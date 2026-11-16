ارتفاع مقلق في نقص فيتامين «K» بين حديثي الولادة يهدد حياتهم

كشفت دراسة أمريكية حديثة عن ارتفاع لافت في معدلات نقص فيتامين «K» وحالات النزيف المرتبطة به بين الأطفال حديثي الولادة، في وقت يتزايد فيه إقبال بعض الآباء على رفض الجرعة الوقائية التي تُعطى للمولود بعد الولادة، رغم دورها الحيوي في الوقاية من مضاعفات قد تصل إلى النزيف داخل الدماغ، والتلف الدائم في أنسجته، أو الوفاة.

وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في 5 نوفمبر 2026 في دورية «JAMA Pediatrics»، أن معدلات تشخيص نقص فيتامين «K» ارتفعت بنسبة 216% بين عامي 2017 و2025، فيما قفزت حالات النزيف الناجم عن نقصه بنسبة 347% خلال الفترة نفسها.

وفي المقابل، تراجعت نسبة المواليد الذين تلقوا الحقنة من 97.7% إلى 95%، وفقاً للبيانات الصحية الأمريكية.

ويولد الأطفال بمخزون محدود من هذا الفيتامين الضروري لعملية تخثر الدم، ما يجعلهم أكثر عرضة للنزيف خلال الأشهر الأولى من حياتهم.

ومن هنا توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال منذ عام 1961 بإعطاء جرعة واحدة من فيتامين «K» عن طريق الحقن العضلي بعد الولادة، لتعويض النقص الطبيعي والحد من خطر حدوث نزيف خطير.

ويؤدي فيتامين «K» دوراً أساسياً في تنشيط البروتينات المسؤولة عن تخثر الدم ووقف النزيف. إلا أن المولود لا يحصل على كميات كافية منه خلال الحمل، بسبب محدودية انتقاله عبر المشيمة، كما أن جهازه الهضمي لا يمتصه بكفاءة في الأيام الأولى، فضلاً عن انخفاض مستوياته في حليب الأم.

وتكمن خطورة نقص هذا الفيتامين في احتمال ظهور النزيف في مراحل مختلفة؛ إذ قد يحدث النزيف المبكر خلال أول 24 ساعة من الولادة، أو النزيف الكلاسيكي خلال الفترة الممتدة من اليوم الثاني وحتى الأسبوع الأول، وقد تظهر الحالات المتأخرة بين الأسبوع الأول والشهر السادس من العمر.

وتُعد الحالات المتأخرة الأكثر إثارة للقلق، إذ ترتبط باحتمال حدوث نزيف داخل الجمجمة يتراوح بين 30% و60%، وهو ما قد يؤدي إلى تشنجات وتلف دائم في الدماغ، أو الوفاة.

وقد تشمل العلامات المبكرة ظهور كدمات أو نزيف من السرة، فيما قد يكون النزيف الداخلي أقل وضوحاً إلى أن تتطور المضاعفات.

تداعيات صحية

وللوقوف على التداعيات الصحية لتراجع الإقبال على الحقنة الوقائية، قاد فريق البحث الطبيبة إليزابيث وولف، اختصاصية طب الأطفال في مستشفى الأطفال بمدينة ريتشموند، والأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة فرجينيا كومنولث.

وحلّل الباحثون سجلات صحية إلكترونية مجهولة الهوية لأكثر من 11 مليون رضيع، تراوحت أعمارهم بين الولادة وستة أشهر، وُلدوا بعد الأسبوع الخامس والثلاثين من الحمل، وتلقوا الرعاية الصحية خلال الفترة من 2017 إلى 2025.

وأظهرت النتائج أن نحو 40% فقط من الأطفال الذين شُخّصوا بنقص فيتامين «K» كانوا قد تلقوا الحقنة، فيما لم تتجاوز النسبة نحو 19% بين الأطفال الذين شُخّصوا بالنزيف المرتبط بنقصه.

كما رُصد تشخيص نزيف داخل الجمجمة أو داخل أنسجة الدماغ لدى نحو 7% من حالات نقص الفيتامين، و2% من حالات النزيف المرتبط به.

وقالت وولف إن الفريق البحثي أراد التحقق مما إذا كان تزايد رفض الآباء إعطاء أطفالهم الجرعة الوقائية يترتب عليه أثر صحي ملموس، مشيرة إلى أن النتائج أظهرت ارتفاعاً كبيراً في معدلات نقص الفيتامين والنزيف المرتبط به خلال سنوات الدراسة.

رسائل توعوية

وربطت الباحثة هذه النتائج بتنامي حالة عدم الثقة لدى بعض الأسر تجاه الأطباء ومؤسسات الصحة العامة، مؤكدة ضرورة تكثيف الرسائل التوعوية بشأن أهمية إعطاء فيتامين «K» لحديثي الولادة، وتوضيح المخاطر الصحية المترتبة على رفضه.

وأشار الباحثون إلى أن نجاح التدخلات الوقائية على مدى عقود جعل بعض الآباء أقل إدراكاً للمخاطر التي تحول دون ظهورها، وهو ما يستدعي تعزيز التثقيف الصحي وتقديم معلومات واضحة تستند إلى الأدلة العلمية.

ورغم التزامن بين تراجع معدلات إعطاء الحقنة وارتفاع حالات النقص والنزيف، شدد الباحثون على أن الدراسة الرصدية لا تثبت وحدها وجود علاقة سببية مباشرة بين الظاهرتين، وإن كانت النتائج تعزز أهمية متابعة هذه الاتجاهات، وفهم أسباب رفض بعض الأسر للجرعة الوقائية، وتطوير وسائل أكثر فاعلية للتواصل معها.

ودعت وولف إلى مواصلة رصد معدلات نقص فيتامين «K» والنزيف المرتبط به خلال السنوات المقبلة، محذرة من احتمال استمرار ارتفاعها إذا تزايد رفض الحقنة، ومؤكدة أن توعية الآباء بأهمية هذا التدخل الوقائي تمثل خطوة أساسية لحماية صحة المواليد.