لا يقتصر تأثير فنجان القهوة الصباحي على منح الدماغ جرعة من اليقظة والنشاط، بل يبدو أن تأثيره يمتد إلى أعماق الجهاز الهضمي، حيث قد يسهم في تغيير تركيبة البكتيريا المعوية، وتحفيز حركة الأمعاء، وزيادة انقباضات القولون، وفق ما كشفته دراسة علمية حديثة، فتحت نافذة جديدة لفهم العلاقة بين القهوة وصحة الجهاز الهضمي.

وللتعرف إلى ما يحدث داخل الأمعاء بعد تناول القهوة بانتظام، لجأ باحثون من جامعة كوبنهاغن الدنماركية إلى تقنية غير تقليدية، تمثلت في استخدام كبسولة إلكترونية صغيرة ابتلعها متطوعون، لتنتقل عبر الجهاز الهضمي وترصد بدقة مجموعة من المؤشرات الحيوية، من بينها درجة الحرارة ومستوى الحموضة وانقباضات الأمعاء، فضلاً عن الوقت الذي تستغرقه الكبسولة للمرور عبر القناة الهضمية.

وخلال الدراسة، التي استمرت ثمانية أيام، قارن الباحثون بين أشخاص يتناولون من كوب إلى خمسة أكواب من القهوة في أربعة أيام على الأقل، وآخرين يستهلكون القهوة بوتيرة أقل، ليتبين أن المجموعة الأولى تتمتع بتنوع أكبر في الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء، وهي نتيجة تتوافق مع أبحاث سابقة ربطت استهلاك القهوة باختلافات في تركيبة الميكروبات المعوية.

لكن المفاجأة الأبرز لم تقتصر على تنوع البكتيريا النافعة، إذ أظهرت القياسات أن تناول القهوة بانتظام يرتبط أيضاً بتغيرات في وظائف الجهاز الهضمي نفسه.

وقالت فرانشيسكا بوتشي، الباحثة الرئيسية في الدراسة وطالبة الدكتوراه بقسم التغذية والتمارين الرياضية والرياضة بجامعة كوبنهاغن، إن النتائج تشير إلى أن استهلاك القهوة المتكرر قد يؤثر في فسيولوجيا الأمعاء، أي الطريقة التي تعمل بها، وليس فقط في تركيبة الكائنات الدقيقة التي تعيش فيها.

ورصد الباحثون انخفاضاً ملحوظاً في مستوى الحموضة داخل الأمعاء الدقيقة لدى الأشخاص الذين يتناولون القهوة بانتظام، ما يعني أن البيئة الداخلية أصبحت أكثر حمضية، كما ارتبط ارتفاع استهلاك القهوة بزيادة عدد انقباضات القولون.

وأوضحت بوتشي أن انقباضات الأمعاء تؤدي دوراً مهماً في دعم عملية الهضم، والمساعدة على الوقاية من الإمساك، والحفاظ على كفاءة العضلات المعوية.

في المقابل، لا تزال الدلالات الصحية لانخفاض درجة الحموضة في الأمعاء الدقيقة غير واضحة تماماً، إذ تعمل الإنزيمات الهاضمة بكفاءة ضمن مستويات محددة من الحموضة، وقد تؤثر التغيرات في هذه المستويات في قدرتها على تحليل الطعام، وهو ما يحتاج إلى مزيد من البحث لتحديد انعكاساته الصحية.

تساؤلات علمية

وتفتح هذه النتائج الباب أمام تساؤلات علمية حول إمكانية الاستفادة من تأثير القهوة في حركة الأمعاء لتطوير أساليب طبيعية تساعد الأشخاص الذين يعانون الإمساك واضطرابات الإخراج.

وأشار هنريك مونش رويغر، الأستاذ المشارك ورئيس المجموعة البحثية في القسم ذاته، إلى أن دراسات سابقة أظهرت قدرة القهوة على التأثير في عدد من العمليات الهضمية، من بينها إفراز الأحماض في المعدة، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن تأثيرها في الأمعاء ليس مجرد مصادفة، خصوصاً مع شيوع ملاحظات الأشخاص الذين يشعرون بتحفيز حركة الجهاز الهضمي بعد تناولها.

لكنه شدد على أن الدراسة الحالية رصدت ارتباطاً بين استهلاك القهوة والتغيرات في وظائف الأمعاء، ولم تثبت أن القهوة هي السبب المباشر وراء هذه التغيرات، نظراً إلى أن المشاركين واصلوا اتباع عاداتهم المعتادة في شربها، ما يعني احتمال وجود عوامل أخرى أسهمت في النتائج.

وأوضح رويغر أن الخطوة المقبلة تتمثل في إجراء دراسة أكثر تحكماً، يُطلب فيها من المشاركين تناول كميات محددة من القهوة خلال فترات، والامتناع عنها خلال فترات أخرى، بهدف تحديد التأثير المباشر للقهوة وفصل نتائجه عن العوامل الأخرى.

وأضاف أن فهم آلية تأثير القهوة في عملية الهضم وانقباضات الأمعاء قد يتيح مستقبلاً الاستفادة منها في تحفيز حركة الجهاز الهضمي بطرق طبيعية، وهو ما قد يمثل تطوراً مهماً للأشخاص الذين يعانون الإمساك وعدم انتظام حركة الأمعاء.

ونُشرت الدراسة في 15 سبتمبر 2026 في دورية «Gut Microbiology»، تحت عنوان «الاستهلاك المعتاد للقهوة يرتبط باختلافات في ميكروبات الأمعاء ووظائفها الفسيولوجية».