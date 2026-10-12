"الصحة العالمية" تطلق خطة دولية لعلاج اضطرابات ضغط الدم أثناء الحمل

أطلقت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، خارطة طريق عالمية جديدة تمتد من عام 2026 إلى 2035، تهدف إلى علاج الاضطرابات الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل، بما فيها حالة "مقدمات الارتعاج"، التي تصيب ملايين النساء سنويا.

وأوضحت المنظمة، في بيان لها، أن هذه الاضطرابات تصيب ما بين 10 إلى 15 بالمائة من النساء الحوامل حول العالم، وتتسبب في نحو 16 بالمائة من إجمالي وفيات الأمهات (حوالي 42 ألف امرأة سنويا)، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 500 ألف حالة إملاص ووفاة بين المواليد.

وحذرت المنظمة من أن العديد من النساء، خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مازلن يفتقرن إلى خدمات الفحص الأساسية لقياس ضغط الدم، والأدوية الحيوية مثل الأسبيرين والأدوية المخفضة للضغط.

أكدت مديرة إدارة شؤون الصحة الجنسية والإنجابية بالمنظمة، باسكال ألوتي، أن احتمالية تحول "مقدمات الارتعاج" إلى حالة مميتة يعتمد بالأساس على توقيت الفحص وتوفر الرعاية الطبية، مشددة على ضرورة ألا تكون فرص بقاء المرأة على قيد الحياة مرهونة بمكان إقامتها.

و تسعى خارطة الطريق الجديدة لتنسيق الجهود في مجالات البحوث، والابتكارات، والإرشادات السريرية، وتوفير الأدوية. كما تسلط الخارطة الضوء على وجود فجوة كبيرة في مجال الابتكار ونقص الاستثمارات الموجهة للوقاية من هذه الحالات وعلاجها.