هل يمكن أن يشيخ الجسم قبل أوانه؟

أكدت أن صحة الأبناء مسؤولية وطنية تبدأ من العناية بصحة الأم قبل الحمل.. ودعت إلى تبني مفهوم الوقاية المبكرة

هل يمكن للإنسان أن يتقدم في العمر دون أن تتقدم أعضاء من جسمه بالوتيرة ذاتها؟.. وهل تبدأ أسرار العمر الصحي في مرحلة متأخرة من الحياة، أم أن جذورها تتشكل منذ الطفولة والمراهقة؟

أسئلة كثيرة تفتح الباب أمام مفهوم يتجاوز عدد السنوات التي يعيشها الإنسان، ليضع جودة الحياة وكفاءة أعضاء الجسم في صدارة الاهتمام.

وفي لقاء خاص مع «البيان»، أكدت الدكتورة مريم مطر الطبيبة والباحثة في طب وعلوم المستقبل التطبيقي، أن الحفاظ على الشباب البيولوجي للجسم لا يرتبط بمرحلة عمرية بعينها، بل يبدأ التخطيط له منذ سنوات المراهقة والشباب، من خلال النوم الجيد والتغذية المتوازنة والنشاط البدني، مشددة على أن العادات الصحية المبكرة تمثل استثماراً طويل الأمد في صحة الإنسان، وأن مسؤولية الحفاظ عليها تبدأ قبل الزواج والحمل، وتمتد آثارها إلى الأجيال المقبلة.

وأوضحت أن العمر البيولوجي لا يعكس بالضرورة العمر الزمني للإنسان، إذ قد تختلف كفاءة أعضاء الجسم ومعدلات تقدمها في العمر من شخص إلى آخر، حتى بين التوائم المتطابقة وراثياً. ومن هنا تبرز أهمية إعادة برمجة نمط الحياة بما يدعم كفاءة الخلايا والأعضاء، ويعزز قدرة الإنسان على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وعافية.

فقر الدم

وشددت مطر على أهمية العناية بصحة الفتاة في مرحلة ما قبل الزواج، لافتة إلى ارتفاع معدلات فقر الدم بين الفتيات في دول الخليج، وما قد يترتب عليه من آثار صحية تستدعي الانتباه والتشخيص والعلاج المبكرين.

وأكدت أن إعداد المرأة صحياً قبل الحمل ينعكس إيجاباً على صحة الجنين ونموه، إذ تبدأ رحلة بناء صحة الطفل قبل ولادته، ولا تقتصر على فترة الحمل وحدها.

وأضافت أن تعزيز الوعي المجتمعي يتطلب التعريف بأحدث الوسائل والفحوص والتدخلات العلاجية، إلى جانب تصحيح العادات الغذائية وتبني أنماط حياة صحية، بما يسهم في رفع كفاءة خلايا الجسم وأعضائه، ويمنح الإنسان فرصة أفضل للعيش بصحة واستقلالية، والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

التركيبة الوراثية

وفي سياق حديثها عن تأثير نمط الحياة، استشهدت مطر بدراسة أجريت مؤخرا ، تناولت أكثر من 15 ألف توأم متطابق، واستمرت متابعتهم نحو 20 عاماً، موضحة أن نتائجها أظهرت وجود فروق في العمر البيولوجي بين بعض التوائم تراوحت بين 5 و 8 سنوات، رغم تطابق تركيبتهم الوراثية، وهو ما يسلط الضوء على دور العوامل البيئية والسلوكية في تشكيل الصحة مع مرور الوقت.

وأشارت إلى أن الدراسة رصدت ارتباط التدخين بانخفاض العمر البيولوجي بنحو ثماني سنوات، فيما ارتبط ضعف جودة النوم، ولا سيما السهر إلى ما بعد منتصف الليل، بانخفاضه بنحو خمس سنوات، وقلة الحركة بنحو أربع سنوات ونصف. وفي المقابل، ارتبط الانتظام في المشي يومياً لمدة تقارب 20 دقيقة بتحسن في مؤشرات العمر البيولوجي قُدّر بنحو ست سنوات، وفق النتائج التي استشهدت بها.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعزز حقيقة أن الإنسان ليس أسيراً لعوامل الوراثة وحدها، وأن خياراته اليومية تؤدي دوراً مهماً في صحته، مشددة على أن كل فرد مسؤول عن الاهتمام بجسده من خلال الغذاء السليم والنوم الكافي والحركة المنتظمة والابتعاد عن العادات الضارة.

الانقسام والتمايز

وتطرقت مطر إلى مراحل تكوّن الإنسان، موضحة أن رحلة النمو تبدأ من خلية واحدة عقب تلقيح البويضة، ثم تتوالى مراحل الانقسام والتمايز لتتشكل الأنسجة والأجهزة الحيوية.

وخلال الأسابيع الستة الأولى من الحمل تبدأ ملامح الجهاز العصبي بالتكون، فيما تتشكل البدايات الأساسية لمعظم أعضاء الجسم خلال الأشهر الثلاثة الأولى، لتستكمل نموها ونضجها خلال بقية فترة الحمل.

ولفتت إلى أن الاهتمام بصحة الأم قبل الحمل وخلاله يمثل أحد المرتكزات المهمة لبناء أجيال تتمتع بصحة أفضل، مؤكدة أن الإنسان ثروة وطنية ينبغي الاستثمار فيها منذ المراحل الأولى لتكوينه، وليس فقط بعد بلوغه مراحل متقدمة من العمر.

الكشف المبكر

وفي قراءتها لتطور المؤشرات الصحية في دولة الإمارات، أشارت مطر إلى بيانات نسبت إلى تقارير الأمم المتحدة، تفيد بأن متوسط العمر المتوقع للمواطن الإماراتي ارتفع من نحو 47 عاماً في عام 1971 إلى نحو 87 عاماً في عام 2023، معتبرة أن هذا التطور يعكس ما شهدته الدولة من اهتمام متواصل بصحة الإنسان، عبر تطوير المنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز برامج الوقاية والكشف المبكر.

وأضافت أن الحفاظ على هذا المكتسب يتطلب الانتقال من مفهوم علاج المرض إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والاستباقية، لافتة إلى وجود 73 مؤشراً حيوياً يمكن الاستعانة بها لتقييم كفاءة أعضاء الجسم والحالة الصحية، وفقاً للمنهج الذي تدعو إليه، مع أهمية تحديد الفحوص المناسبة لكل شخص بالتشاور مع المختصين.

وأوضحت أن التدخين وقلة الحركة واضطراب النوم وسوء التغذية قد تؤثر سلباً في الصحة العامة، داعية إلى تبني منظومة متكاملة من العادات الصحية التي تدعم التوازن الجسدي والوقاية من الأمراض، مع عدم إغفال أهمية التقييم الطبي للأسباب المحتملة للتغيرات الهرمونية والصحية.

عطاء ومشاركة

وأكدت الدكتورة مريم مطر على أن الولاء للوطن لا يقتصر على الدفاع عنه، بل يتجسد أيضاً في الحفاظ على صحة الإنسان وعافيته، ليكون قادراً على العطاء والمشاركة في مسيرة التنمية والنهضة.

وقالت إن بناء مجتمع صحي يبدأ من وعي أفراده بمسؤوليتهم تجاه أجسادهم، معتبرة أن الاستثمار في صحة الإنسان منذ المراحل المبكرة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، والاستفادة من جودة الحياة والرفاهية التي تحرص الدولة على توفيرهما لأفراد المجتمع.