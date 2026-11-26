قد لا تكون آلام الظهر المزمنة مجرد نتيجة طبيعية للتقدم في العمر أو الإجهاد البدني، بل قد ترتبط بآليات دقيقة تحدث داخل الخلايا المسؤولة عن الحفاظ على صحة العمود الفقري. وفي تطور علمي قد يمهد الطريق لأساليب علاجية جديدة، اكتشف باحثون بروتيناً يتراجع مستواه مع الشيخوخة وتلف الأقراص الغضروفية بين فقرات العمود الفقري، فيما أظهرت التجارب أن استعادة نشاطه تساعد على حماية الخلايا من التلف وتأثيرات التقدم في العمر.

وتوصلت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة يوتا الأمريكية ونُشرت في مجلة «Aging Cell»، إلى أن بروتيناً يُعرف باسم «BLST»، ويشفّر له الجين «ZNF865»، يؤدي دوراً مهماً في حماية خلايا الأقراص الغضروفية من تلف الحمض النووي والشيخوخة الخلوية، وهما عاملان يرتبطان بتدهور هذه الأقراص وظهور آلام الظهر.

عوامل بيولوجية

وتكتسب النتائج أهمية خاصة لأنها تقدم فهماً جديداً لأحد العوامل البيولوجية الكامنة وراء تدهور العمود الفقري، وتطرح هدفاً علاجياً محتملاً يمكن استكشافه مستقبلاً للوقاية من آلام الظهر المرتبطة بالتقدم في العمر أو الحد منها.

أقراص غضروفية

وتتكون الأقراص الغضروفية من أنسجة مرنة تقع بين فقرات العمود الفقري، وتعمل بمثابة وسائد تمتص الصدمات وتسمح للظهر بالحركة والانحناء، كما تساعد على توزيع الضغط الواقع على الفقرات أثناء المشي والجلوس وممارسة الأنشطة اليومية.

ومع التقدم في العمر، تتعرض هذه الأقراص لتغيرات وتلف تدريجي قد يؤديان إلى تراجع قدرتها على أداء وظائفها، وهو ما يرتبط في كثير من الحالات بآلام الظهر المزمنة وصعوبة الحركة.

ولفهم الأسباب الخلوية لهذه التغيرات، فحص الباحثون مستويات بروتين «BLST» في الأقراص الغضروفية، ووجدوا أنها تكون أقل في الأنسجة الأكبر سناً والأكثر تعرضاً للتلف، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان تراجع هذا البروتين يسهم مباشرة في تدهور الأقراص.

وتشير الدراسة إلى أنها المرة الأولى التي يجري فيها توصيف وظيفة هذا البروتين والجين المسؤول عن إنتاجه، بما يفتح مجالاً بحثياً جديداً لفهم آليات الحفاظ على صحة خلايا العمود الفقري.

التحرير الجيني

وللتحقق من وظيفة البروتين، استخدم الفريق البحثي تقنية «كريسبر» (CRISPR)، وهي إحدى تقنيات التحرير الجيني التي تتيح تعديل نشاط جينات محددة والتحكم في إنتاج البروتينات المرتبطة بها.

وأظهرت التجارب المخبرية على خلايا بشرية مأخوذة من الأقراص الغضروفية أن استعادة إنتاج بروتين «BLST» ساعدت على تقليل مؤشرات الشيخوخة الخلوية وتلف الحمض النووي، بما يعزز قدرة الخلايا على الحفاظ على وظائفها الطبيعية.

وفي المقابل، أدى خفض نشاط الجين المسؤول عن إنتاج البروتين في نماذج الفئران والجرذان إلى تدهور الأقراص الغضروفية وظهور سلوكيات مرتبطة بالألم.

وتشير هذه النتائج إلى أن البروتين لا يرتبط فقط بصحة الأنسجة، بل قد يمثل أحد عناصر الحماية الأساسية للخلايا من الأضرار المتراكمة مع التقدم في العمر.

وقال روبي دي بولز، الباحث الرئيسي في الدراسة والأستاذ المشارك في الهندسة الطبية الحيوية بجامعة يوتا، إن البحث يقدم فهماً جديداً ومباشراً لدور تلف الحمض النووي باعتباره أحد العوامل المسببة لآلام الظهر، كما يوضح إمكانية تنظيم نشاط بروتين «BLST» علاجياً باستخدام تقنيات التحرير الجيني.

وأضاف أن آلام الظهر تحتل المرتبة الثالثة بين الأسباب الرئيسية للإعاقة، وفقاً لمؤشر سنوات العمر المصححة باحتساب الإعاقة، بعد أمراض القلب واضطرابات تعاطي المخدرات.

تطبيقات مستقبلية

ولا تقتصر أهمية الاكتشاف على صحة العمود الفقري، إذ يرى الباحثون أن الآليات التي كشف عنها قد تحمل تطبيقات مستقبلية في علاج أمراض أخرى ترتبط بتلف الحمض النووي، من بينها بعض أنواع السرطان والأمراض التنكسية العصبية.

وأوضح بولز أن اكتشاف وظيفة بروتين لم تكن معروفة سابقاً يمثل محطة مهمة في مسيرته البحثية، مشيراً إلى أن الآليات التي توصل إليها الفريق قد تفتح المجال أمام تطبيقات علاجية في أمراض متعددة تتسبب فيها الأضرار المتراكمة للمادة الوراثية.

من جانبه، قال جيسون غيرتز، أستاذ العلوم الأورامية بجامعة يوتا والمشارك في قيادة برنامج الجينوميات وعلم التخلق والتمثيل الغذائي في معهد هانتسمان للسرطان، إن قدرة جين واحد على المساعدة في استعادة الوظائف الطبيعية للخلايا والتخفيف من آثار الشيخوخة تمثل أمراً لافتاً.

وأشار إلى أن بروتين «BLST» يوجد على نطاق واسع في أنسجة الجسم المختلفة، ما يجعله هدفاً واعداً للأبحاث المتعلقة بعلاج السرطان والوقاية منه، إذ إن تعزيز نشاطه قد يدعم إصلاح تلف الحمض النووي ويحسن صحة الخلايا المتقدمة في العمر.

ومع ذلك، لا يزال الباحثون بحاجة إلى إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت آليات الحماية التي رُصدت في خلايا الأقراص الغضروفية تؤدي الدور نفسه في الأنسجة الأخرى، ومدى إمكانية الاستفادة منها في مكافحة السرطان المرتبط بالتقدم في العمر.

آفاق واعدة

ورغم الآفاق الواعدة التي يطرحها الاكتشاف، يؤكد الباحثون أن الوصول إلى علاج فعلي لآلام الظهر باستخدام بروتين «BLST» لا يزال يتطلب مراحل بحثية إضافية، تشمل إجراء تجارب ما قبل سريرية موسعة، تليها دراسات وتجارب سريرية على البشر لتقييم سلامة التقنية وفعاليتها.

وتكمن أهمية الدراسة في أنها لا تكتفي بتقديم تفسير جديد لتدهور الأقراص الغضروفية، بل تحدد هدفاً بيولوجياً قابلاً للاستكشاف العلاجي، قد يساعد مستقبلاً على حماية الخلايا بدلاً من الاكتفاء بتخفيف الألم بعد حدوث التلف.

وبينما لا يزال الطريق إلى التطبيق الطبي مفتوحاً أمام مزيد من الأبحاث، يبعث الاكتشاف أملاً جديداً في تطوير علاجات تستهدف الأسباب الخلوية لآلام الظهر المزمنة، وربما إبطاء بعض مظاهر الشيخوخة التي تؤثر في صحة العمود الفقري.