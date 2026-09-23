تقديرات صادمة .. دراسة تعيد النظر في مخاطر فحص سرطان الثدي

كشفت دراسة تحليلية شملت 8 تجارب عشوائية لفحص سرطان الثدي أن حالات التشخيص الزائد الناتجة عن التصوير الشعاعي للثدي «الماموغرام» قد تكون أقل بكثير من التقديرات السابقة، التي تراوحت بين 30 و50%، إذ تشير النتائج إلى احتمال أن تكون النسبة أقل من 5%.

ويقصد بالتشخيص الزائد اكتشاف أورام لم تكن لتسبب أعراضاً أو مشكلات صحية للمرأة طوال حياتها، ما قد يؤدي إلى علاجات غير ضرورية، خصوصاً لدى النساء المصابات بأمراض أخرى أو ذوات متوسط العمر المتوقع المحدود.

أعاد الباحثون تحليل بيانات 8 تجارب سريرية، مع الاستعانة ببيانات برامج الفحص الدنماركية للمقارنة. وأخذت الدراسة في الاعتبار عوامل قد تؤثر في النتائج، أبرزها: استمرار بعض النساء في الخضوع للفحص بعد انتهاء التجارب، اختلاف عدد جولات الفحص بين المجموعات، الحاجة إلى فترة زمنية كافية لظهور الحالات التي كان يمكن تشخيصها لاحقاً لدى المجموعة التي لم تخضع للفحص.

وأوضح الباحثون أن الارتفاع الأولي في حالات السرطان بعد بدء الفحص لا يعني بالضرورة وجود تشخيص زائد، إذ قد يكون ناتجاً عن اكتشاف الأورام في وقت مبكر.

تقديرات مرتفعة

يرى الباحثون أن بعض التقديرات المرتفعة السابقة ربما تأثرت بعدم اكتمال فترات المتابعة، مؤكدين أهمية تفسير البيانات ضمن سياقها الزمني الكامل.

ومع ذلك، لا تلغي النتائج الحاجة إلى مناقشة فوائد الفحص ومخاطره مع الطبيب، إذ تختلف التوصيات وفق العمر والحالة الصحية وعوامل الخطورة الفردية.

وتهدف الدراسة إلى تقديم تقديرات أكثر دقة تساعد النساء على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن فحص سرطان الثدي، مع الموازنة بين فوائد الكشف المبكر واحتمال التشخيص والعلاج غير الضروريين.