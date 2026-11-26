في تحول قد يعيد رسم فهم العلماء لأسباب أمراض الحساسية، طرح باحثون تفسيراً بيولوجياً جديداً قد يساعد في كشف سر الارتفاع المتزايد في معدلات الإصابة بها حول العالم، مرجحين أن جذور المشكلة لا تبدأ بالضرورة من خلل في الجهاز المناعي، كما ساد الاعتقاد لعقود، بل قد تعود إلى اضطراب في إنتاج الطاقة داخل الخلايا التي تشكل الحاجز الواقي للجسم.

وتشير الدراسة، التي قادها باحثون من جامعة غريفيث الأسترالية، إلى أن خللاً يصيب الميتوكوندريا، المعروفة بأنها مراكز إنتاج الطاقة داخل الخلايا، قد يضعف قدرة الخلايا الطلائية على أداء دورها في حماية الجسم من المؤثرات الخارجية، ما يدفعها إلى إطلاق إشارات إنذار تستثير استجابة مناعية مفرطة، تنتهي بحدوث الالتهاب التحسسي.

ويطرح هذا التصور احتمالاً جديداً لفهم مجموعة واسعة من أمراض الحساسية، من الإكزيما وحساسية الطعام إلى حمى القش والربو، عبر البحث عن نقطة بيولوجية مشتركة قد تفسر تزايد انتشار هذه الحالات خلال جيل واحد.

لطالما ساد الاعتقاد العلمي بأن الحساسية تبدأ عندما يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه مواد عادةً ما تكون غير ضارة، مثل حبوب اللقاح أو بعض الأطعمة أو الغبار، وأن تضرر الحاجز الواقي للجلد والأغشية المخاطية يأتي نتيجة لاحقة لهذا الخلل المناعي.

لكن البروفيسور بيتر سميث، أستاذ علم المناعة السريري في كلية الطب وطب الأسنان بجامعة غريفيث والباحث الرئيسي في الدراسة، يرى أن التسلسل قد يكون معكوساً.

وقال إن النظريات الطبية ظلت على مدى نحو 60 عاماً تنظر إلى الحساسية باعتبارها اضطراباً يبدأ من الجهاز المناعي، بينما تشير نتائج الفريق إلى أن الخلل قد يبدأ أولاً في الخلايا الطلائية التي تشكل خطوط الدفاع الأولى للجسم.

وتبطن هذه الخلايا أسطحاً حيوية متعددة، تشمل الجلد والأمعاء والأنف والرئتين والمريء، وتؤدي دوراً أساسياً في منع تسلل المواد الضارة ومسببات الحساسية إلى الأنسجة الداخلية.

وبحسب الفرضية الجديدة، قد تعجز هذه الخلايا عن تلبية احتياجاتها من الطاقة ومواجهة الضغوط البيئية والتمثيلية، نتيجة اضطراب وظيفة الميتوكوندريا، فتطلق إشارات تحذيرية تنشط سلسلة من الاستجابات المناعية التي تمهد لظهور الحساسية.

بيانات

استند الباحثون إلى واحدة من أوسع مجموعات البيانات متعددة المستويات الجزيئية المتعلقة بالحساسية، وفق وصف الدراسة، إذ شمل التحليل 116 مجموعة من الدراسات التي قارنت بين المصابين وغير المصابين، وبيانات 3776 مريضاً.

وتجمع تقنية التحليل متعدد المستويات الجزيئية أنواعاً مختلفة من المعلومات البيولوجية، بهدف الكشف عن أنماط وتغيرات داخل الخلايا قد لا تظهر عند دراسة مؤشر واحد بمعزل عن غيره.

وظهرت أبرز المؤشرات في حالات التهاب المريء اليوزيني، وهو مرض التهابي تحسسي يصيب المريء، إذ رصد الباحثون انخفاضاً في نشاط العملية الخلوية المسؤولة عن التخلص من الميتوكوندريا التالفة، وذلك في جميع مجموعات المرضى المستقلة الثلاث عشرة التي شملها التحليل.

كما كشفت البيانات لدى المصابين بالإكزيما عن اضطرابات في الحاجز الواقي للجلد وأنظمة الدفاع المضادة للأكسدة، حتى في المناطق التي لم تظهر عليها علامات التهاب واضحة.

وتكتسب هذه الملاحظة أهمية خاصة، لأنها تتوافق مع احتمال أن يبدأ الخلل الخلوي قبل ظهور الأعراض المرئية للمرض، وليس بالضرورة أن يكون مجرد نتيجة للالتهاب.

ومع ذلك، لم تظهر المؤشرات المرتبطة باضطراب الميتوكوندريا بصورة موحدة في جميع أمراض الحساسية؛ فقد رصد الباحثون أدلة جزئية عليها في حالات حمى القش، بينما لم يظهر النمط نفسه لدى المصابين بالربو المستقر أو السلائل الأنفية، ما يشير إلى أن الآلية المقترحة قد لا تفسر جميع أشكال الحساسية.

تصور جديد

يحاول التصور البحثي الجديد تفسير تعدد العوامل البيئية المرتبطة بارتفاع معدلات الحساسية، من خلال افتراض أنها قد تلتقي عند نقطة ضعف بيولوجية واحدة، تتمثل في قدرة الخلايا الطلائية على إنتاج الطاقة ومقاومة الإجهاد.

ومن بين العوامل التي يطرحها الباحثون ضمن هذا السياق، الأنظمة الغذائية الغنية بالأطعمة فائقة المعالجة، وتلوث الهواء، والجسيمات البلاستيكية الدقيقة، والمنظفات، وتراجع استهلاك الألياف الغذائية، إلى جانب التعرض للمضادات الحيوية خلال المراحل المبكرة من العمر.

ويرى الباحث المشارك في الدراسة، الأستاذ المشارك نيك ويست، اختصاصي المناعة الجزيئية في كلية الصيدلة والعلوم الطبية بجامعة غريفيث، أن تنوع العوامل المرتبطة بالحساسية جعل من الصعب الوصول إلى تفسير بيولوجي موحد للزيادة السريعة في انتشارها.

وتقدم الفرضية الجديدة إطاراً محتملاً لفهم كيفية تأثير هذه العوامل المختلفة في آليات الحماية الخلوية، إلا أن تحديد دور كل عامل ومدى تأثيره المباشر في نشأة الحساسية لا يزال يتطلب مزيداً من البحث.

تكرار

ومن الجوانب التي قد تساعد الفرضية الجديدة في تفسيرها، تكرار أعراض الحساسية لدى بعض المرضى بعد إيقاف العلاج.

فوفقاً للباحثين، قد يؤدي الالتهاب، بعد حدوثه، إلى إلحاق مزيد من الضرر بالخلايا الطلائية وإضعاف الحاجز الواقي، ما يخلق حلقة متواصلة من تراجع وظيفة الخلايا وتنشيط الجهاز المناعي، ويزيد احتمالات استمرار المرض أو عودة أعراضه.

ويشير ويست إلى أن كثيراً من العلاجات الحالية تستهدف المراحل اللاحقة من سلسلة الالتهاب، أي الاستجابة المناعية والأعراض الناتجة عنها، ولا تستهدف بالضرورة الخلل الخلوي المفترض الذي قد يكون سبق ظهور المرض.

ومن هنا، قد يفتح فهم هذه الآلية المجال مستقبلاً أمام تطوير استراتيجيات علاجية تستهدف المراحل المبكرة من نشأة الحساسية، بدلاً من الاكتفاء بالسيطرة على أعراضها.

اضطراب الميتوكوندريا

ورغم ما تحمله النتائج من آفاق بحثية، يؤكد العلماء أن ما توصلوا إليه لا يمثل إثباتاً نهائياً لسبب نشأة الحساسية، بل يدعم فرضية علمية تحتاج إلى اختبارات مباشرة لتحديد ما إذا كان اضطراب الميتوكوندريا يسبق المرض بالفعل أم أنه يظهر بالتوازي مع تطوره.

ويتمثل أحد أهم المسارات المقبلة في قياس وظائف الخلايا الطلائية لدى الأطفال الرضع قبل ظهور أي علامات للحساسية، ومتابعة التغيرات التي قد تطرأ عليها مع مرور الوقت.

ويرى البروفيسور سميث أن هذا التوجه قد ينقل الأبحاث من التعامل مع مظاهر المرض بعد حدوثها إلى محاولة فهم الشرارة البيولوجية التي تسبقه، بما يوفر نقطة انطلاق جديدة لدراسة أمراض الحساسية والبحث عن وسائل أكثر استهدافاً للوقاية منها وعلاجها.

وبذلك، لا تقدم الدراسة علاجاً جديداً للحساسية في الوقت الراهن، لكنها تفتح نافذة علمية مختلفة لفهم أسبابها، عبر احتمال أن تكون المشكلة قد بدأت في الخلايا التي تحمي الجسم، قبل أن تتحول إلى معركة مع الجهاز المناعي.