20 نوعاً من الأطعمة قليلة السعرات.. أضفها إلى مائدتك دون قلق

في الوقت الذي يسعى فيه كثيرون إلى الحفاظ على وزن صحي أو التخلص من الكيلوغرامات الزائدة، تبرز مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي تتميز بانخفاض محتواها من السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارات مناسبة لتناولها بين الوجبات، دون إضافة كميات كبيرة من الطاقة إلى النظام الغذائي.

وتتنوع هذه الأطعمة بين الفواكه والخضراوات الورقية والخضراوات الغنية بالماء والألياف، ويمكن تناول كثير منها طازجاً أو إدخالها في السلطات والوجبات اليومية، للاستفادة من قيمتها الغذائية ومذاقها المتنوع.

الشعور بالشبع

ومن أبرز الفواكه التي تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية اليوسفي والفراولة والتفاح والبابايا والبطيخ، إذ توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن، كما يسهم محتواها من الماء والألياف في تعزيز الشعور بالشبع.

وتضم القائمة أيضاً مجموعة واسعة من الخضراوات، من بينها الطماطم والخيار والجزر والبصل والفلفل الملون والمشروم والكرفس والبنجر، إلى جانب الهليون والبروكلي والقرنبيط، وهي خيارات يمكن تناولها نيئة أو مطهية بطرق صحية، كما يمكن إضافتها إلى الأطباق اليومية لزيادة تنوعها الغذائي.

وتشكل الخضراوات الورقية بدورها جزءاً مهماً من هذه المجموعة، ومنها الخس والجرجير والريحان والسلق والشمر واللفت والكرنب بمختلف أنواعه، فضلاً عن الكيل، الذي يعد من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية، ويمكن الاستفادة منه في إعداد السلطات والأطباق الخفيفة.

كما تشمل الخيارات منخفضة السعرات فول الصويا، الذي يتميز باحتوائه على البروتين النباتي، ما يجعله إضافة غذائية مفيدة ضمن نظام متوازن.

نظام غذائي

ورغم أن هذه الأطعمة تتميز بانخفاض سعراتها الحرارية، فإن ذلك لا يعني الاعتماد عليها وحدها أو تناولها بكميات غير محدودة، إذ يحتاج الجسم إلى نظام غذائي متكامل يوفر البروتينات والدهون الصحية والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن اللازمة لأداء وظائفه.

ويظل التنوع والاعتدال مفتاح الاستفادة من هذه الخيارات، مع مراعاة طرق التحضير والإضافات المستخدمة، مثل الزيوت والصلصات، التي قد ترفع القيمة الحرارية للوجبة بصورة ملحوظة.