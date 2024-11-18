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الرعاية الصحية

مستشعرات من السيراميك تراقب حرارة الجسم

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البيان

دبي

طوّر الباحثون في المختبر السويسري الوطني لعلوم وتكنولوجيا المواد، مستشعرات مرنة مصنوعة من السيراميك يمكنها اكتشاف درجة الحرارة أو الضغط أو الإجهاد أو الرطوبة، حيث تتمتع هذه المستشعرات بإمكانات استخدام مثيرة في الطب والروبوتات الناعمة.

واختبر الباحثون، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة Advanced Intelligent Systems، هذه المستشعرات على يد اصطناعية، مما مكنها من اكتشاف حركة الأصابع والأسطح الساخنة، كما طوروا «جلداً روبوتياً» يستشعر، مثل الجلد البشري، اللمس واختلافات درجة الحرارة.
ودمج الباحثون أجهزة الاستشعار الخزفية الخاصة بهم في العضلات الاصطناعية، وتعد هذه المستشعرات متوافقة بيولوجياً وصديقة للأنسجة. 