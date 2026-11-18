لعقود طويلة، شكّلت المُحلّيات الصناعية بديلاً شائعاً للسكر الطبيعي في الأطعمة والمشروبات اليومية، وأصبحت خياراً يعتمد عليه ملايين الأشخاص الراغبين في التحكم بأوزانهم أو الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم، نظراً إلى انخفاض محتواها من السعرات الحرارية. لكن دراسة علمية حديثة تثير تساؤلات بشأن التأثيرات المحتملة للاستهلاك المنتظم لهذه المواد على صحة الدماغ، بعدما ربطت بين تناول كميات أكبر من بعض بدائل السكر وتسارع تراجع الذاكرة والقدرات الإدراكية مع مرور الوقت.

وكشفت الدراسة، المنشورة في دورية «Neurology» العلمية في أكتوبر 2025، أن الأشخاص الذين استهلكوا أكبر كميات من المُحلّيات منخفضة السعرات أو الخالية منها سجلوا تراجعاً أسرع في مهارات التفكير والذاكرة مقارنة بمن تناولوا كميات أقل، خلال فترة متابعة امتدت إلى نحو 8 سنوات.

تقديرات

وأشارت النتائج إلى أن معدل التراجع في القدرات الإدراكية لدى الفئة الأكثر استهلاكاً كان أسرع بنحو 63% مقارنة بالفئة الأقل استهلاكاً، وهو فارق قد يعادل نحو 1.6 سنة إضافية من التراجع المرتبط بالتقدم في العمر، وفقاً لتقديرات الباحثين.

وشملت الدراسة 12 ألفاً و772 شخصاً من البالغين في البرازيل، بمتوسط أعمار بلغ نحو 52 عاماً، وجرى تتبع عاداتهم الغذائية وأدائهم في اختبارات الذاكرة والتفكير واللغة على مدى 8 سنوات.

وركز الباحثون على سبعة أنواع من المُحلّيات منخفضة السعرات أو الخالية منها، هي الأسبارتام، والسكارين، وأسيسلفام البوتاسيوم، والإريثريتول، والزيليتول، والسوربيتول، والتاغاتوز.

وتوجد هذه المواد في مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والمشروبات، من بينها المشروبات الغازية الخالية من السكر، والمياه المنكهة، ومشروبات الطاقة، وبعض أنواع الزبادي والحلويات منخفضة السعرات، فضلاً عن استخدامها في صورة مُحلّيات تضاف مباشرة إلى المشروبات والأطعمة.

تأثيرات محتملة

ولقياس التأثيرات المحتملة، خضع المشاركون لاختبارات معرفية في بداية الدراسة وخلال مراحل المتابعة، شملت تقييم الذاكرة العاملة، والقدرة على تذكر الكلمات، والطلاقة اللفظية، وسرعة معالجة المعلومات، إلى جانب الأداء الإدراكي العام.

قدرات إدراكية

وعند تحليل النتائج وفقاً لنوع المُحلّي، وجد الباحثون أن استهلاك الأسبارتام والسكارين وأسيسلفام البوتاسيوم والإريثريتول والسوربيتول والزيليتول ارتبط بتراجع أسرع في القدرات الإدراكية، خصوصاً في مجالي الذاكرة والطلاقة اللفظية.

في المقابل، لم يرصد الباحثون ارتباطاً مماثلاً بين استهلاك التاغاتوز وتراجع القدرات الإدراكية، ما يشير إلى أن التأثيرات المحتملة قد تختلف باختلاف نوع المادة المُحلّية.

كما أظهرت النتائج أن الارتباط بين الاستهلاك المرتفع وتراجع القدرات الذهنية كان أكثر وضوحاً لدى المشاركين المصابين بالسكري، وهي فئة تلجأ غالباً إلى بدائل السكر بهدف التحكم في مستويات الغلوكوز في الدم.

ومن النتائج اللافتة أن الارتباط بين استهلاك المُحلّيات وتراجع القدرات الإدراكية ظهر لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً، بينما لم يرصد الباحثون ارتباطاً مماثلاً لدى من تجاوزوا هذا العمر.

ولا يعني ذلك أن المُحلّيات آمنة بالضرورة للأشخاص الأكبر سناً، بل يعكس حدود ما أظهرته البيانات خلال فترة الدراسة، ويؤكد الحاجة إلى إجراء أبحاث إضافية لفهم الاختلافات المرتبطة بالعمر.

نطاق واسع

تكمن أهمية هذه النتائج في أن المُحلّيات منخفضة السعرات تُستخدم على نطاق واسع باعتبارها بديلاً صحياً للسكر، خصوصاً بين الأشخاص الذين يسعون إلى خفض السعرات الحرارية أو الحد من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

إلا أن الباحثين يرون أن التأثيرات الصحية طويلة الأمد لهذه المواد لا تزال بحاجة إلى دراسة أوسع، خصوصاً فيما يتعلق بوظائف الدماغ والذاكرة، ومدى ارتباط الاستهلاك المنتظم لبعض أنواعها بالتغيرات الإدراكية مع التقدم في العمر.

وفي هذا السياق، أوضحت كلوديا كيمي سوييموتو، الباحثة المشاركة في الدراسة من جامعة ساو باولو البرازيلية، أن بدائل السكر منخفضة السعرات أو الخالية منها غالباً ما يُنظر إليها باعتبارها خياراً صحياً مقارنة بالسكر، غير أن النتائج تشير إلى احتمال ارتباط بعض هذه المواد بتأثيرات سلبية في صحة الدماغ على المدى الطويل.

سبب مباشر

ورغم أهمية النتائج، شدد الباحثون على أن الدراسة رصدت ارتباطاً إحصائياً بين استهلاك المُحلّيات وتراجع القدرات الإدراكية، لكنها لا تثبت أن هذه المواد هي السبب المباشر وراء ذلك.

كما أقر الباحثون بوجود بعض القيود، أبرزها اعتمادهم على استبيانات غذائية لتحديد استهلاك المشاركين، ما يعني احتمال عدم تذكر بعضهم بدقة لجميع الأطعمة والمشروبات التي تناولوها، فضلاً عن احتمال تأثر النتائج بعوامل صحية وسلوكية أخرى لم تُقاس بصورة كاملة.

ولذلك، لا تدعو النتائج إلى التوقف الفوري عن استخدام جميع بدائل السكر، لكنها تفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لتحديد التأثيرات طويلة الأمد لكل نوع منها، ومدى اختلاف هذه التأثيرات بين الفئات العمرية والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

وفي ظل اتساع استخدام المُحلّيات الصناعية في المنتجات الغذائية، تبرز أهمية قراءة الملصقات الغذائية والانتباه إلى مكوناتها، وتجنب الإفراط في الاعتماد على المنتجات شديدة المعالجة، مع تبني نظام غذائي متوازن لا يقوم على استبدال السكر بالمُحلّيات وحدها، بل على تقليل الاعتماد على المذاق شديد الحلاوة عموماً.