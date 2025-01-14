الأجنّة تتحكم بالأمهات بواسطة «ريموت»

كشف باحثون بجامعة كامبريدج في دراسة نشرتها دورية «استقلاب الخلايا» أن الأجنة تستخدم جيناً معيناً للتحكم بجسم الأم للحصول على المغذيات، وأن هذه الآلية التي تشبه التحكم عن بُعد بـ«الريموت كونترول»، تعمل عن طريق إشارات هرمونية تنتقل من الجنين إلى الأم.

