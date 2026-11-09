التمارين الرياضية تحمي الركبة بعد جراحة الرباط الصليبي

لطالما ساد اعتقاد بأن ممارسة التمارين الرياضية بعد جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي قد تزيد الضغط على مفصل الركبة، وتسرّع تلف الغضاريف، خصوصاً لدى الشباب الذين يواجهون صعوبات مستمرة بعد الإصابة والجراحة. لكن دراسة علمية جديدة تحمل نتائج مطمئنة، إذ تشير إلى أن التمارين التأهيلية المصممة بعناية، وتحت إشراف اختصاصيي العلاج الطبيعي، يمكن أن تحسن صحة الركبة وتخفف الألم دون التسبب في تدهور الغضاريف.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها جامعة لا تروب الأسترالية، أن برنامجاً علاجياً تدريجياً يجمع بين التمارين الرياضية والتثقيف الصحي أسهم في تحسين الألم وجودة الحياة وقوة العضلات لدى شباب استمروا في المعاناة من مشكلات الركبة بعد سنوات من إجراء جراحة الرباط الصليبي، دون رصد أي تدهور في غضاريف المفصل أو زيادة في مؤشرات خشونة الركبة المبكرة خلال فترة الدراسة.

معاناة

وتكتسب النتائج أهمية خاصة في ظل استمرار معاناة نسبة كبيرة من المرضى بعد الجراحة؛ إذ تشير البيانات إلى أن نحو نصف الخاضعين لإعادة بناء الرباط الصليبي لا يشعرون بالرضا عن حالة ركبهم بعد عامين من العملية، فيما يصاب نحو نصفهم بخشونة مبكرة في المفصل خلال السنوات العشر التالية.

نُشرت نتائج الدراسة في دورية «Annals of Internal Medicine»، ضمن تجربة سريرية حملت اسم «SUPER-Knee»، وشملت 184 شاباً تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، ممن استمرت لديهم مشكلات الركبة بعد مرور عام إلى ثلاثة أعوام على جراحة إعادة بناء الرباط الصليبي الأمامي.

تمارين تأهيلية

وقارن الباحثون بين مجموعتين، خضعت الأولى لبرنامج تدريجي من التمارين التأهيلية على مدى أربعة أشهر، تحت إشراف اختصاصيي العلاج الطبيعي، بينما تلقت المجموعة الثانية جلسة واحدة للتثقيف والتوعية بشأن صحة الركبة والتعامل مع أعراضها.

وأظهرت النتائج تفوق البرنامج التأهيلي في تحسين مستويات الألم وجودة الحياة وقوة العضلات، دون تسجيل مؤشرات على تضرر الغضاريف أو تفاقم التغيرات المرتبطة بالخشونة المبكرة.

وتكمن أهمية التجربة في أنها تناولت فئة من المرضى تجاوزت مرحلة التعافي الأولية التي يُفترض عادة أن تستغرقها عملية التأهيل بعد الجراحة، لكنها لا تزال تعاني آلاماً ومشكلات وظيفية تؤثر في حياتها اليومية.

وقال الباحث الرئيسي المشارك آدم كولفينور، إن الأدلة العلمية عالية الجودة بشأن العلاجات المناسبة للشباب المعرضين لخطر الإصابة بخشونة الركبة المبكرة كانت محدودة، موضحاً أن نتائج الدراسة تسد فجوة مهمة في الأبحاث الطبية.

صحة الركبة

وأضاف أن العلاج بالتمارين تحت إشراف اختصاصيي العلاج الطبيعي، إلى جانب التثقيف الصحي، أثبت سلامته وفاعليته في تحسين صحة الركبة لدى الشباب الأكثر عرضة لمضاعفات الإصابة والجراحة.

وتجسد تجربة الأسترالية روبي كومينغ التحديات التي قد يواجهها المرضى بعد إعادة بناء الرباط الصليبي، إذ تعرضت لتمزق الرباط أثناء ممارستها كرة القدم الأسترالية عام 2019، عندما كانت تبلغ 24 عاماً، وخضعت للجراحة بعد ستة أسابيع من الإصابة.

ورغم التزامها بجلسات العلاج الطبيعي والتمارين التأهيلية، استمرت معاناتها من الألم اليومي لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام، ولم تتمكن من العودة إلى ممارسة كرة القدم.

النشاط الرياضي

وقالت كومينغ إنها كانت تعتقد أن إجراء الجراحة والالتزام بالتأهيل سيعيدانها إلى حياتها الطبيعية، لكنها اكتشفت أن تأثير الإصابة تجاوز النشاط الرياضي ليشمل تفاصيل حياتها اليومية.

وأوضحت أن الألم المتكرر وصعوبة المشي والتنقل باستخدام وسائل النقل العامة، إلى جانب تحديات العيش بصورة مستقلة، أصبحت جميعها أموراً مرهقة بالنسبة إليها، ما دفعها إلى تغيير نظرتها إلى التعافي وتجنب الرياضات التي قد تعرض ركبتها لإصابة جديدة.

لكن حالتها شهدت تحسناً ملحوظاً بعد انضمامها إلى برنامج «SUPER-Knee»، وبدء حضور جلسات أسبوعية لإعادة التأهيل تحت إشراف اختصاصيي العلاج الطبيعي، مؤكدة أن هذه الجلسات أسهمت بصورة كبيرة في تخفيف الألم وتحسين قدرتها على الحركة.

خشونة المفاصل

ويرى الباحثون أن نتائج الدراسة قد تمهد لتحديث الإرشادات الطبية الدولية الخاصة بإعادة التأهيل بعد جراحة الرباط الصليبي، خصوصاً فيما يتعلق بالمرضى الشباب الذين تستمر لديهم الأعراض بعد الجراحة، ويواجهون خطراً متزايداً للإصابة بخشونة المفاصل في سن مبكرة.

وتشير النتائج إلى أهمية عدم الاكتفاء بمرحلة التأهيل الأولية بعد العملية، بل ضرورة توفير برامج علاجية تستجيب لاحتياجات المرضى الذين تستمر معاناتهم من الألم وضعف العضلات وصعوبة الحركة، حتى بعد مرور سنوات على الجراحة.

ومن أبرز مزايا البرنامج، وفقاً للباحثين، إمكانية تطبيقه في مراكز الرعاية الصحية والعيادات المحلية، دون الحاجة إلى تجهيزات متخصصة أو تدريب معقد للعاملين، ما يعزز فرص الاستفادة منه على نطاق أوسع.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن إثبات تحسن الألم وقوة العضلات وعدم حدوث تدهور ملحوظ في الغضاريف خلال فترة التجربة لا يعني بالضرورة أن البرنامج يمنع الإصابة بخشونة الركبة مستقبلاً، إذ لا تزال هناك حاجة إلى دراسات طويلة الأمد لتحديد مدى قدرته على الوقاية من المرض.

حقيقة مهمة

تسلط الدراسة الضوء على حقيقة مهمة، وهي أن نجاح الجراحة لا يعني بالضرورة استعادة الركبة لوظائفها الطبيعية بصورة كاملة، وأن بعض المرضى قد يحتاجون إلى متابعة وتأهيل لفترات أطول مما يتوقعون.

كما تعيد النتائج التأكيد على أن الخوف من ممارسة الرياضة بعد الجراحة ليس بالضرورة مبرراً في جميع الحالات، إذ يمكن للتمارين المناسبة، التي تُختار وفق حالة المريض وتُنفذ تحت إشراف متخصص، أن تكون جزءاً أساسياً من استعادة الحركة وتحسين جودة الحياة.

وبينما لا تزال الوقاية طويلة الأمد من خشونة الركبة بحاجة إلى مزيد من البحث، تقدم هذه الدراسة دليلاً علمياً مشجعاً للشباب الذين يواجهون آلاماً مستمرة بعد جراحة الرباط الصليبي، مفاده أن التعافي لا يتوقف بالضرورة عند انتهاء العملية أو تجاوز الأشهر الأولى من التأهيل، بل قد يبدأ فصل جديد منه ببرنامج علاجي مناسب.