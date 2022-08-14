«واتش ميستر» ينطلق في دبي ليجمع الواقع بالعالم الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت العلامة التجارية الشهيرة الخاصة «واتش ميستر» عن إطلاق نادي ميستر الفريد من نوعه في دبي، إذ يقدم النادي تجربة فريدة من نوعها للأعضاء من كبار الشخصيات تجمع بين العالم الرقمي والواقعي معاً – مما يوفر للأعضاء نمطاً مميزاً من الحياة الفاخرة وفرصاً للتواصل والتعارف مع نخبة رجال الأعمال في العالم.

وقد أعلن مؤسس «واتش ميستر» أنه سيوسع العلامة التجارية بجرأة من خلال إطلاق نادي ميستر، أحد نخبة نوادي الأعضاء الخاصة في العالم في دبي في وقت لاحق من هذا العام. يعتمد النادي على مفهوم خاص جديد تماماً خاص بالأعضاء من جميع النواحي، حيث الفرص الاقتصادية والمالية الجديدة والتعارف وتقديم فرص استثمارية ولكن مع عوائد حقيقية على الاستثمار، وتبلغ الرسوم المبدئية للعضوية مبلغ 42 ألف دولار، بالإضافة إلى قسط سنوي قدره 12% من الرسوم.

وقال ريز أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة واتش ميستر: «سيحصل عضو النادي على مزايا غير متوقعة تتجاوز المفاهيم التقليدية للعضوية من الرحلات الأسبوعية على متن طائرات خاصة إلى منتجعات سرية في جزر المالديف وحضور حفلات اليخوت الفارهة، ودعوات إلى بعض الأحداث الأكثر حصرية في العالم وفرص التواصل مع النخبة من الشخصيات العالمية وسيحصل الأعضاء أيضاً على ساعة NFT حصرية مجاناً كهدية ترحيبية في النادي. يهتم النادي بتقديم فرص فريدة من نوعها للأعضاء ليكونوا جزءاً من الجيل القادم الذي يشكل المستقبل، سواء من خلال العقارات أم العملة المشفرة أم الوصول إلى التجارب الفاخرة التي لا يمكن للمال ببساطة شراؤها وقد اخترنا دبي لتأسيس هذا النادي كونها مدينة الرفاهية والإبداع الفكري والعملي والتجاري للوصول إلى العالمية. الميزة الحقيقية لعضويتنا هي أنها عالمية النطاق للأعضاء ذوي الاهتمام بالثورة التقنية الرقمية لصياغة المستقبل.

ترقبوا هذا الحدث المهم، إذ سنعلن عن بعض الفرص الرائعة مع اقتراب موعد إطلاق النادي سيتم الآن قبول طلبات العضوية، مشيراً إلى أن عدد العضويات المتاحة حالياً هو 500 بعد المقابلات الشخصية للمتقدمين، وأضاف قائلاً: «من الممكن النظر في تخصيص عضويات إضافية خلال العام المقبل، وسيكون ذلك من خلال الطلبات المقدمة من قبل الأعضاء فقط».