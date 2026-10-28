شرب الشاي يقلل مخاطر أمراض الأوعية الدموية بشرط.. تعرف عليه

قد يحمل كوب الشاي اليومي فوائد تتجاوز الاستمتاع بمذاقه، إذ كشفت دراسة واسعة النطاق أُجريت في الصين عن ارتباط شرب الشاي بارتفاع فرص التمتع بصحة أفضل للأوعية الدموية وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والدورة الدموية. لكن هذه الفوائد المحتملة لا تبدو متساوية لدى الجميع، إذ تختلف باختلاف نوع الشاي وتركيزه ودرجة حرارته، مع رصد ارتباط بين تناول الشاي شديد السخونة وارتفاع المخاطر.

وتابعت الدراسة، المنشورة في مجلة Journal of Internal Medicine في 21 أكتوبر 2026، بيانات 485 ألفاً و934 بالغاً، على مدى زمني بلغ متوسطه 9.05 سنوات، لرصد العلاقة بين عادات شرب الشاي والإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

وخلال فترة المتابعة، سجل الباحثون 14 ألفاً و863 حالة شملت أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض الدماغية الوعائية، وأمراض القلب الرئوية، ومرض الشرايين الطرفية، الذي قد يؤدي إلى ضعف تدفق الدم إلى الأطراف.

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين اعتادوا شرب الشاي سجلوا خطراً أقل للإصابة بهذه الحالات بنسبة 11% مقارنة بمن لا يشربونه، وهو ما يشير إلى ارتباط محتمل بين هذه العادة وانخفاض المخاطر الصحية، دون أن يثبت أن الشاي وحده هو السبب المباشر وراء ذلك.

لم تقتصر النتائج على مجرد شرب الشاي، بل أظهرت أن نوعه وقوة تركيزه قد يرتبطان أيضاً بمستوى المخاطر. فقد رُصد أدنى مستوى للخطر بين شاربي الشاي أسبوعياً لدى من تناولوا نحو 6 إلى 8 أكواب يومياً، فيما ارتبط الشاي الأسود بصورة أكثر اتساقاً بانخفاض مخاطر أمراض الأوعية الدموية مقارنة بالشاي الأخضر.

كما ارتبط الشاي متوسط التركيز بأدنى مستوى للمخاطر ضمن الأنماط التي تناولتها الدراسة.

ومع ذلك، لا تعني هذه النتائج أن تناول هذا العدد من الأكواب هو الكمية المثالية للجميع، أو أن زيادة استهلاك الشاي تضمن حماية القلب والأوعية الدموية؛ فالدراسة رصدية، وتكشف عن علاقات إحصائية بين العادات الصحية والنتائج المرضية، ولا تثبت أن نوعاً معيناً أو كمية محددة من الشاي تمنع الإصابة بالأمراض.

ارتباط إيجابي

في مقابل الارتباط الإيجابي الذي ظهر مع شرب الشاي بوجه عام، رصد الباحثون ارتباطاً بين تناول الشاي بدرجة حرارة شديدة الارتفاع وزيادة المخاطر.

وتسلط هذه النتيجة الضوء على أهمية درجة حرارة المشروب عند تفسير فوائده المحتملة، لكنها لا تحدد بصورة قاطعة سبب هذا الارتباط، ولا تثبت أن الحرارة المرتفعة وحدها هي التي أدت إلى زيادة المخاطر.

ولذلك، فإن النتائج لا تبرر اعتبار الشاي شديد السخونة سبباً مؤكداً لأمراض الأوعية الدموية، لكنها تعزز أهمية تجنب تناول المشروبات بدرجات حرارة حارقة، خصوصاً أن شربها وهي شديدة السخونة قد يرتبط بمخاطر صحية أخرى.

علاقة مشتركة

بحثت الدراسة أيضاً العلاقة المشتركة بين شرب الشاي والتدخين ومستويات النشاط البدني، وأظهرت أن الجمع بين الاعتياد على شرب الشاي، وعدم التدخين حالياً، وممارسة نشاط بدني مرتفع ارتبط بأدنى مستويات المخاطر بين الأنماط التي قورنت.

وتشير هذه النتيجة إلى أن تقييم صحة القلب والأوعية الدموية لا ينبغي أن يقتصر على عادة غذائية واحدة، بل يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة من السلوكيات اليومية التي قد تتداخل في تأثيرها على الصحة.

ويقدم البحث مؤشراً جديداً إلى احتمال ارتباط شرب الشاي بانخفاض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، لكنه لا يجعله بديلاً عن النشاط البدني أو تجنب التدخين أو اتباع نظام غذائي متوازن.

كما أن النتائج لا تكفي وحدها للتوصية بكمية محددة من الشاي لجميع الأشخاص، وتبقى درجة الحرارة ونمط الحياة العام عاملين مهمين عند تفسير هذه العلاقة.