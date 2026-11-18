لم تعد المخاوف الصحية المرتبطة بتعاطي القنب تقتصر على تأثيراته المحتملة في أدمغة المراهقين، إذ كشفت دراسة علمية واسعة أن استخدامه قد يرتبط بظهور اضطرابات الذهان في عمر أبكر لدى البالغين أيضاً، حيث سجل مستخدمو القنب أولى نوبات الذهان قبل غير المستخدمين بنحو عامين ونصف في المتوسط، فيما اتسعت الفجوة إلى أكثر من ست سنوات في الدراسات التي ظهر فيها المرض عادة بعد سن الثلاثين.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني بأستراليا، من خلال تحليل 149 دراسة علمية شملت أكثر من 71 ألف شخص، ونُشرت نتائجها في دورية «Biological Psychiatry» المتخصصة في الطب النفسي، وركزت غالبية الدراسات المشمولة على المصابين بالفصام واضطرابات ذهانية أخرى.

ويُعرف الذهان بأنه حالة تؤثر في إدراك الشخص للواقع، وقد تتضمن أعراضه الهلاوس والأوهام واضطراب التفكير وتغيرات في السلوك، ويرتبط بالفصام وعدد من الاضطرابات النفسية، ويظهر غالباً خلال أواخر مرحلة المراهقة أو بدايات مرحلة البلوغ. وتشير تقديرات مؤسسة «Psychosis Australia» إلى أن ما يصل إلى 3% من البالغين قد يصابون خلال حياتهم باضطراب مشخص يتضمن أعراضاً ذهانية.

وأظهرت نتائج التحليل أن العلاقة بين تعاطي القنب والتبكير في ظهور الذهان بدت أكثر وضوحاً لدى الفئات العمرية الأكبر سناً؛ ففي الدراسات التي تراوح فيها متوسط عمر ظهور الذهان بين 20 و24 عاماً، ظهرت النوبة الأولى لدى مستخدمي القنب قبل غير المستخدمين بنحو 1.6 سنة.

وارتفع الفارق إلى 4.43 سنوات في الدراسات التي تراوح فيها متوسط عمر ظهور المرض بين 25 و29 عاماً، ليصل إلى 6.3 سنوات عندما كان متوسط عمر ظهور الذهان 30 عاماً أو أكثر.

وقال ماثيو لارج، أستاذ الطب النفسي والباحث الرئيسي في الدراسة بكلية الطب السريري في جامعة نيو ساوث ويلز، إن النتائج تشير إلى احتمال تراكم تأثيرات تعاطي القنب مع مرور الوقت، موضحاً أن المخاطر لا تختفي بمجرد تجاوز مرحلة المراهقة، بل قد تستمر خلال العشرينات وما بعدها.

وأضاف أن التركيز على تحذير المراهقين من تعاطي القنب يظل ضرورياً، لكنه لا ينبغي أن يحجب المخاطر المحتملة لدى البالغين، إذ تشير النتائج إلى أن التعرض المستمر قد يرتبط بتراكم التأثيرات الضارة، على نحو يشبه بعض المخاطر المرتبطة بالكحول والنيكوتين.

وفي المقابل، لم يرصد الباحثون فرقاً ذا دلالة إحصائية في عمر ظهور الذهان بين المراهقين الذين يتعاطون القنب وغير المتعاطين، لكنهم أوضحوا أن ذلك قد يرتبط بمحدودية الفترة الزمنية المتاحة لرصد التغير، نظراً إلى أن الذهان نادراً ما يظهر قبل منتصف مرحلة المراهقة.

تحذيرات صحية

وتتحدى هذه النتائج الاعتقاد بأن تأجيل تعاطي القنب إلى ما بعد منتصف العشرينات كافٍ لتجنب مخاطره النفسية المحتملة، إذ تشير المقارنات العمرية إلى أن الارتباط بين استخدامه والتبكير في ظهور الذهان قد يستمر خلال مراحل متقدمة من العمر.

وقالت كارلي ستيفنز، الباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة من كلية العلوم الطبية الحيوية بالجامعة، إن التحذيرات الصحية ينبغي ألا تقتصر على المراهقين، بل يجب أن تشمل مختلف الفئات العمرية، مؤكدة أن تأجيل بدء التعاطي لا يعني بالضرورة التخلص من المخاطر المرتبطة به.

ومع ذلك، شدد الباحثون على أن الدراسة لا تثبت أن القنب يسبب الذهان بصورة مباشرة أو أنه المسؤول وحده عن تقديم موعد ظهوره، كما لا تحدد احتمالات إصابة كل شخص يتعاطاه بهذا الاضطراب، لكنها تكشف عن ارتباط متكرر بين التعاطي وظهور الأعراض في عمر أصغر، وهو ما يدعم الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم طبيعة هذه العلاقة.

وأشار لارج إلى أن إجراء تجارب مباشرة لتعريض أشخاص للقنب بهدف اختبار تأثيره في ظهور الذهان سيكون أمراً غير أخلاقي، لذلك يعتمد الباحثون على الأدلة المتاحة من الدراسات الرصدية والتحليلات العلمية.

فرص تعليمية

ولا تقتصر تداعيات ظهور الذهان في سن مبكرة على الجانب الصحي، بل قد تمتد إلى مسار حياة المصابين، إذ يمكن أن تحرمهم النوبات الأولى من فرص تعليمية ومهنية واجتماعية مهمة، تشمل استكمال الدراسة، والحصول على الوظائف، والسفر، وبناء العلاقات.

وأوضحت ستيفنز أن التقدم المبكر للمرض قد يتسبب في ضياع سنوات مهمة من حياة الشباب والبالغين، فضلاً عن التحديات التي قد تصاحب العلاج، بما فيها بعض الآثار الجانبية الجسدية للأدوية.

ويرى لارج أن تأخير ظهور الذهان، حتى لبضع سنوات، قد يمنح الأفراد فرصة أكبر لاستكمال تعليمهم وتدريبهم المهني، وبناء شبكات دعم اجتماعي قوية، وهي عوامل قد تساعد في الحد من التدهور النفسي والاجتماعي المصاحب للمرض.

كما أن تقليل حالات الذهان أو تأخير ظهورها قد يخفف الضغط على أنظمة الرعاية الصحية، في ظل ما تمثله الاضطرابات الذهانية من أعباء علاجية واقتصادية، إذ تشير تقديرات الباحث إلى أنها تستحوذ على ما يصل إلى 3% من الإنفاق الصحي في الدول المتقدمة.

مخاوف

وأثار الباحثون أيضاً مخاوف بشأن التوسع في استخدام القنب لأغراض طبية، إذ أشار لارج إلى أنه تعامل مع حالات لأشخاص يعانون الذهان سبق أن وُصف لهم القنب لعلاج مشكلات صحية لا تزال الأدلة العلمية على فاعليته في التعامل معها محدودة.

وحذر من أن الصورة العلاجية التي ارتبطت ببعض استخدامات القنب قد تجعل المستهلكين يقللون من تقدير مخاطره النفسية المحتملة، خصوصاً مع انتشار المنتجات التي تحتوي على تركيزات مرتفعة من مادة رباعي هيدروكانابينول (THC)، وهي المركب الرئيسي المسؤول عن التأثيرات النفسية للقنب.

كما لفت إلى أن المنتجات الغذائية المحتوية على القنب، المعروفة بالمأكولات أو المستحلبات الغذائية، تثير تساؤلات إضافية بشأن الجرعات وتركيز المادة الفعالة، ما يستدعي مزيداً من الاهتمام بالتوعية الصحية والرقابة على المنتجات.

تنظيم حكومي

وفي هذا السياق، يرى الباحث أن التنظيم الحكومي لسوق القنب، حيث تسمح القوانين باستخدامه، قد يتيح فرصاً للحد من الأضرار من خلال مراقبة تركيزات المادة الفعالة، وتحسين المعلومات المقدمة للمستهلكين، وتوضيح المخاطر الصحية المحتملة.

ويعتزم الفريق البحثي مواصلة دراسة الآليات البيولوجية التي قد تربط التعرض طويل الأمد للقنب بتوقيت ظهور الذهان، مع التركيز على مستخدميه من الفئات العمرية الأكبر، والحاجة إلى وضع معايير أكثر دقة لقياس أنماط التعاطي ومدته وتركيز المواد الفعالة.

وتعيد الدراسة فتح النقاش حول المخاطر النفسية المحتملة للقنب، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التوعية الصحية لتشمل البالغين أيضاً، وعدم حصر التحذيرات في مرحلة المراهقة، مع ضرورة التمييز بين الارتباط الإحصائي وإثبات العلاقة السببية.