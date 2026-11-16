لماذا نشعر بالبرد أكثر مع التقدم في العمر؟.. دراسة تكشف السر

لماذا يصبح الشعور بالبرد أكثر وضوحاً مع التقدم في العمر، حتى عندما تكون درجات الحرارة معتدلة؟ لا يتعلق الأمر دائماً بضعف الدورة الدموية أو تراجع الكتلة العضلية، إذ تشير دراسة علمية حديثة إلى أن السبب قد يكمن في تراجع كفاءة نظام طبيعي لإنتاج الحرارة داخل الجسم، يعتمد على نوع متخصص من الدهون يعمل بمثابة «مدفأة داخلية» تساعد على الحفاظ على درجة حرارة الجسم عند انخفاض درجات الحرارة.

وكشف باحثون في مؤسسة «سيتي أوف هوب» البحثية والطبية عن آلية بيولوجية جديدة تفسر جانباً من هذا التراجع، موضحين أن التواصل بين الأعصاب والخلايا المناعية والأنسجة الدهنية المنتجة للحرارة يتغير مع التقدم في العمر، ما يجعل استجابة الجسم للبرد أبطأ وأقل كفاءة.

ونُشرت الدراسة في مجلة «نيتشر» العلمية في 11 نوفمبر 2026، وأظهرت أن هذه المنظومة لا تفقد قدرتها على إنتاج الحرارة بالكامل مع الشيخوخة، وإنما تصبح أقل استجابة للإشارات التي تحفزها على العمل، وهو ما يفتح آفاقاً بحثية لفهم إمكانية استعادة جزء من نشاطها.

وتقول الدكتورة كيونغ «أنابيل» وانغ، الباحثة الرئيسية في الدراسة والأستاذة المشاركة في معهد آرثر ريغز لأبحاث السكري والتمثيل الغذائي التابع لـ«سيتي أوف هوب»، إن فهم كيفية تحكم الجسم في هذه العملية قد يوفر رؤى جديدة بشأن السمنة والسكري من النوع الثاني واضطرابات التمثيل الغذائي الأخرى.

أنسجة دهنية

تعتمد هذه الآلية على نوع خاص من الأنسجة الدهنية يُعرف باسم «الدهون البنية» أو الدهون المولدة للحرارة، وتتميز خلاياه بوجود مستويات متفاوتة من بروتين يُسمى «UCP1»، وهو عنصر أساسي في تحويل الطاقة المخزنة إلى حرارة بدلاً من استخدامها في إنتاج الطاقة المعتادة.

وكانت أبحاث سابقة أجراها الفريق نفسه قد كشفت عن وجود خلايا دهنية تحتوي على كميات وفيرة من هذا البروتين، وأخرى تحتوي على مستويات أقل، ما يعني أن الأنسجة الدهنية المنتجة للحرارة تضم مزيجاً من الخلايا متفاوتة النشاط، وتحتفظ بقدرة احتياطية يمكن للجسم الاستعانة بها عند الحاجة.

وأوضحت الدراسة الجديدة أن هذه الخلايا تعمل ضمن منظومة دقيقة تتعاون فيها الأعصاب والخلايا المناعية لتنظيم إنتاج الحرارة، فعندما تنخفض درجات الحرارة، ترسل هذه المنظومة إشارات تحفز الخلايا الأقل نشاطاً على زيادة إنتاج الحرارة، بينما يتراجع نشاطها عندما تنتفي الحاجة إلى مزيد من التدفئة.

استجابة

لكن هذه الاستجابة تصبح أبطأ مع التقدم في العمر، إذ أظهرت التجارب على الفئران المسنة أن الأنسجة الدهنية المولدة للحرارة لا تزال قادرة على رفع مستوى نشاطها، لكنها تستغرق وقتاً أطول للاستجابة للإشارات العصبية والمناعية، الأمر الذي يجعل الحفاظ على درجة حرارة الجسم أكثر صعوبة عند التعرض للبرد.

كفاءة

وللتحقق من إمكانية استعادة كفاءة هذه المنظومة، اختبر الباحثون استخدام عقار «ميفيبريستون» (Mifepristone)، الذي يعمل على تعطيل أحد المسارات البيولوجية المرتبطة بتراجع نشاط الأنسجة الدهنية المولدة للحرارة.

وأظهرت النتائج أن تثبيط هذا المسار ساعد على استعادة جزء من قدرة الفئران المسنة على إنتاج الحرارة، كما أدى إلى زيادة استهلاك الطاقة وحرقها، ما يشير إلى أن تراجع وظيفة هذه الأنسجة مع التقدم في العمر قد لا يكون نهائياً، وأن بعض آثاره قابلة للعكس.

وتكتسب هذه النتائج أهمية تتجاوز مجرد تفسير سبب زيادة الشعور بالبرد لدى كبار السن، إذ إن الدهون المولدة للحرارة لا تقتصر وظيفتها على تدفئة الجسم، بل تسهم أيضاً في استهلاك الجلوكوز والدهون، ما يجعلها أحد العناصر المهمة في تنظيم التمثيل الغذائي.

مشكلات أيضية

وأكدت وانغ أن استعادة نشاط هذه الأنسجة بوسائل آمنة ودقيقة قد تساعد مستقبلاً على تعميق فهم المشكلات الأيضية المرتبطة بالتقدم في العمر، بما في ذلك السمنة والسكري من النوع الثاني.

ورغم أن النتائج لا تزال في إطار التجارب الحيوانية، ولا تعني أن العقار المستخدم يمثل علاجاً مثبتاً للبشر، فإنها تقدم اتجاهاً علمياً واعداً لفهم كيفية الحفاظ على كفاءة آليات إنتاج الحرارة والطاقة مع التقدم في العمر، وتفتح الباب أمام أبحاث جديدة تستهدف إبطاء تراجع الوظائف الأيضية المرتبطة بالشيخوخة.