«البيان» تتوجه لبناء استراتيجيتها في عالم «الميتافيرس»

المصدر: دبي - البيان

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انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، التي تقضي بتحسين حياة الناس عبر الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة، وتزامناً مع إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، «استراتيجية دبي للميتافيرس»، بدأت «البيان» عملية البحث عن أفضل الممارسات في عالم «الميتافيرس»، حيث عقدت اجتماعات مع شركاء نوعيين من داخل الدولة وخارجها للتوصل إلى بناء استراتيجيتها في هذا المجال، لتطوير حزمة من المنتجات والخدمات التي ستكون سباقة في هذا القطاع، وستنقل الجمهور إلى مرحلة جديدة من التفاعل مع المحتوى الرقمي، ركائزها الرئيسية في المساحة بين العالمين الواقعي والافتراضي.

وستعلن الصحيفة خلال الفترة المقبلة عن تفاصيل هذه المنتجات والخدمات والمبادرات، التي تتلاقى مع خططها المستمرة في تبني التكنولوجيا الحديثة والحلول الذكية من أجل تسريع وتيرة العمل، ومواصلة دورها الوطني في دعم عمليات التطوير والتنمية وتحفيز الاقتصاد الرقمي.

خطة متكاملة

وقالت منى بو سمرة، رئيس التحرير المسؤول: «منذ أن أطلقت «البيان» في عام 2016 استراتيجية التحول الرقمي للصحيفة، قمنا بتطبيق الكثير من البرامج المستدامة للانتقال إلى العالم الذكي، مثل خطط التوأمة بين الإعلامين الورقي والرقمي، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مسار عملنا، وخطط تمكين قطاع التحرير باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

لذلك، وعلى مدى سنوات، وفرنا بيئة حاضنة، من حيث الأدوات والمهارات، تسمح لنا اليوم بمواكبة رؤى القادة وخطط دبي بالانتقال إلى عالم الميتافيرس المتسع والعميق والقادر على استيعاب الكثير من الطاقات المبتكرة والمبدعة، التي ستطور أفكاراً ومنتجات تغير وجه الإعلام وتجربة التفاعل مع المحتوى».

وأضافت بو سمرة: «تندرج خطواتنا في عالم الميتافيرس ضمن خطة متكاملة لدعم مفهوم الاقتصاد الرقمي، تتضمن تحفيز صناعة المحتوى الافتراضي، وتمكين القطاعات التحريرية والفنية عبر استخدام التقنيات الحديثة، وجذب الشراكات واستثمارات الاقتصاد الافتراضي».

فرص واعدة

وتسعى «البيان» إلى تعزيز نشاطها في هذا القطاع الواعد في مجالات كثيرة من بينها الإعلام والترفيه، إذ تتوقع الدراسات أنه بحلول 2026 سيقضي ربع الأشخاص ساعة على الأقل يومياً مع عالم «الميتافيرس».

يُذكر أن حكومة دبي أعلنت الشهر الماضي عن «استراتيجية دبي للميتافيرس» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وجعلها مركزاً رئيسياً لمجتمع الميتافيرس العالمي، ومضاعفة عدد شركات الـ«بلوك تشين» 5 أضعاف قياساً بالعدد الحالي، وتعزيز النجاح الذي حققته دبي باستقطاب 1000 شركة تعمل في مجال «بلوك تشين» والـ«ميتافيرس»، ودعم 40 ألف وظيفة افتراضية تُسهم في الازدهار الاقتصادي في دبي بحلول 2030.

ويسهم الواقع الافتراضي والواقع المُعزّز، وهما عاملان رئيسيان لتمكين «الميتافيرس»، في توفير نحو 6,700 وظيفة، ونحو 500 مليون دولار في اقتصاد الإمارات في الوقت الحالي، ويمكن أن تزيد مساهمتهما الاقتصادية بشكل كبير مستقبلا.