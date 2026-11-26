قد يبدو فقدان الوزن مؤشراً واضحاً على نجاح الحميات الغذائية، لكن دراسة علمية جديدة تكشف أن الميزان لا يروي دائماً القصة الصحية كاملة. فقد وجد باحثون أن اتباع حمية الكيتو شديدة الانخفاض في البروتين أدى إلى خسارة الوزن لدى فئران التجارب، لكنه تسبب في الوقت نفسه في تراكم الدهون على الكبد وتراجع الكتلة العضلية، في نتائج تثير تساؤلات حول مدى ارتباط النحافة بتحسن الصحة الأيضية.

وتسلط الدراسة، المنشورة في مجلة «Cell Metabolism» العلمية، الضوء على عاملين قد يفسران اختلاف نتائج حمية الكيتو من شخص إلى آخر، هما كمية البروتين الموجودة في النظام الغذائي والتركيب الجيني للكائن الحي، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذه الحمية قد تختلف حتى بين فئران متشابهة وراثياً إلى حد كبير.

وتأتي هذه النتائج في وقت تحظى فيه حمية الكيتو بشعبية واسعة باعتبارها وسيلة لإنقاص الوزن وتحسين بعض المؤشرات الأيضية، رغم استمرار الجدل العلمي حول فوائدها ومخاطرها على المدى الطويل.

بدأت الدراسة عندما لاحظت الباحثة تشاوي تشانغ، الباحثة ما بعد الدكتوراه في مختبر فريدمان، وجود تفاوت ملحوظ في نسب البروتين بين الأنظمة الغذائية الكيتونية المستخدمة في التجارب العلمية، رغم اعتمادها جميعاً على كميات مرتفعة من الدهون ومستويات شديدة الانخفاض من الكربوهيدرات.

ولدراسة تأثير هذا الاختلاف، اختبر الباحثون أنظمة غذائية بنسب متفاوتة من الدهون والبروتين، وكانت النتائج لافتة.

فبعد أربعة أسابيع من اتباع نظام كيتوني يحتوي على 5% فقط من البروتين، انخفض استهلاك الفئران من سلالة «C57Bl/6J» الغذائية بنحو 40%، وبدأت تفقد وزنها بصورة ملحوظة.

في المقابل، تناولت الفئران التي حصلت على نظام مشابه، لكن بنسبة بروتين بلغت 10%، كميات أكبر من الطعام واكتسبت وزناً.

واللافت أن المجموعتين أظهرتا إنتاجاً للأجسام الكيتونية، وهي جزيئات ينتجها الجسم عندما يعتمد بدرجة كبيرة على الدهون مصدراً للطاقة، ما يعني أن الدخول في الحالة الكيتونية وحده لم يكن كافياً لتفسير الاختلاف الكبير في الوزن.

وقالت تشانغ إن النتيجة كانت لافتة للغاية، خصوصاً أن تغييراً محدوداً في نسبة البروتين أحدث اختلافاً واضحاً في استجابة الحيوانات للنظام الغذائي.

نتائج إيجابية

لكن المفاجأة الأكبر ظهرت عند فحص الحالة الصحية للفئران التي فقدت الوزن، إذ لم تكن النتائج إيجابية بالكامل.

فبالرغم من تحسن قدرتها على التعامل مع التغيرات في مستويات السكر بالدم، أظهرت الفحوص إصابتها بتراكم الدهون في الكبد، إلى جانب انخفاض الكتلة الخالية من الدهون، بما يشمل الأنسجة العضلية.

وتشير هذه النتائج إلى أن فقدان الوزن قد يحدث بالتزامن مع تغيرات أيضية سلبية، ما يبرز أهمية عدم الاعتماد على الوزن وحده لتقييم نجاح الحميات الغذائية، وضرورة متابعة مؤشرات أخرى تتعلق بصحة الكبد والعضلات وتنظيم السكر.

إجهاد خلوي

ولفهم سبب انخفاض شهية الفئران عند اتباع النظام منخفض البروتين، ركز الباحثون على بروتين يعرف باسم «GDF15»، وهو عامل تفرزه الخلايا استجابة للإجهاد الخلوي، ويمكنه التأثير في الدماغ لتقليل الشهية واستهلاك الطعام.

لكن عندما أجرى الفريق تجربة على فئران معدلة وراثياً تفتقر إلى هذا البروتين، ظهرت مفاجأة أربكت الباحثين؛ إذ توقفت حتى الفئران الضابطة عن فقدان الوزن عند تناول النظام منخفض البروتين.

وأوضحت تشانغ أنها شعرت بالارتباك في البداية، بعدما تكررت التجربة عدة مرات بالنتائج نفسها، قبل أن يتبين أن الفئران المعدلة وراثياً تنتمي إلى سلالة فرعية مختلفة، تعرف باسم «C57Bl/6N»، رغم تشابهها الجيني الكبير مع السلالة المستخدمة في التجارب السابقة، إذ تتشارك معها نحو 99.9% من مادتها الوراثية.

وكان هذا الاختلاف نقطة التحول في الدراسة، إذ دفع الفريق إلى البحث عن العوامل الجينية التي قد تفسر تفاوت الاستجابة للحمية الكيتونية.

إجهاد تأكسدي

وحدد الباحثون جينين رئيسيين يسهمان في تفسير الاختلاف، هما «NNT»، الذي يساعد الخلايا على الحماية من الإجهاد التأكسدي، و«NLRP12»، الذي يؤدي دوراً في تنظيم الاستجابات الالتهابية.

وأظهرت النتائج أن الفئران الأكثر عرضة لفقدان الوزن، والمعروفة باسم «B6J»، تحمل طفرات في كلا الجينين، ما يجعلها أكثر حساسية للتغيرات الناتجة عن النظام الكيتوني شديد الانخفاض في البروتين.

وعند إخضاع هذه الفئران للنظام الغذائي، ظهرت استجابات إجهاد والتهاب في الكبد، بالتزامن مع ارتفاع مستويات بروتين «GDF15»، إلى جانب بروتين آخر مرتبط بالالتهابات يعرف باسم «LCN2».

ويمكن لكلا البروتينين التأثير في الشهية من خلال إشارات تصل إلى الدماغ، ما يساعد على تفسير انخفاض استهلاك الطعام وفقدان الوزن لدى هذه الفئران.

ولتعزيز هذه النتائج، أجرى الباحثون تجارب إضافية أظهرت أن استعادة وظيفة جين «NNT» لدى الفئران الحساسة أدت إلى زيادة تناول الطعام وتراجع فقدان الوزن.

وفي المقابل، أدى تعطيل الجينين لدى الفئران التي تمتلك نسخاً سليمة منهما إلى انخفاض الشهية وفقدان الوزن.

كما أظهرت التجارب أن استخدام مركب «إن-أسيتيل سيستئين» (N-acetylcysteine)، المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهاب، ساعد على خفض مستويات البروتينين «GDF15» و«LCN2» في الدم، وزيادة استهلاك الطعام وتقليل فقدان الوزن.

تجارب سريرية

ورغم أهمية هذه النتائج، يحذر الباحثون من تعميمها مباشرة على البشر، إذ أُجريت الدراسة على الفئران، كما أن النظام الغذائي الذي احتوى على 5% فقط من البروتين كان منخفضاً بصورة كبيرة مقارنة بمعظم الأنظمة الكيتونية المستخدمة في التجارب السريرية على الإنسان.

ومع ذلك، تفتح النتائج الباب أمام دراسات مستقبلية أكثر دقة لتقييم تأثير نسب البروتين المختلفة والخلفية الجينية للأفراد في الاستجابة للحمية الكيتونية.

ويرى الباحثون أن تقييم نجاح الأنظمة الغذائية ينبغي ألا يقتصر على انخفاض الوزن أو تحسن مستويات السكر في الدم، بل يجب أن يشمل أيضاً صحة الكبد، والحفاظ على الكتلة العضلية، ومؤشرات الالتهاب والإجهاد الخلوي.

ويعتزم الفريق البحثي مواصلة دراسة العوامل الجينية الأخرى التي قد تؤثر في استجابة الجسم لحمية الكيتو، إلى جانب التحقق مما إذا كانت التغيرات التي رُصدت في التجربة قابلة للعكس بعد التوقف عن اتباع النظام الغذائي.

وتعيد هذه الدراسة طرح سؤال مهم في عالم الحميات الغذائية: هل يعني انخفاض الرقم على الميزان بالضرورة أن الجسم أصبح أكثر صحة؟ فالمؤشرات الأولية تشير إلى أن الإجابة ليست دائماً نعم، وأن التركيبة الغذائية والعوامل الوراثية قد تلعب دوراً حاسماً في تحديد الثمن الصحي لخسارة الوزن.