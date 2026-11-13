مفاجأة في أدوية إنقاص الوزن.. ما علاقتها بالدماغ؟

قد لا تقتصر فوائد أدوية إنقاص الوزن وعلاج السكري من النوع الثاني على ضبط مستويات السكر وتقليل الدهون، إذ يدرس العلماء احتمال امتداد تأثيرها إلى الدماغ، من خلال المساهمة في الحفاظ على الذاكرة وبعض القدرات الإدراكية، مثل الانتباه والتخطيط وسرعة معالجة المعلومات.

وتثير هذه الفرضية اهتمام الباحثين مع اتساع استخدام أدوية حديثة، من بينها «سيماغلوتايد» و«تيرزيباتايد»، المعروفة بتأثيرها في الشهية والتمثيل الغذائي. إلا أن قدرتها الفعلية على حماية الدماغ أو إبطاء التدهور المعرفي لا تزال غير محسومة، خصوصاً بعدما أخفقت تجارب سريرية كبيرة في إثبات فاعلية «سيماغلوتايد» في إبطاء تطور مرض ألزهايمر لدى المصابين بمراحله المبكرة.

وفي مراجعة علمية نُشرت في مجلة «Science» في 5 نوفمبر 2026، استعرض باحثون من جامعتي غوتنبرغ السويدية وكوبنهاغن الدنماركية الأدلة المتاحة بشأن العلاقة بين أدوية السمنة والوظائف الإدراكية، وطرحوا تساؤلات حول إمكانية الاستفادة منها في الحفاظ على القدرات الذهنية لدى فئات من المرضى، لا سيما المصابين بالسمنة أو السكري من النوع الثاني.

مراحل مبكرة

وجاء الاهتمام بهذا الجانب بعد نتائج تجربتي «EVOKE» و«EVOKE+» اللتين اختبرتا تأثير دواء «سيماغلوتايد» لدى أشخاص مصابين بمرض ألزهايمر في مراحله المبكرة. ورغم أن الدواء أحدث تغيرات في بعض المؤشرات البيولوجية المرتبطة بالمرض، فإنه لم ينجح في إبطاء تطوره.

لكن الباحثين يشيرون إلى أن هذه النتيجة لا تحسم بالضرورة مسألة تأثير أدوية السمنة في القدرات الإدراكية لدى فئات أخرى، أو عند استخدامها في مراحل مبكرة تسبق ظهور مشكلات الذاكرة والتفكير.

وتوضح الأدلة المستمدة من التجارب الحيوانية أن الأدوية التي تستهدف مستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 «GLP-1» قد تؤثر في عمليات التعلم والذاكرة، بينما لا تزال نتائج الدراسات البشرية متباينة.

كما ربطت تحليلات للسجلات الصحية بين استخدام هذه الأدوية وانخفاض خطر الإصابة بالخرف لدى بعض مرضى السكري من النوع الثاني، إلا أن هذه النتائج قائمة على الملاحظة، ولا تثبت أن الأدوية نفسها هي التي توفر الحماية، إذ قد تتداخل عوامل صحية وأخرى مرتبطة بنمط الحياة في تفسير هذا الارتباط.

السمنة

ويرى الباحثون أن فهم التأثير المحتمل لهذه الأدوية يتطلب النظر إلى طبيعة المشكلات الإدراكية المرتبطة بالسمنة والسكري، إذ قد يعاني بعض المصابين بهما صعوبات في التركيز والتخطيط وسرعة معالجة المعلومات، وهي مشكلات ترتبط أحياناً باضطرابات التمثيل الغذائي وضعف صحة الأوعية الدموية.

ومن هنا تبرز فرضية أن تحسين تنظيم سكر الدم والعمليات الأيضية الأخرى قد ينعكس إيجاباً على وظائف الدماغ بصورة غير مباشرة، إلى جانب احتمال وجود تأثير مباشر لإشارات «GLP-1» في بعض العمليات العصبية.

لكن السؤال الذي لا يزال يحتاج إلى إجابة هو: هل تتحسن الوظائف الإدراكية نتيجة التأثير المباشر للدواء في الدماغ، أم بسبب تحسن الصحة الأيضية والدورة الدموية، أم نتيجة تفاعل المسارين معاً؟

وقالت ستينا بورشرز، الباحثة الأولى في المراجعة والمنتسبة إلى جامعتي غوتنبرغ وكوبنهاغن، إن تحديد الفئات الأكثر استفادة من هذه العلاجات وتوقيت البدء بها يمثلان عنصرين أساسيين في الأبحاث المقبلة.

وأضافت أن من المهم معرفة ما إذا كانت هذه الأدوية قادرة على مساعدة المصابين بالسمنة أو السكري في الحفاظ على قدراتهم الإدراكية، خصوصاً إذا بدأ العلاج قبل ترسخ مشكلات الذاكرة والتفكير.

تطور متسارع

من جانبه، يرى كريستوفر كليمينسن، الباحث الرئيسي في المراجعة وقائد مجموعة بحثية في مركز مؤسسة نوفو نورديسك لأبحاث التمثيل الغذائي الأساسي بجامعة كوبنهاغن، أن التطور المتسارع في أدوية السمنة يوفر فرصة جديدة لفهم العلاقة بين تنظيم عمليات التمثيل الغذائي ووظائف الدماغ.

وأوضح أن الفصل بين التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأدوية قد يساعد العلماء على تحديد الآليات المسؤولة عن أي تحسن محتمل في القدرات الإدراكية، وربما يمهد مستقبلاً لتطوير علاجات تستهدف الحفاظ على الوظائف الذهنية بصورة أكثر تحديداً.

تجارب سريرية

ويدعو الباحثون إلى إجراء تجارب سريرية تقيس الذاكرة والقدرات الإدراكية الأخرى منذ بداية العلاج، بدلاً من الاكتفاء بمتابعة مؤشرات الوزن ومستويات السكر والصحة الأيضية.

ومن شأن هذه الدراسات أن تحدد ما إذا كانت الأدوية تحافظ فعلياً على الوظائف الذهنية، وأي الفئات قد تستفيد منها، وما إذا كان بدء العلاج قبل ظهور التراجع الإدراكي يحقق نتائج أفضل.

وفي المقابل، يحذر الباحثون من ضرورة تقييم المخاطر المحتملة، خصوصاً لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون الهشاشة الجسدية. فقد يؤدي فقدان الوزن السريع إلى تراجع الكتلة العضلية، وهو ما قد يضعف القدرة البدنية ويحد من الفوائد الصحية الإجمالية للعلاج.

وبين الآمال التي تثيرها هذه الأدوية والأسئلة التي لا تزال بلا إجابات، يؤكد الباحثون أن الطريق إلى اعتبارها وسيلة لحماية الذاكرة لا يزال يتطلب أدلة سريرية قوية، وأن استخدامها حالياً ينبغي أن يستند إلى دواعيه الطبية المعتمدة، لا إلى افتراضات بشأن الوقاية من الخرف أو تحسين الذاكرة.