الشوكولاتة الداكنة.. هل هي الخيار الصحي الأفضل؟

لطالما ارتبطت الشوكولاتة بالإغراء والمتعة، لكن نوعًا معينًا منها اكتسب خلال السنوات الأخيرة سمعة مختلفة تمامًا.. فهل تستحق الشوكولاتة الداكنة لقب «الخيار الصحي»؟

لا خلاف على أن الشوكولاتة من أكثر الوجبات الخفيفة شعبية، لكن الإفراط في تناولها قد يعني استهلاك كميات كبيرة من السكر والدهون والسعرات الحرارية، وهو ما يجعل الاعتدال قاعدة أساسية عند إدراجها في النظام الغذائي.

وهنا تظهر الشوكولاتة الداكنة، التي تحتوي عادةً على نسبة أعلى من الكاكاو مقارنة بالشوكولاتة بالحليب، وقد تصل بعض أنواعها إلى 70% من الكاكاو أو أكثر.

ما الذي يميز الشوكولاتة الداكنة؟

كلما ارتفعت نسبة الكاكاو، تقل عادةً كمية السكر المضافة، بينما تزداد كمية المركبات النباتية الموجودة طبيعيًا في حبوب الكاكاو، ومن أبرزها الفلافانولات ومضادات الأكسدة.

صحة القلب

وترتبط هذه المركبات بدراسة تأثيرات محتملة على صحة القلب والأوعية الدموية ووظائف الأوعية الدموية، لكن ذلك لا يعني أن تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات كبيرة يحولها إلى غذاء صحي بحد ذاته.

ليس بالضرورة كل شوكولاتة داكنة صحية ، فالقيمة الغذائية تختلف بشكل كبير بين المنتجات، حتى لو حملت جميعها اسم «شوكولاتة داكنة».

لذلك من الأفضل الانتباه إلى نسبة الكاكاو، وكمية السكر، وحجم الحصة عند اختيار المنتج، كما أن ارتفاع نسبة الكاكاو لا يعني بالضرورة انخفاض السعرات الحرارية.

الاعتدال هو المفتاح

يمكن إدراج كمية صغيرة من الشوكولاتة الداكنة ضمن نظام غذائي متوازن، خصوصًا إذا كانت ذات نسبة كاكاو مرتفعة وقليلة السكر. لكن التعامل معها باعتبارها «دواء» أو غذاءً صحيًا بلا حدود قد يكون مضللًا.

وفي النهاية قد تكون الشوكولاتة الداكنة خيارًا أفضل من الأنواع الأعلى في السكر، لكن فائدتها تعتمد على النوع والكمية والنظام الغذائي ككل، فالقطعة الصغيرة قد تمنحك المتعة وبعض الفوائد، بينما الإفراط يحولها سريعًا إلى مصدر إضافي للسكر والسعرات.