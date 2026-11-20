قد يتحول أحد المعادن الأساسية التي يحتاج إليها الجسم للحفاظ على صحة العظام والقيام بوظائفه الحيوية إلى عامل خطر يهدد سلامة الأوعية الدموية ويؤثر في طول العمر، إذا ارتفعت مستوياته في الدم عن الحدود الطبيعية. فقد كشف باحثون عن دور غير معروف سابقاً لبروتين في الكلى يساعد على تنظيم مستويات الفوسفات، موضحين كيف يمكن لاختلال هذا التوازن أن يؤدي إلى ترسب الكالسيوم داخل جدران الشرايين، وفقدانها مرونتها، وتسريع تلف الأوعية الدموية.

وتوصل فريق بحثي من كلية الطب بجامعة كولورادو أنشوتز الأمريكية إلى أن بروتيناً يُعرف باسم «TMEM174» يؤدي دوراً محورياً في ضبط مستويات الفوسفات في الدم، وأن غيابه في النماذج الحيوانية ارتبط بزيادة ترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية وانخفاض متوسط العمر، خصوصاً عند اتباع نظام غذائي غني بالفوسفات.

وأظهرت الدراسة، المنشورة في دورية «Scientific Reports» في 2 أكتوبر 2026، أن تقليل تناول الفوسفات خفف بعض الآثار الضارة لدى الحيوانات التي تفتقر إلى هذا البروتين، ما يفتح المجال أمام دراسة آليات جديدة للوقاية من مضاعفات أمراض الكلى المزمنة، التي تعوق قدرة الجسم على التخلص من الفوسفات الزائد.

وتؤدي الكلى دوراً أساسياً في تنظيم مستويات الفوسفات، إذ تعمل باستمرار على تنقية الدم والتخلص من الكميات الزائدة منه عبر البول، مع الاحتفاظ بالقدر اللازم لدعم وظائف حيوية، من بينها بناء العظام والحفاظ على صحة الخلايا.

ويعتمد هذا التوازن جزئياً على بروتين يُعرف باسم «NPT2A»، يساعد الكلى على إعادة امتصاص نحو ثلاثة أرباع كمية الفوسفات التي ترشحها، وإعادتها إلى مجرى الدم بدلاً من التخلص منها.

لكن الدراسة الجديدة كشفت أن بروتين «TMEM174» يعمل بوصفه منظماً معاكساً لنشاط هذا البروتين، إذ يرتبط به ويحد من نشاطه، بما يساعد على منع إعادة امتصاص كميات مفرطة من الفوسفات والحفاظ على مستوياته ضمن النطاق الطبيعي.

وفي النماذج الحيوانية التي افتقرت إلى بروتين TMEM174، اختل هذا التوازن، وارتفعت مستويات الفوسفات، وزادت ترسبات الكالسيوم في الأوعية الدموية، بالتزامن مع تراجع ملحوظ في فرص البقاء على قيد الحياة.

وقال الدكتور ماكوتو ميازاكي، أستاذ الأبحاث في قسم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم، والباحث الرئيسي في الدراسة، إن الفريق لم يتوصل بعد إلى جميع التفاصيل الجزيئية لهذه الآلية، لكنه وجد أن بروتين TMEM174 يؤدي دوراً في إضعاف استقرار بروتين NPT2A والحد من نشاطه، مشيراً إلى أن غياب البروتين الأول يؤدي إلى اضطراب التوازن الطبيعي للفوسفات في الجسم.

المعادن الضرورية

ويُعد الفوسفور من المعادن الضرورية لصحة الإنسان، ويوجد بصورة طبيعية في مجموعة واسعة من الأطعمة، تشمل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمكسرات والبقوليات والحبوب الكاملة.

كما يُضاف الفوسفات إلى كثير من المنتجات الغذائية المصنعة والمشروبات لتحسين النكهة وإطالة مدة الصلاحية.

وتكمن المشكلة في أن الجسم يمتص الفوسفات المضاف إلى الأطعمة المصنعة بكفاءة أعلى عموماً من بعض أشكال الفوسفور الموجودة بصورة طبيعية في الغذاء، ما قد يزيد من كمية الفوسفات التي تصل إلى مجرى الدم.

وعندما ترتفع مستوياته بصورة مستمرة، وهي حالة تُعرف بفرط فوسفات الدم، يمكن أن يؤثر ذلك سلباً في صحة الجهاز القلبي الوعائي، من خلال تحفيز تغيرات في الخلايا العضلية الملساء الموجودة في جدران الأوعية الدموية.

فبدلاً من أداء وظيفتها الطبيعية في تنظيم انقباض الشرايين وانبساطها، قد تكتسب هذه الخلايا خصائص تشبه الخلايا المسؤولة عن تكوين العظام، وتبدأ في تعزيز تراكم بلورات فوسفات الكالسيوم داخل جدران الأوعية الدموية.

وتؤدي هذه العملية، المعروفة باسم «التكلس الوعائي»، إلى زيادة صلابة الشرايين وفقدانها مرونتها الطبيعية، ما يعيق قدرتها على التكيف مع تغيرات تدفق الدم، ويسهم في تسريع شيخوخة الأوعية الدموية وارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي الدراسة الجديدة، وجد الباحثون أن اجتماع نقص بروتين TMEM174 مع اتباع نظام غذائي غني بالفوسفات أدى إلى تسريع هذه العملية لدى الحيوانات.

وأشار ميازاكي إلى أن تأثير الفوسفات في طول العمر قد لا يحظى بالاهتمام الكافي، موضحاً أن ارتفاع تركيزه في الدم ارتبط بانخفاض العمر المتوقع في النماذج الحيوانية التي تناولتها الأبحاث.

أمراض مزمنة

ورغم أن ارتفاع الفوسفات في الدم ليس شائعاً بالدرجة نفسها لدى عموم السكان، فإن الوضع يختلف لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، إذ يؤدي تراجع كفاءة الكلى إلى انخفاض قدرتها على التخلص من الفوسفات الزائد، ما يسمح بتراكمه في مجرى الدم.

ويُعد التكلس الوعائي من المضاعفات المعروفة لدى مرضى الكلى المزمنة، حيث يمكن أن يؤدي تراكم المعادن في جدران الشرايين إلى زيادة صلابتها ورفع مخاطر الإصابة بمشكلات القلب والأوعية الدموية.

وتشير النتائج الجديدة إلى أن بروتين TMEM174 قد يمثل عاملاً إضافياً يستحق الدراسة في فهم أسباب اضطراب مستويات الفوسفات ومضاعفاته. ويرجح الباحثون أن نقص هذا البروتين يرتبط أساساً بعوامل وراثية، وليس نتيجة مباشرة للإصابة بأمراض الكلى المزمنة، إلا أن اجتماع الحالتين قد يزيد من احتمالات التعرض للمخاطر القلبية الوعائية.

ومع ذلك، فإن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تستند إلى تجارب على نماذج حيوانية، ولا يزال من المبكر الجزم بأن نقص هذا البروتين يؤدي إلى التأثيرات نفسها في صحة الشرايين أو متوسط العمر لدى البشر.

دورة دموية

ويرى الباحثون أن تحديد الدور التنظيمي لبروتين TMEM174 قد يمهد لتطوير أساليب علاجية جديدة تستهدف التفاعل بينه وبين بروتين NPT2A، بما يساعد الكلى على التخلص من كميات أكبر من الفوسفات بدلاً من إعادتها إلى الدورة الدموية.

وقد يمثل هذا التوجه خياراً واعداً مستقبلاً للحد من تراكم الفوسفات لدى المصابين بأمراض الكلى المزمنة، وتقليل المضاعفات المرتبطة بارتفاع مستوياته، خصوصاً التكلس الوعائي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت التجارب أن تقليل تناول الفوسفات ساعد جزئياً في حماية الحيوانات التي تفتقر إلى بروتين TMEM174 من بعض الآثار الضارة.

وأشار ميازاكي إلى أن الحد من الأطعمة المصنعة الغنية بالفوسفات، مثل الوجبات السريعة واللحوم المصنعة والمشروبات الغازية، قد يكون خطوة مفيدة، إلا أن الفوسفات يوجد بصورة طبيعية في أنواع كثيرة من الأغذية، ما يجعل التحكم في مستوياته من خلال النظام الغذائي وحده أمراً قد لا يكون كافياً، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون ضعف وظائف الكلى.

ويخطط الفريق البحثي لإجراء دراسات إضافية لفهم كيفية تفاعل بروتين TMEM174 مع البروتينات والهرمونات الأخرى المشاركة في تنظيم الفوسفات، إلى جانب البحث في أسباب شيوع ترسبات الكالسيوم داخل الأوعية الدموية لدى مرضى الكلى المزمنة.

ويرى ميازاكي أن أهمية الاكتشاف تكمن في تحديد بروتين جديد يشارك في تنظيم توازن الفوسفات، رغم مرور أكثر من قرن على بدء الدراسات العلمية المتعلقة بهذه العملية الحيوية، ما يعكس أن فهم آليات الجسم لا يزال يحمل الكثير من الأسرار التي قد تقود إلى حلول علاجية جديدة.