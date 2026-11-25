لم تعد شيخوخة الجهاز المناعي تعني بالضرورة تراجع قدرته على مقاومة الأمراض فحسب، إذ كشف باحثون عن مجموعة غير معروفة سابقاً من الخلايا المناعية قد تتحول مع التقدم في العمر إلى عامل يعرقل دفاعات الجسم، ويضعف قدرته على مواجهة السرطان والعدوى، في اكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم أسباب تراجع المناعة المرتبط بالشيخوخة، واستكشاف علاجات مستقبلية تستهدف هذه التغيرات.

وحدد باحثون في جامعة موناش الأسترالية مجموعة من الخلايا المناعية المسنة التي لا تفقد وظائفها الدفاعية فحسب، بل قد تعمل على تثبيط الاستجابة المناعية والتأثير سلباً في الخلايا الأخرى، ما قد يفسر جزئياً ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والعدوى الخطيرة لدى كبار السن.

تغيرات جينية

وجاء الاكتشاف ضمن دراسة ما قبل سريرية نُشرت في مجلة «Science Immunology»، استخدم خلالها الباحثون نماذج الفئران لرصد التغيرات الجينية التي تؤدي إلى تدهور الخلايا المناعية بطرق مختلفة، وتحديد أهداف محتملة لتطوير علاجات تساعد على الحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي مع التقدم في العمر.

خطوط الدفاع

ركز الباحثون على الخلايا التائية CD8+، التي تمثل أحد خطوط الدفاع الرئيسية للجسم، إذ تتولى التعرف على الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا السرطانية وتدميرها.

وكشفت الدراسة أن الشيخوخة تؤثر في البرامج الجينية المنظمة لعمل هذه الخلايا عبر ثلاثة مسارات مختلفة، ما ينعكس على قدرتها على التعرف على التهديدات الجديدة، وتنظيم الاستجابة المناعية، والحفاظ على سلامتها ووظائفها الطبيعية.

وقال الدكتور دانيال ثيلي، الباحث الأول في الدراسة بمعهد موناش للأبحاث الطبية الحيوية، إن السرطان يعد من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بالتقدم في العمر، موضحاً أن الجهاز المناعي يراقب الجسم باستمرار بحثاً عن الخلايا التي قد تتحول إلى سرطانية، ويتخلص منها في كثير من الأحيان دون أن يشعر الإنسان بذلك.

وأضاف أن هذه المنظومة الدفاعية الطبيعية تصبح أقل كفاءة مع التقدم في العمر، ما يزيد احتمالات الإصابة بالسرطان والعدوى، ويضعف قدرة الجسم على الاستجابة للقاحات.

وأشار إلى أن الدراسة تقدم خريطة تفصيلية للتغيرات التي تصيب الجهاز المناعي مع الشيخوخة، يمكن أن تساعد العلماء على تحديد أهداف علاجية محتملة للحد من بعض مظاهر هذا التراجع واستعادة جانب من الوظائف المناعية.

حماية الجسم

ومن أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن الخلايا المناعية لا تشيخ جميعها بالطريقة نفسها، إذ تفقد بعض الخلايا قدرتها على حماية الجسم من الأمراض، في حين تتطور لدى خلايا أخرى خصائص تجعلها تتدخل في عمل الخلايا المناعية المجاورة وتثبط دفاعات الجسم.

وقال ثيلي إن الباحثين وجدوا أن الخلايا المناعية لدى الشخص نفسه يمكن أن تتخذ مسارات مختلفة بصورة لافتة مع التقدم في العمر، فبينما تفقد بعض الخلايا قدرتها على التصدي للأمراض، تبدأ خلايا أخرى في إعاقة دفاعات الجسم المناعية، وهو ما يعكس تعقيد التغيرات المرتبطة بالشيخوخة المناعية.

ويرى الباحثون أن فهم الآليات التي تؤدي إلى هذه التغيرات قد يمهد الطريق لتطوير تدخلات علاجية أكثر دقة، تستهدف الخلايا التي فقدت وظائفها أو أصبحت تعرقل الاستجابة المناعية، بدلاً من تحفيز الجهاز المناعي بأكمله بصورة غير محددة.

التقدم في العمر

ولا تقف أهمية هذه النتائج عند الجهاز المناعي وحده، إذ تتقاطع مع اكتشاف علمي آخر لفريق جامعة موناش بشأن بروتين «غرانزيم K»، الذي تنتجه بعض الخلايا المناعية، وتوصلت دراسة منفصلة إلى دوره في التسبب بأضرار تصيب أعضاء الجسم مع التقدم في العمر، وذلك في نماذج الفئران.

وتشير هذه النتائج إلى أن التغيرات التي تحدث في سلوك الخلايا المناعية مع الشيخوخة قد تتجاوز تأثيراتها الجهاز المناعي، لتطال أنسجة وأعضاء أخرى، وهو ما يعزز الاهتمام بدراسة الآليات المشتركة التي تربط تراجع المناعة بالشيخوخة على مستوى الجسم بأكمله.

وقالت البروفيسورة نيكول لا غرُوتا، الباحثة الرئيسية في الدراسة بمعهد موناش للأبحاث الطبية الحيوية، إن فهم العوامل التي تقود شيخوخة الخلايا المناعية قد يتيح مستقبلاً استهداف التغيرات المرتبطة بالمناعة، وربما يمتد أثر هذه التدخلات إلى معالجة بعض مظاهر الشيخوخة في الجسم عموماً.

ورغم أهمية الاكتشاف، لا تزال النتائج في المرحلة البحثية ما قبل السريرية، ولم تثبت بعد فاعلية علاجات تستهدف هذه الخلايا لدى البشر، إلا أنها تمثل خطوة جديدة نحو فهم أكثر دقة لشيخوخة الجهاز المناعي، وتطوير مقاربات مستقبلية قد تساعد على تعزيز دفاعات الجسم والحفاظ على صحته مع التقدم في العمر.