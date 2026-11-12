هل يفتح فيتامين B12 نافذة أمل لعلاج اضطراب وراثي نادر يعيق نمو الأطفال؟

في اكتشاف علمي قد يمهد لآفاق جديدة في فهم بعض الاضطرابات الوراثية النادرة، كشف باحثون عن دور محتمل لفيتامين B12 في معالجة خلل بيولوجي مرتبط بمتلازمة «فيرهاي» (Verheij Syndrome)، وهي حالة وراثية نادرة تؤثر في نمو الأطفال وتطورهم، وتتسبب في تأخر النمو وقصر القامة وصعوبات في التطور النمائي.

وأظهرت الدراسة أن طفرة جينية مرتبطة بالمتلازمة لا تؤثر فقط في الطريقة التي تعالج بها الخلايا التعليمات الوراثية، بل تمتد آثارها إلى عمليات التمثيل الغذائي المعتمدة على فيتامين B12.

والمثير للاهتمام أن تزويد الكائنات الحاملة لهذه الطفرة بالفيتامين أسهم في استعادة عدد من العمليات الحيوية وتصحيح العيوب النمائية لديها، ما يفتح الباب أمام دراسة إمكانية الاستفادة من هذا المسار مستقبلاً في التعامل مع المرض لدى البشر.

وتعود جذور الاكتشاف إلى تجارب أجراها العلماء على ديدان «سي إليغانس» ، وهي كائنات دقيقة تُستخدم على نطاق واسع في الأبحاث البيولوجية لفهم العمليات الحيوية والأمراض البشرية.

وكان الباحثون يدرسون في البداية الجينات المرتبطة بطول العمر، عندما رصدوا طفرة في أحد الجينات المسؤولة عن عملية تُعرف باسم «التضفير الجيني» ، وهي آلية أساسية تقوم خلالها الخلايا بإزالة الأجزاء غير الضرورية من الحمض النووي الريبي المرسال، ثم وصل الأجزاء المتبقية لتكوين التعليمات اللازمة لإنتاج البروتينات.

وتبين أن هذه الطفرة، المرتبطة بمتلازمة فيرهاي لدى البشر، تسببت في بطء نمو الديدان وبقائها بأحجام أصغر من المعتاد، في صورة تشبه بعض مظاهر اضطرابات النمو لدى الأطفال المصابين بالمتلازمة.

وبعد إجراء تحليلات جينية وكيميائية حيوية، اكتشف الباحثون أن الخلل يؤثر في مسارات التمثيل الغذائي التي تعتمد على فيتامين B12، وهي مسارات ضرورية للنمو الطبيعي وأداء الخلايا لوظائفها. وعندما زودوا الديدان بالفيتامين، استعادت العمليات الأيضية المضطربة توازنها، كما جرى تصحيح العيوب المرتبطة بنموها وتطورها.

تغيرات أيضية

وللتحقق مما إذا كانت هذه التغيرات الأيضية تحدث لدى البشر أيضاً، حلل الباحثون بيانات متاحة من خلايا بشرية، كما تعاونوا مع الطبيب المتخصص في طب أعصاب الأطفال هورموس دافساري، من مستشفى جامعة كولونيا، للحصول على عينات دم من مرضى مصابين بمتلازمة فيرهاي.

وقدمت التحليلات مؤشرات على وجود تغيرات في بعض المسارات الأيضية لدى المرضى، بما يتوافق مع النتائج التي توصل إليها الباحثون في تجارب الديدان، ما يعزز أهمية دراسة العلاقة بين الخلل الجيني واضطرابات التمثيل الغذائي.

وقال جوناثان كولشباخ، الباحث الرئيسي المشارك في الدراسة، إن الفريق فوجئ باكتشاف أن تغيراً في عملية أساسية لمعالجة الحمض النووي الريبي يمكن أن يؤثر بصورة محددة في التمثيل الغذائي المعتمد على فيتامين B12، مشيراً إلى أن النجاح في تصحيح جزء كبير من آثار هذا الخلل لدى الديدان كان من النتائج اللافتة.

من جانبه، أوضح آدم أنتِربي، مدير معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة والباحث الرئيسي في الدراسة، أن النتائج تمثل مثالاً على قدرة الأبحاث الأساسية التي تستخدم الكائنات النموذجية على تقديم رؤى جديدة لفهم الأمراض البشرية، وربما تمهيد الطريق أمام مقاربات علاجية ذات أهمية طبية مستقبلاً.

ورغم هذه النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن نجاح فيتامين B12 في تصحيح اضطرابات النمو لدى الديدان لا يعني ثبوت فعاليته علاجياً لدى البشر، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات إضافية لتحديد مدى مساهمة الخلل الأيضي في أعراض المرض، وما إذا كان تصحيحه يمكن أن يحقق فوائد سريرية للمرضى.

ونُشرت الدراسة في 7 أغسطس 2026 في دورية ، تحت عنوان «فيتامين B12 يخفف اضطراب التضفير الجيني عبر إعادة تشكيل الدهون الفسفورية»، لتضيف بُعداً جديداً إلى فهم العلاقة بين الجينات والتمثيل الغذائي، وتفتح مساراً بحثياً واعداً لدراسة اضطرابات وراثية نادرة.