فيروس قديم يكشف سراً جديداً وراء اختلاف دماغ الإنسان عن الشمبانزي

في اكتشاف علمي يفتح نافذة جديدة لفهم أسرار تطور الدماغ البشري، توصل باحثون إلى أن بقايا فيروس قديم استقر في الحمض النووي للشمبانزي قبل ملايين السنين، قد تكون أسهمت في إحداث أحد الاختلافات البيولوجية بين الإنسان وأقرب أقربائه من الرئيسيات، من خلال تعطيل نشاط جين يرتبط بالنمو المبكر للدماغ وتكوين الخلايا العصبية والروابط التي تصل بينها.

وكشفت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة لوند السويدية، ونُشرت في مجلة «Science Advances»، أن الجين المعروف باسم LINC00662 يظل نشطاً في نماذج مخبرية مصغرة للدماغ البشري، تُعرف باسم «العضيات الدماغية»، حيث يؤدي دوراً مهماً في دعم تطور الخلايا العصبية وتعزيز الاتصالات فيما بينها، في حين يتعرض هذا الجين للإسكات بفعل تسلسلات وراثية متبقية من فيروس قديم في جينوم الشمبانزي.

ويقدم هذا الاكتشاف تفسيراً محتملاً لأحد أوجه الاختلاف بين الدماغ البشري ودماغ الشمبانزي، رغم التشابه الكبير في التركيب الوراثي بين النوعين، كما يسلط الضوء على أن التطور لا يعتمد فقط على امتلاك جينات مختلفة، بل يمتد أيضاً إلى الطريقة التي تُنظم بها هذه الجينات وتُشغّل أو تُعطّل داخل الخلايا.

وقال يوهان ياكوبسون، أستاذ علم الوراثة العصبية الجزيئية بجامعة لوند، إن الفيروس الذي تناولته الدراسة أصاب الشمبانزي تحديداً، رغم التشابه الواسع بين التركيب الوراثي للإنسان والشمبانزي، الأمر الذي يجعل فهم الاختلافات في تنظيم نشاط الجينات أمراً بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن النتائج تكشف عن دور مؤثر للجين LINC00662 في المراحل المبكرة من نمو الدماغ البشري.

وتعود هذه البقايا الوراثية إلى فيروس يُعرف باسم PTERV1، وهو من الفيروسات القهقرية الداخلية التي تستطيع إدخال مادتها الوراثية في الحمض النووي للكائن الحي الذي تصيبه. ومع مرور الزمن، قد تصبح هذه المادة جزءاً من الجينوم، وتنتقل من جيل إلى آخر، حتى بعد اختفاء الفيروس نفسه.

ووجد الباحثون نسخاً متعددة من التسلسل الوراثي لهذا الفيروس موزعة في مواقع مختلفة من الحمض النووي للشمبانزي، ما يشير إلى أن العدوى القديمة تركت بصمة وراثية مستمرة عبر أجيال متعاقبة.

وتكمن أهمية الدراسة في أنها تكشف كيف يمكن لهذه البقايا الفيروسية، التي ظلت كامنة داخل الجينوم ملايين السنين، أن تؤثر في تنظيم نشاط الجينات، فتسهم في تحديد الوظائف البيولوجية التي تميز نوعاً عن آخر.

خصائص عصبية

ويرى الباحثون أن فهم هذه الآليات قد يساعد على كشف المزيد من الأسرار المتعلقة بكيفية تطور الدماغ البشري، ولماذا اكتسب الإنسان خصائص عصبية وبيولوجية تميزه عن بقية الرئيسيات.

ولا تعني النتائج أن هذا الفيروس وحده يفسر اختلاف الدماغ البشري عن دماغ الشمبانزي، لكنها تقدم دليلاً جديداً على أن العناصر الفيروسية القديمة قد تكون أحد العوامل التي أسهمت في رسم مسارات التطور البشري، وأن بعض أسرار تميز الإنسان ربما تكمن في الطريقة التي تعمل بها جيناته، وليس في الجينات التي يحملها فحسب.