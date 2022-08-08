دبي تؤسس أول مجموعة عمل للأصول الرقمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تأسيس أول مجموعة عمل للأصول الرقمية، التي ستتولى مهام تعزيز وتحسين مساهمة قطاع الأصول الرقمية في مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات وإمارة دبي، في خطوة هادفة لتعزيز جهود تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو الشركات الرقمية في دبي.

وتشمل مهام المجموعة التعريف والترويج بقطاع الأصول الرقمية في دبي، وتحسين الشفافية من خلال توفير البيانات وأبحاث السوق المتخصصة، ودعم مصالح الشركات الرقمية ورعاية التعاون العابر للحدود في المجالات الرقمية الاستراتيجية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أن تأسيس المجموعة يواكب محاور استراتيجية الغرفة بتحفيز وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن المجموعة الرقمية ستوفر منصة مثالية للشركات لتوحيد جهودها ومناقشة تحديات القطاع وتعزيز تنافسيته وجودة خدماته ومبادراته، بما يسهم في تسريع التحول الرقمي في دبي بترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي.

وقال إن الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد المستقبل الذي تقوم عليه ركائز مسيرة التنمية، والمجموعة ستكون مرجعاً مهماً لتوفير أبحاث السوق الاستراتيجية ذات العلاقة بالأصول الرقمية لكل المعنيين من شركات القطاع الخاص وصناع القرار والجهات الحكومية المختصة. وفي الإطار ذاته قال عمر سلطان العلماء لموقع «تيك كرنش» الأمريكي: إن الإمارات بتركيزها المكثف على تنمية التكنولوجيا ومشهد الشركات الناشئة تهدف إلى تغيير النظرة إلى الشرق الأوسط بأنها منطقة نفطية لا غير.

وأضاف أن الإمارات تستقطب أكثر من 50% من استثمارات رأس المال المغامر في المنطقة بأسرها، ونسبة إلى حجم سكانها، فإن ذلك يشير إلى تركيز عالٍ جداً في المواهب عالية المستوى في الدولة، فضلاً عن توفر نظام بيئي داعم لنمو الشركات الناشئة، مشيراً إلى أن كرة الثلج بدأت تتدحرج قبل بضع سنوات في الإمارات مع الشركات الناشئة، وهي تكبر الآن، وأن هناك اهتماماً يبديه المستثمرون العالميون بالمنطقة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:



غرفة الاقتصاد الرقمي تؤسس مجموعة عمل للأصول الرقمية