلقى أول تبرع بالعملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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في رسالة تربط عوالم الميتافيرس بقيم الخير والعطاء تلقت مؤسسة «الجليلة»، العضو في المؤسسات المندرجة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم، أول تبرع بالعملات الرقمية المشفرة بقيمة 16 مليون دولار أمريكي لدعم مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان.

يأتي هذا التبرع، الذي يعد الأول من نوعه في الإمارات، ضمن مبادرة سخيّة أطلقها مؤسسو العملة الرقمية «كوينت» وهي عملة رمزية تدعم التبني العام للعملات الرقمية المشفرة والتمويل اللامركزي عبر تقديمها مكافآت وحوافز ملموسة للمستثمرين.

وستكون تبرعات «كوينت» لدعم مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان متاحة لمؤسسة «الجليلة» عبر آلية مصممة ضمن خريطة طريق تمتد 3 سنوات، وتتماشى مع خطة إنشاء مركز لزراعة نخاع العظم.