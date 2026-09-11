أطعمة تشعرك بالشبع لفترة أطول.. تعرف إليها

هل تشعر بالجوع سريعًا بعد تناول وجبتك؟ قد لا تكون المشكلة في كمية الطعام، بل في اختيارك للأطعمة، فبعض الأغذية تساعد على تعزيز الإحساس بالشبع لفترة أطول، بفضل محتواها من البروتين والألياف والدهون الصحية.

نعرف جميعًا أن بعض الأطعمة تمنح شعورًا بالشبع أكثر من غيرها، لكن الأمر لا يتعلق بحجم الوجبة فقط، فتركيبة الطعام نفسها يمكن أن تؤثر في سرعة عودة الشعور بالجوع.

تُعد الأطعمة الغنية بالبروتين من الخيارات التي تساعد على الحفاظ على الشعور بالامتلاء، مثل البيض، والدجاج، والأسماك، والزبادي اليوناني، والبقوليات.

ويمكن أن يكون إدخال مصدر جيد للبروتين في الوجبات وسيلة بسيطة لتقليل الرغبة المتكررة في تناول الطعام بين الوجبات.

الألياف

الأطعمة الغنية بالألياف تحتاج إلى وقت أطول للهضم، كما تساعد على زيادة حجم الطعام في الجهاز الهضمي، ما قد يعزز الإحساس بالشبع.

ومن أبرز الخيارات الشوفان، والعدس، والفاصوليا، والخضروات، والفواكه الكاملة، ويفضل تناول الفاكهة كاملة بدلًا من عصائرها للحصول على قدر أكبر من الألياف.

الدهون الصحية

رغم أن الدهون تحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، فإن بعض مصادر الدهون الصحية يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع عند تناولها باعتدال.

ومن الخيارات الجيدة المكسرات، والأفوكادو، وزيت الزيتون، والبذور.

البطاطس

تُعد البطاطس المسلوقة أو المطهوة بطريقة بسيطة من الأطعمة التي يمكن أن تمنح شعورًا قويًا بالشبع، خصوصًا عند تناولها دون إضافات عالية السعرات.

أما البطاطس المقلية والمنتجات المصنعة منها، فتختلف قيمتها الغذائية بسبب طريقة التحضير والإضافات.

الماء

أحيانًا قد يُفسر الجسم العطش على أنه جوع، لذلك فإن الحفاظ على الترطيب الجيد طوال اليوم يمكن أن يساعد في التمييز بين الحاجة إلى الطعام والحاجة إلى السوائل.

وفي النهاية، لا يوجد طعام سحري يمنع الجوع، لكن بناء الوجبات حول البروتين والألياف والدهون الصحية، إلى جانب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، يمكن أن يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويجعل النظام الغذائي أكثر توازنًا.