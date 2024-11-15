واقي الشمس يسبب نقص فيتامين «د»

كشفت دراسة أجرتها جامعة أوساكا متروبوليتان، معاناة غالبية الشابات اليابانيات من معدلات عالية من نقص فيتامين د، حيث أرجعت الدراسة ذلك جزئياً إلى تدابير الوقاية الصارمة من حروق الشمس أو ما يُعرف بـ«الصن بلوك». واستخدم فريق البحث أداة بسيطة طوّروها تسمى «تقييم نقص فيتامين د»، وتسمح بتقييم غير جراحي لنقص فيتامين د.

