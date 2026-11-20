كشف علماء عن آلية دقيقة تحافظ بها الخلايا على مرونة البوابات المجهرية المحيطة بنواتها، والمسؤولة عن حماية مادتها الوراثية وتنظيم حركة الجزيئات من النواة وإليها، في اكتشاف يجيب عن أحد الألغاز العلمية المتعلقة بكيفية عمل هذه البوابات، وقد يسهم في فهم بعض العمليات المرتبطة بأمراض مثل ألزهايمر وباركنسون.

وتُعرف هذه البوابات باسم «المسام النووية»، وهي فتحات دقيقة في الغشاء المحيط بنواة الخلية، تسمح بمرور جزيئات محددة وتمنع أخرى، بما يضمن حماية الجينوم وتنظيم التبادل بين النواة والسيتوبلازم. وعلى الرغم من معرفة العلماء بتركيبها، ظلوا يتساءلون عما إذا كان الحاجز البروتيني داخلها صلباً أم سائلاً ومرناً.

وفي دراسة نشرتها مجلة «نيتشر» في 11 نوفمبر 2026، استخدم فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة يوهانس غوتنبرغ في ماينز ومعهد ماكس بلانك للفيزياء الحيوية بألمانيا، أصباغاً فلورية لتتبع حركة البروتينات داخل المسام النووية في الخلايا الحية.

وأظهرت التجارب، التي استمرت ساعتين، أن البروتينات تتحرك بسرعة وباستمرار، ما يؤكد أن الحاجز الداخلي للمسام النووية يتمتع بطبيعة سائلة ومرنة، وليس صلبة كما قد توحي بعض التجارب المخبرية السابقة.

وكانت دراسات أجريت على بروتينات معزولة خارج الخلايا قد أظهرت أنها تتحول مع مرور الوقت إلى مواد هلامية أو ترسبات صلبة، الأمر الذي لم يفسر اختلاف سلوكها داخل الخلايا الحية.

عاملين أساسيين

وحدد الباحثون عاملين أساسيين يمنعان البروتينات من التكتل والتصلب داخل المسام النووية، أولهما مستقبلات النقل، وهي بروتينات تساعد على عبور الجزيئات عبر هذه البوابات، وثانيهما عملية «الغلكزة»، التي تتضمن ارتباط مجموعات سكرية بالبروتينات، بما يحد من التصاقها المفرط بعضها ببعض.

وعندما أضاف الفريق هذين العنصرين إلى النموذج المخبري، استعادت البروتينات مستوى من الحركة والمرونة يشبه ما رُصد داخل الخلايا الحية، ما قدم تفسيراً لكيفية حفاظ الحاجز النووي على سيولته.

مسام نووية

وساعد الاكتشاف أيضاً في تفسير لغز آخر يتعلق بمسار عبور الجزيئات داخل المسام النووية.

فخلافاً لما يحدث في الأنابيب التقليدية، حيث تتركز حركة السوائل غالباً في الوسط، أظهرت الدراسات أن الجزيئات تعبر المسام النووية بصورة رئيسية بمحاذاة جدرانها الداخلية.

وللتحقق من ذلك، طور الباحثون نموذج محاكاة حاسوبياً متقدماً، أظهر أن هذا المسار ينتج عن الخصائص الفيزيائية والكيميائية للحاجز البروتيني، دون الحاجة إلى افتراض وجود سدادة أو عائق في وسط المسام.

واستندت المحاكاة إلى قدرات الحاسوب العملاق «جوبيتر» في مركز يوليش للأبحاث بألمانيا، والذي يُعد أول حاسوب فائق من فئة الإكساسكيل في أوروبا.

ويرى الباحثون أن النتائج توفر فهماً أعمق لكيفية حفاظ المسام النووية على مرونتها وتنظيمها حركة الجزيئات، كما قد تساعد مستقبلاً في دراسة أسباب تحول بعض البروتينات إلى تجمعات صلبة داخل الخلايا، وهي ظاهرة ترتبط بأمراض تنكسية عصبية، من بينها ألزهايمر وباركنسون.

معرفة جديدة

ولا تثبت الدراسة وجود علاج لهذه الأمراض، لكنها تقدم معرفة جديدة بالآليات الخلوية التي قد تساعد على فهم تطورها.