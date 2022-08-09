فجر تكنولوجي يبزغ في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتقاطر إلى الإمارات وخصوصاً في دبي شركات الأصول الرقمية والتقنية، بما يشمل تكنولوجيا الويب 3.0، والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، مع توفر التشريعات والبنية التحتية المتطورة والبيئة التنافسية في طفرة استثمارات تعلن فجراً تكنولوجياً، يبزغ من دبي، التي تقود السباق التقني في المنطقة.

أحدث الشركات القادمة إلى دبي «غودل للتكنولوجيا» البريطانية المتخصصة في تطوير البرمجيات المرنة، التي انضمت لمبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، حيث ستنقل الشركة، وهي الثانية التي تنضم للمبادرة، مقرها الإقليمي إلى مركز دبي المالي العالمي، لتنضم إلى حوالي 600 شركة رقمية في المركز.

ويمتلك مركز دبي المالي أكبر مجتمع للتكنولوجيا والابتكار المالي في المنطقة، إذ أسست حوالي 60% من شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة مقرات إقليمية فيه.

وقد هيمنت الإمارات على قائمة أفضل 25 شركة متخصصة في التقنية المالية «فينتك» في المنطقة، لعام 2022، الصادرة أمس عن مجلة «فوربس» الأمريكية. وبحسب المجلة استأثرت الإمارات وحدها بثماني شركات.