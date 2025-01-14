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الرعاية الصحية

الأجنّة تتحكم بالأمهات بواسطة «ريموت»

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د ب أ

سان فرانسيسكو

كشف باحثون بجامعة كامبريدج في دراسة نشرتها دورية «استقلاب الخلايا» أن الأجنة تستخدم جيناً معيناً للتحكم بجسم الأم للحصول على المغذيات، وأن هذه الآلية التي تشبه التحكم عن بُعد بـ«الريموت كونترول»، تعمل عن طريق إشارات هرمونية تنتقل من الجنين إلى الأم.